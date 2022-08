Při odstranění nápisu nebo vodoznaku z obrázku pomohou tyto služby

Vodoznak je účinná technika chránící autorská práva u nějakého díla – například fotografie, videa, ale třeba i dokumentů. Kromě toho je to i možnost, jak snadno a citlivě tato díla propagovat (určitá forma reklamy), a dokonce i sledovat. Konkrétně sledovat zdroje, ze kterých pocházejí – různí příjemci dostanou obsah s různým vodoznakem.

Vodoznak pracuje na principu vložení dodatečné informace (může jít např. o logo firmy, obrázek nebo nápis, a dokonce i zvuk), kterou by mělo být obtížné odstranit. Jde o to, že algoritmus, kterým byl vodoznak do díla zakódován, není znám. Dejme tomu, že se nachází ve fotografii. Jejím oříznutím a ani změnou velikosti k odstranění nedojde, když přitom už jde o určitý druh úpravy. Pokud by se však ořízla část, kde se vodoznak nachází, potom už to možné samozřejmě je, i když za předpokladu, že část fotografie bude pryč. Na druhou stranu vodoznaky nemusí být na první pohled viditelné, a tak se ve fotografii mohou nacházet skrytě. Jestliže si jich nevšimneme, potom v nich mohou zůstat i nadále.

Vodoznak má tedy své jasné důvody. Původním cílem bylo prokázat vlastnictví nebo autenticitu. Využívá se i umělecky, jinými slovy, umělec jej používá jako podpis, čímž je jasné, kdo ho vytvořil, a navíc znemožňuje, aby se za něj někdo jiný vydával tím, že se prokazuje jeho dílem. Za vodoznak lze považovat například i různé vložené znaky. Dejme tomu u fotoaparátů či bezpečnostních kamer datum a čas pořízení. Nebo v případě fotoaparátů vložené logo výrobce.

Avšak může se stát, že někdo ztratí originál ke svému již vodoznakem opatřenému dílu (kopii). Tyto příklady přímo volají po odstranění vodoznaku. Proto se pojďme podívat, jak na to. Představíme si jak placené, tak i zdarma dostupné možnosti, které si poradí s odstraněním jednoduchých vodoznaků – ideálně jednoho.

Redakce se důrazně distancuje od nabádání k odstraňování vodoznaků z děl, která jsou autorsky chráněna. Hrozí za to trestní postihy.

Asi nejsnazší možností, jak vodoznak odstranit bez nutnosti používat nějaký software, je použít online nástroj. A toto splňuje služba Wondershare, která poskytuje různé online funkce pro úpravu obrázků, jako je odstranění pozadí, zvětšení obrázků a samozřejmě odstranění vodoznaků. Vše, co musíte udělat, je projít tři kroky – nahrát obrázek obsahující vodoznak, vybrat nežádoucí objekty a upravený obrázek následně stáhnout.

Po nahrání obrázku prostřednictvím ukazatele myši, který se promění ve štětec, označte vodoznak, který má být odstraněn. Velikost štětce lze upravit, stejně tak vrátit zpět provedené kroky. Následně vlevo klikněte na Remove Objects. Služba po vás bude chtít registraci (lze se přihlásit např. Google účtem). Během chvilky se zobrazí výsledek. Ten je na velmi dobré úrovni a lajk prakticky nepozná, že obrázek byl upravován.

Co však nepotěší, je to, že služba neumožňuje obrázek stáhnout zdarma. Dokonce do náhledu odstranění označených míst vloží vlastní nový vodoznak – logo služby – čímž zabrání pořídit si print screen upraveného obrázku. Aby bylo možné obrázek stáhnout, je nutné za toto zaplatit. Konkrétně dva kredity. Nejmenší možný počet zakoupených kreditů je 50, a to za cenu 7 USD (cca 175 Kč). Tak lze upravit až 25 fotografií – jedna fotografie potom vyjde na 7 Kč, což lze akceptovat, pokud má být vytržen trn z paty. V případě, že se bude upravovat více fotografií, vyšší počet kreditů snižuje i jejich cenu, a tudíž i cenu za jednotlivý snímek.

Odstranění vodoznaku pomocí Wondershare

Další způsob lze najít ve službě Inpaint. Pokud používáte nebo jste někdy pracovali v grafických editačních programech, pak úprava v něm pro vás bude velmi snadná. Vzhledem se těmto programům velmi podobá. Podobně jako v předchozím případě nahrajte obrázek, označte místa k odstranění. K dispozici je přitom několik nástrojů pro označení – mnohoúhelníky, laso, štětec – které vám pomohou rychle a přesně označit kýžená místa. Následně stačí kliknout na tlačítko Erase.

Výsledek se záhy objeví a je opět velmi dobrý. Stažení obrázku v nízkém rozlišení – tudíž ne moc kvalitním – je zdarma. Za stažení kvalitního je nutné opět zaplatit – jeden kredit. Nejmenší balíček je 10 kreditů za 5 USD (cca 125 Kč). Jedna fotografie tak vychází na 12,5 Kč. Což je o dost více oproti Wondershare. Pokud však pořídíte nejdražší balíček (1 000 kreditů za 30 USD), potom lze cenu jedné fotografie srazit až na 0,75 Kč, což je výborná cena v případě úpravy velkého množství fotografií.

K dispozici je i klasická aplikace, která oproti online verzi Inpaintu vyniká tím, že není nikterak omezena, co se velikosti obrázku týče (online pojme pouze obrázky do 10 MB a rozlišení 4,2 Mpx), a slibuje vyšší kvalitu úprav díky použití jiného algoritmu. Výhodou je rovněž dávkové zpracování. Uložení upraveného obrázku je opět zpoplatněno. Ale v tomto případě se neřídí kredity, ale zakoupením plnohodnotné licence k programu. Ta stojí 20 USD (cca 500 Kč). Za tuto cenu již nikdy nebudete muset řešit přepočet, kolik vás stojí úprava jedné fotografie.

Odstranění vodoznaku pomocí Inpaint

Třetí možnost, kterou si představíme, se nachází v programu Aiseesoft Free Watermark Remover. Opět se začíná tím, že obrázek do této online služby nahrajte. Pro označení objektů k odstranění tu jsou nástroje jako štětec, laso a mnohoúhelník. S funkcemi vás seznámí průvodce. Jakmile budete mít hotovo, klikněte na tlačítko Remove. A to je vše.

Velkým rozdílem oproti předchozím dvěma možnostem je to, že jak již napovídá název služby, tato je zdarma. Stáhnout si tak můžete upravený obrázek v původním rozlišení. Výsledky jsou přitom srovnatelné s předchozími dvěma.

Odstranění vodoznaku pomocí Aiseesoft Free Watermark Remover Online

I poslední služba, se kterou vás seznámíme, je k použití zcela zdarma. Online Watermark Remover společnosti Apowersoft však může pomoci ještě s něčím. Kromě toho, že umí odstraňovat vodoznak v obrázku, dokáže to i ve videích. To je vítaná možnost, pokud jste umístili vodoznak do videa a nyní toho litujete. Na rozdíl od předchozích služeb, tato pro odstraňování objektů používá „krabice“. Ty umístíte, kam potřebujete, může jich být více, lze u nich měnit velikost, aby odpovídaly rozměrům vodoznaku, který se pokoušíte odstranit. Poté stačí opět kliknout na Erase.

Výsledek, který získáte, není moc dobrý – vlastně je nejhorší ze všech čtyř služeb. Důvodem bude jistě i to, že krabicová forma výběru vodoznaku vám poskytne složitější formu pro označení (neposkytne volnou ruku pro výběr), a navíc zbytečně mění i části, které nemusí. Například, pokud se odstraňuje úhlopříčný vodoznak, pak není jeho výběr zcela snadný. Služba nedisponuje ani náhledem, na druhou stranu stažení obrázku – a to v původní kvalitě – je zdarma. Potěšující je i to, že k dispozici je jak aplikace pro Windows, tak pro Android a iOS.

Odstranění vodoznaku pomocí Apowersoft Online Watermark Remover

Závěrem

Po rozkliknutí odkazu máte možnost srovnat výsledky jednotlivých služeb. S přidanými znaky na naší ukázkové fotografii si nejlépe poradila služba Inpaint.

Srovnání výsledků

Snad se vám v našem seznamu podaří najít službu, která vám pomůže odstranit vodoznaky z vašich obrázků, ale třeba i z videí. Přestože jde jen o některé z nejlepších online možností, nejsou jediné, které máte k dispozici. Každopádně, tímto způsobem lze odstraňovat nejen vodoznaky, ale jak jste na to sami určitě přišli, tak cokoliv z obrázku. Pokud tak na nich toužíte odebrat určité artefakty – například stožáry, dráty, lidi, budovy apod. – lze toho dosáhnout. V případě profesionálních úprav tu potom jsou řešení jako například Adobe Photoshop a jemu podobné programy.