Realme se chlubí, že novinka má nejlepší foťák ve své třídě

Pro Realme je číselná řada velmi důležitá, dělá velké objemy prodejů. Zajímavostí je, že ji Realme nabízí všude ve světě vyjma domácího čínského trhu. Když Realme na konci roku 2019 vstupovalo na český trh, jedním z prvních modelů byl právě přístroj z číselné řady, konkrétně Realme 5.

Samotná značka je jen o rok starší, vznikla v roce 2018. Nové modely do řady 8 představovala po půl roce, i proto do Česka vstupovala s tehdy novou řadou 5 (číslo 4 firma vynechala), jedničku Realme představilo v květnu 2018. Poslední rok však značka trochu zpomalila, odstup mezi řadou 8 a 9 je už obvyklý rok. Důvodem zřejmě je, že portfolio značky se značně rozrostlo, a tak už není třeba tlačit nové modely extrémní rychlostí.

Nová devítková řada zahrnuje (zatím) tři modely 9i, 9 Pro a 9 Pro+ se začne prodávat od 23. února. V rámci předprodeje, který začal 16. února, lze produkty koupit se slevou 500, 1 000 a 1 500 korun. Výše odpovídá zařazení telefonu.

Standardní cena základního modelu 9i je 5 490, respektive 5 990 Kč podle velikosti paměti, sleva v předprodeji je 500 korun. Prostřední model 9 Pro stojí standardně 7 490, respektive 7 990 Kč, sleva v předprodeji je 1 000 korun. Nejvyšší model 9 Pro+ standardně vyjde na 10 490 Kč, v předprodeji je o 1 500 korun levnější.

Realme představilo modely 9 Pro a 9 Pro+ globálně 16. února, model 9i se již nějaký čas prodává v Indii a podrobně jsme se jeho výbavě věnovali v tomto článku. V kostce je to základní model střední třídy a je vcelku překvapivé, že nepodporuje sítě 5G. Další parametry jsou slušné a ve své třídě se novinka neztratí.

Realme 9 Pro s výjimečným krytem

Prostřední model 9 Pro je logicky zajímavější. Sítě 5G podporuje, má moderní čip, slušný foťák a pro mnoho zákazníků bude atraktivní především jeho zadní kryt, jenž obsahuje speciální krystalky (technologii výrobce pojmenoval Light Shift), které na ultrafialovém světle mění barvu. Stačí tedy telefon položit na sluníčko.

Realme 9 Pro

Telefon se bude prodávat ve třech barevných variantách, ovšem ta měnící barvy je jen jedna, a to světle modrá. Například Alza ji zatím v nabídce nemá, jen zbylé dvě (černá a zelená). My jsme si již měnící barvu krytu vyzkoušeli a opravdu to funguje. Budeme se tomu věnovat v samostatném článku.

Realme 9 Pro má FHD displej s úhlopříčkou 6,6 palce a maximální obnovovací frekvencí 120 Hz (šest přednastavených frekvencí). Čtečka otisků je v bočním tlačítku.Výkon zajišťuje procesor Qualcomm Snapdragon 695G. Operační paměť může mít 6, nebo 8 GB, za vyšší se připlácí 500 korun. Uživatelská paměť má vždy 128 GB.

Fotoaparát má tři objektivy. Hlavní má snímač s rozlišením 64 Mpix a světelností f/1.79, širokoúhlý (záběr 119 stupňů) má rozlišení 8 Mpix a do počtu je zde 2Mpix makro snímač. Přední kamerka má rozlišení 16 Mpix. Solidní kapacitu má baterie, 5 000 mAh je dnes slušný standard. Nabíjení je rychlé, telefon zvládne až 33 W.

Vrchol řady Realme 9 Pro+

Nejvyšší model devítkové řady má s předchozím přístrojem společné barvy krytu včetně té modré, která položením na sluníčko změní barvu na červeno-fialovou. Jinak jsou však parametry docela odlišné. Je to logické, cenový rozdíl mezi oběma modely je docela velký.

Realme 9 Pro+

Telefon má displej s úhlopříčkou 6,4 palce a FHD+ rozlišením. I zde je vysoká obnovovací frekvence displeje, ale jen 90 Hz. Na druhou stranu, je to Amoled panel s integrovanou čtečkou otisků. Je zde i silnější procesor, Realme vybralo čip Mediatek Dimensity 920, samozřejmě s podporou sítí 5G.

Paměťové verze jsou dvě: 6/128 a 8/256 GB. Zatím je v Česku v nabídce jen ta druhá, které patří uvedená standardní cena 10 490 Kč, respektive zaváděcí 8 990 Kč. Baterie je o něco menší, má kapacitu 4 500 mAh a k dispozici je 60W rychlonabíjení. Výrobce vyzdvihuje i stereofonní reproduktory.

Hlavním lákadlem je však fotoaparát, respektive jeho hlavní snímač. Tím je špičkový modul Sony IMX766 s rozlišením 50 Mpix a světelností f/1.8. Objektiv má optickou i elektronickou stabilizaci, což ve střední třídě stále není běžná záležitost. Vlastně teprve loni Samsung připravil několik modelů střední třídy s optickou stabilizací.

Další dva snímače jsou stejné jako u modelu 9 Pro, tedy 8Mpix širokoúhlý a 2Mpix makro. Vpředu je opět 16Mpix kamerka, ale s o něco horší světelností a o fous menším záběrem než u 9 Pro. Především hlavní snímač slibuje slušné výsledky, což potvrdí, nebo vyvrátí až test, který připravujeme.