Základní model Realme pro střední třídu není špatné. Rozhodne cena

Číselné řady jsou pro Realme základem nabídky. Zajímavé však je, že číselné řady se neprodávají v domovské Číně. Tam Realme nabízí zase specifické modely jen pro tamní trh. Do loňské řady 8 Realme vydávalo novinky v podstatě po půl roce. Nová devítková řada si však dala na čas a přichází ve všeobecně běžnějším ročním cyklu.

Informace o modelech 9 Pro a 9 Pro+ unikly v mnoha únicích, informovali jsme vás o nich zde. V obou případech to jsou přístroje střední a vyšší střední třídy. Základ nabídky zatím představuje model 9i, který již byl představený v Indii a na tamním trhu se již začal i prodávat. Lze očekávat, že výrobce připravuje ještě další modely, především model 9 bez dodatků. Ale ten případně přijde později.

Minimálně v Indii model 9i nepodporuje sítě 5G. Pokud tomu tak bude i v Evropě, což se dozvíme 16. února, mohla by to být nevýhoda. Letos už bude podpora 5G ve střední třídě standard a mobily budou v nevýhodě. To samozřejmě může změnit cena, pokud by byla výhodná. Zatím ji neznáme, přepočet z indické by po připočtení DPH mohl znamenat částku okolo 5 000 korun.

Když pomineme 5G tak zbytek výbavy není vůbec špatný, i když nic překvapivého v ní také nenajdeme. Telefon má velmi nenápadný design. V prodeji bude černé a modré provedení. To druhé má speciální krycí vrstvy krytu, které zajistí zajímavé světelné efekty.

Displej s úhlopříčkou 6,6 palce zabírá téměř 91 procent čelní plochy. Má rozlišení FHD+ a maximální obnovovací frekvenci 90 Hz. Změna frekvence není plynulá, k dispozici je pět nastavení podle potřeby, ideální samozřejmě vybírá systém automaticky. V displeji je i průstřel čelního fotoaparátu.

Výkon dodává procesor Qualcomm Snapdragon 680. Operační paměť má buď 4 nebo 6 GB, uživatelská 64 nebo 128 GB. Výhodou je slot na paměťové karty, navíc je dedikovaný, v telefonu jsou i dva samostatné sloty pro SIM.

Hlavní fotoaparát má tři snímače, ale relevantní je pouze hlavní, širokoúhlý totiž chybí. Ten hlavní má rozlišení 50 Mpix a slušnou světelnost objektivu f/1.8. Dva zbývající jsou jen pro efekt, protože 2Mpix snímače pro černobílou fotografii a pro makro v praxi téměř nikdo používat nebude. Přední fotoaparát má rozlišení 16 Mpix.

Telefon má baterii se slušnou kapacitou 5 000 mAh a k dispozici je 33W nabíjení. Celkově je to solidní mix výbavy. Nic extra zde není, ale to se od telefonu této kategorie ani neočekává. Rozhodujícím faktorem úspěchu tak bude cena. Konkurence je totiž velmi silná.