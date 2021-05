Střední třída jak se patří. Test smartphonu Realme 8

Mnohým z nás je v podstatě jasné, že si Realme přivlastnilo místo, které na českém trhu po sobě nechala dvojice Huawei s Honorem. S poměrně ohromnou vervou (prakticky stejnou jako konkurenční Xiaomi) tak zaplavilo trh telefony od těch opravdu levných, až po vyšší střední třídu. Klíčová však vždy byla je a bude kategorie okolo pěti tisíc korun, kterou právě zastupuje model Realme 8.

Novinka od Realme má v podstatě všechno, co bychom v dané cenové kategorii očekávali, hned s několika příjemnými bonusy. Jeho sourozence s přívlastkem Pro jsme už otestovali minulý týden (viz recenze Ambiciózní vyzyvatel ve střední třídě za příplatek. Test Realme 8 Pro), nyní se tedy můžeme podrobněji přesvědčit o tom, jak si vede tento základní model nové generace.

Bude se mi Realme 8 líbit?

Na testování nám dorazila černá varianta, která jako obvykle zaujme spíše konzervativní zákazníky, případně se hodí pro ty, kteří telefon hned obalí nějakým krytem. Mluvit o Realme 8 jako o nějakém krasavci, není moc na místě, je to zkrátka další z hromady plastových telefonů s lesklými zády, takže coby „bonus“ tu je ještě slušná náchylnost na zachytávání otisků prstů.

Abychom však telefonu úplně nekřivdili, tak zajímavá je alespoň úprava části zad, která má v sobě slogan výrobce („dare to leap“). Ten je opatřený perleťovou úpravou, která má z různých úhlů barevné odlesky. Není to tak agresivní jako v případě jiných perleťových úprav, které jsme doposud viděli, ale i tak dovede telefon alespoň tímto zaujmout.

Samotné umístění sloganu je přinejmenším zvláštní a je nám jasné, že ne každému se to bude líbit. Realme se každopádně zaměřuje hlavně na mladé uživatele, kteří pravděpodobně takovou věc budou schopni výrobci častěji odpustit. Telefonu jinak ještě pochválíme poměrně málo vystouplý modul s fotoaparáty nad úroveň zad a také poměrně nízkou hmotnost (177 gramů).

Jaký je displej?

Na přední straně telefonu najdete 6,44palcový Super AMOLED displej s rozlišením 1 080 x 2 400 pixelů a poměrem stran 20:9. Z nějakého důvodu výrobce neuvádí, jaký typ tvrzeného skla je u modelu použitý, ovšem dostanete na něj rovnou nalepenou i krycí fólii. Zobrazovací technologie je každopádně hlavní předností Realme 8: podání barev je tak na skvělé úrovni a nechybí ani technologie Always-On, kdy i „vypnutý“ displej může zobrazovat čas a notifikace.

Displeji nechybí ani čelní průstřel pro selfie kamerku v levém horním rohu. Rámečky okolo displeje jsou tenké, brada je samozřejmě trochu širší, ovšem to se v této cenové kategorii dá očekávat. V displeji také naleznete optickou čtečku otisků prstů, která nám během testování jen párkrát zaváhala, jinak fungovala dobře.



Do počtu už tak v podstatě chybí jen vyšší obnovovací frekvence, ale je nám tak trochu jasné, že zkrátka nemůžeme chtít vše. Realme 8 to tak ještě můžeme odpustit, i když je dost možné, že třeba do půl roku až roku už budou i v levnější střední třídě panely s 90 nebo i 120Hz frekvencí naprosto běžné.

Co mi Realme 8 nabídne po stránce výbavy?

Jako slabina telefonu se může na první pohled zdát procesor, kde se výrobce rozhodl ušetřit a sáhl po modelu od MediaTeku, konkrétně Helio G95. Ten je vyrobený na trochu starší 12nm architektuře, ovšem i tak je připravený si poradit i s náročnějšími hrami a aplikacemi. Pokud od telefonu po stránce výkonu nebudete čekat zázraky, tak plně postačí, což dokazuje i poměrně slušný výsledek 351 tisíc bodů ve výkonnostním testu AnTuTu (s testovací 6/128GB variantou).



Procesor doplňují buď 4, nebo 6 GB operační paměti a podle zvolené varianty s tím koresponduje také datové úložiště: 64, nebo 128 GB. V obou případech je možné úložiště dále rozšířit paměťovou kartou. Trochu bychom se přimlouvali za vyšší paměťovou variantu, za extra porci operační paměti i prostoru pro data si oproti základní verzi připlatíte jen pět set korun.

Karty microSD mají samostatný slot, takže vás neomezí v případě, že byste chtěli zároveň používat dvě aktivní SIM (na ty je zde také místo). Fyzická konektivita zahrnuje jak USB-C, tak sluchátkový jack. Dále telefon podporuje jak Bluetooth 5.1, tak NFC pro mobilní platby. V některých případech se na internetu můžete dočíst, že mobil NFC nemá, my jsme si však ověřili, že zde skutečně je. Chybí ovšem podpora sítí 5G, s čímž je stále u levnějších telefonů nutno povětšinou počítat.

Uživatelské prostředí Realme UI 2.0 nemění podobu systému tak agresivně jako jiné grafické nadstavby a v podstatě tak celkem připomíná běžnou podobu Androidu 11. Najdete zde v základu samostatné menu se všemi aplikacemi po potažení od spodní části obrazovky, ovšem pokud preferujete aplikace skládat pouze na domovské plochy, tak i tuto možnost máte. Pozměněný je však vzhled horní roletky pro rychlé volby.



Základní aplikační výbava u Realme 8 je vcelku skromná, v porovnání s mnoha konkurenty je na tom tento telefon stejně jako jeho sourozenci docela dobře. Nad rámec hromádky nástrojů od Googlu zde najdete vlastně už jen herní režim, správce telefonu, Facebook a službu YouTube Music.



Co baterie telefonu?

Realme 8 se se svým 5 000mAh akumulátorem rozhodně nemá za co stydět. Tato kapacita je na dnešní dobu stále slušná a poskytne dostatek energie i pro vyšší zátěž systému, aby telefon přečkal alespoň jeden den bez nabíječky. Ti, kteří telefon nebudou tolik trápit, se pak dostanou klidně i na dva dny provozu.

Přidejte si k tomu navíc i 30W rychlé nabíjení (příslušná nabíječka je součástí balení, společně se silikonovým krytem), kdy se telefon zvládne do plné kapacity nabít za zhruba hodinu (za půl hodiny už se dostanete na zhruba 60 procent kapacity) a je jasné, že po této stránce zkrátka telefon má čím zaujmout.

Jak Realme 8 fotí?

Podobných sestav fotoaparátů jsme v poslední době viděli už tolik, že se začínáme už docela opakovat. Realme 8 má hlavní senzor s rozlišením 64 Mpix (světelnost f/1,79), dále 8Mpix širokoúhlý senzor a dvojici 2Mpix fotoaparátů, jeden monochromatický pro lepší portrétní vlastnosti a druhý pro focení makrosnímků. Čelní fotoaparát má pak rozlišení 16 Mpix.



Už od pohledu na papírové specifikace je jasné, že hlavní roli bude mít právě onen základní 64Mpix senzor, kterým budete fotit v drtivé většině případů. V základu pořizuje 16Mpix snímky s lepší citlivostí na světlo, která ovšem i při zhoršených světelných podmínkách neumí dělat zázraky a šumu a ztrátě detailů se zkrátka nevyvarujete. Snad jen za opravdu hodně příznivého světla.

Po stránce podání barev si ovšem vede dobře (to je ovšem zásluha i AMOLED displeje, na kterém si budete fotky prohlížet) a když budete chtít, lze si nastavit i plné 64Mpix rozlišení. Realme už ovšem po několik sérií telefonů dává možnost přiblížení obrazů (2x a 5x) i tam, kde k tomu není připravena optika, takže pokud se s Realme 8 rozhodnete využít nabízených režimů přiblížení obrazu, mějte na paměti, že je to čistě digitálního rázu.

8Mpix širokoúhlý senzor pak už ve zhoršených světelných podmínkách vyloženě trpí a přepínejte na něj opravdu jen v případě focení za jasného dne venku. I tak se však nevyhnete poměrně znatelné ztrátě detailů a optickým vadám, zejména chromatická aberace je na snímcích často patrná.

Zbylá dvojice fotoaparátů má jako obvykle hlavně marketingovou funkci a nejspíše ani nebudete po nějaké době vědět, že je máte. Když si přece jen vzpomenete alespoň na makro režim, dá se s ním na chvíli zabavit, dlouhodobě využitelný však rozhodně není. Video umí telefon zaznamenat v rozlišení až 4K při 30 snímcích za sekundu.

Mám si Realme 8 pořídit?

„Osmička“ od Realme je povedený telefon. Za cenu 5 499 korun dostanete 4/64GB verzi, lepší volbou je ovšem podle nás za 5 999 korun 6/128GB varianta. Telefon se umí blýsknout nejenom výkonem a výdrží, ale i povedeným AMOLED displejem, kterému k dokonalosti chybí už jen rychlejší obnovovací frekvence. Komu ovšem chybí takové modernější prvky výbavy, společně třeba ještě s 5G připojením, musí se poohlédnout po něčem dražším.

Ačkoliv má telefon dobrou cenu, musí se potýkat s dravou konkurenci. Aktuálním hlavním rivalem je Xiaomi Redmi Note 10, které má prakticky identickou výbavu, jen s procesorem od Qualcommu a nepatrně rychlejším nabíjením. Chybí mu ovšem NFC a má nižší rozlišení hlavního fotoaparátu. Pokud ovšem telefonem neplatíte a ani se nechystáte, pak můžete na nákupu konkurenčního xiaomi ušetřit tisícikorunu.

Dalším sokem je pak model Poco X3, kterému za aktuální zvýhodněnou cenu 5 999 korun už NFC nechybí, má výkonnější procesor a také 120Hz obnovovací frekvenci displeje, který je ovšem typu IPS. Navíc dostanete i obří 6 000mAh baterii.