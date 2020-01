Vymysleli smartphone s mizejícími fotoaparáty. Má to překvapivé využití

1:17 , aktualizováno 1:17

Las Vegas (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) - Na veletrhu CES představil výrobce OnePlus koncept technologie, která by jednou mohla zavítat i do běžně dostupných smartphonů. Jde o to, že zadní fotoaparáty jsou kryté materiálem, který se v případě potřeby umí zneprůhlednit a skrýt tak optiku pod nimi. Má to však i další využití.