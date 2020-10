Levnější smartphone pro příznivce čistého designu. Test OnePlus Nord

OnePlus není výrobcem, který by měl příliš košatou nabídku. Značka, která spadá pod čínské Oppo, v podstatě nabízí jen hlavní modely označené číslovkami, případně jejich „půlgenerace“ s přívlastkem T. A prakticky vždy jde o top model, který s pár drobnými kompromisy ve výbavě dovede cenově konkurovat skutečně prémiové třídě.

Model Nord se ovšem v tomto ohledu vymyká zavedenému chování OnePlusu. Nejenom, že jde o úkrok stranou, co se výbavy a ceny týče, ale také i označením slovem Nord je to něco docela jiného. Někdo si ovšem možná vzpomene, že podobný experiment už značka jednou vyzkoušela na samotném počátku modelem OnePlus X.

OnePlus Nord je v podstatě takové nové „iksko“. Není to vyloženě top model, ovšem i přesto má solidní výbavu. No a díky tomu není ani tak drahý, ovšem stále jde o vyšší střední třídu, která si musí své zákazníky spíše vybírat, než cílit na masu. Takže pro koho vlastně OnePlus Nord je? Na to si odpovíme v našem redakčním testu.

Jak se mi bude OnePlus Nord líbit?

Tento smartphone se už na první pohled snaží vzbudit elegantní a prémiový dojem. To proto, že obě strany jeho těla jsou kryté sklem, nicméně rámeček je plastový. Velice čistý design v kombinaci s námi testovanou modrou barvou se však povedl a telefon zkrátka vypadá dobře – bude se hodit jak do kapsy nadšence, tak třeba i do dámské kabelky.

Po stránce vzhledu by se nordu dal vytknout snad jen onen lesklý skleněný povrch, který se v ruce hodně rychle upatlá. Telefon můžete obalit silikonovým krytem, který najdete v balení, jenže si moc nepomůžete, protože budete mít namísto telefonu opatlaný onen lesklý kryt. Čtečka otisků prstů se nachází přímo v displeji a nezabírá tak místo na boku ani na zádech. Jako bonus je tu pak i speciální tlačítko pro ztišení zvuků telefonu, které má tři polohy: hlasitý režim, vibrace nebo tichý mód.



Samotný 6,44“ displej telefonu má rozlišení 1 080 x 2 400 pixelů a jde o AMOLED panel s poměrem stran 20:9. Nápadný dvojitý průstřel displeje pro čelní fotoaparáty je umístěn v levém rohu u horní hrany obrazovky. Vedle již zmíněné integrované čtečky otisků disponuje OnePlus Nord také rychlejší obnovovací frekvencí 90 Hz.

K displeji každopádně nemáme připomínky, má krásně tenké rámečky a jeho podání barev i ostrost je na velice dobré úrovni. Širší průstřel displeje sice může prvních pár dní používání působit rušivě, ale zvyknete si. Displej je určitě jednou ze silných stránek modelu Nord.



Co výkon a výbava?

Srdcem telefonu je procesor Snapdragon 765G a doplňuje jej 8 nebo dokonce 12 GB operační paměti. Po stránce výkonu je na tom telefon opravdu dobře, a byť to není současná špička, poradí si se vším, co vás jen napadne. To koneckonců potvrzuje i skóre 332 tisíc bodů ve výkonnostním testu AnTuTu. Podobných výsledků dosáhly třeba předloňské top modely Samsung Galaxy S9+ či Galaxy Note 9.

K dispozici je dále buď 128, nebo 256 GB prostoru pro data, který ovšem už dále nelze rozšířit paměťovou kartou. U té první varianty tak možná po čase používání budete muset paměť sem tam promazat, ta vyšší je podle nás stále víc než dostatečná i bez možnosti ji rozšířit. Konektorovou výbavu pak tvoří pouze USB-C, v té bezdrátové pak nechybí NFC, které můžete používat i pro mobilní platby (Google Pay). No a telefon také díky modernímu procesoru už podporuje sítě 5G.

OnePlus používá vlastní nadstavbu systému Android, Oxygen OS. Ta je postavena na Androidu 10. Jde však v podstatě o čistý operační systém Googlu jen s drobnými úpravami, proto jsou oneplusy po mnoho svých předchozích generací tolik populární mezi smartphonovými geeky, neboť mají právě nejblíže k onomu čistému systémovému zážitku.

Nad rámec té nejzákladnější aplikační výbavy však u modelu Nord najdete i pár „bonusů“. Je zde komunitní aplikace pro přístup na fórum, Instagram, Facebook, Netflix či YouTube Music. Oproti jiným je to však prakticky nic a jsme rádi, že i takové modely se mezi těmi, které už po prvním zapnutím přetékají softwarovým balastem, dají nalézt.



Co výdrž baterie?

Po stránce baterie bychom označili OnePlus Nord jako solidní standard. Jeho akumulátor má kapacitu 4 115 mAh a podporuje 30W rychlonabíjení. Bezdrátová možnost bohužel chybí. Telefon neměl problém se standardní jednodenní výdrží, a když jej necháte na pokoji, nebude mít problém ani se dvěma dny. Naopak pokud se jej snažíte ždímat, už budete muset pravděpodobně po prvním nabití ráno ještě hledat nabíječku i navečer.

Nabíjení přibalenou 30W nabíječkou pomocí technologie Warp Charge můžeme stejně jako samotnou kapacitu baterie označit jako solidně rychlé. Za 10 minut jste na 20 procentech kapacity, na 50 procent se dostanete po 25minutovém nabíjení. Na plnou kapacitu pak potřebujete asi hodinu a deset minut na nabíječce.



Jak OnePlus Nord fotí?

OnePlus Nord má celkem šest fotoaparátů. Hlavní má rozlišení 48 Mpix a optiku se světelností f/1,8 s optickou stabilizací obrazu. Širokoúhlý foťák má rozlišení osm megapixelů, pak je tu pětimegapixelová kamera pro hloubku ostrosti a makro fotoaparát s dvoumegapixelovým rozlišením. Vpředu jsou pak v dvojitém průstřelu dvě čočky, hlavní se snímačem o rozlišení 32 megapixelů a širokoúhlá s osmi megapixely.

Po stránce technických parametrů už na dnešní dobu nejde o nic oslnivého, ovšem je vidět, že OnePlus využívá odladěných softwarových funkcí k tomu, aby dosáhl nadprůměrných výsledků. Focení hlavním senzorem dopadá povětšinou dobře: snímky mají dobré zpracování barev i slušnou ostrost. Pro focení ve zhoršených světelných podmínkách pak nechybí noční režim.

Zbytek snímačů je zde spíše do počtu. Širokoúhlý fotoaparát neodvádí moc dobrou práci, chybí mu ostrost a vytrácí se kontrast. Uberte světlo a objeví se i hodně šumu. Opět ovšem musíme dodat, že jinde než u prémiové třídy jsou na tom širokoúhlé fotoaparáty v podstatě stejně. A nenechte se zmást, ačkoliv vám aplikace nabídne i dvojnásobné přiblížení, jde o digitální zoom s odpovídající ztrátou obrazové kvality.

Portrétní fotoaparát a makro kamerka jsou ukázkovým příkladem toho, jak dnes výrobci hledí hlavně na to, aby měly mobily tři až čtyři fotoaparáty, přestože reálně využijete především ten hlavní a jen občas širokoúhlý. Obzvláště makro kamerka je přesně ten typ funkce, na kterou si párkrát vzpomenete, že máte, ale jinak je zde skutečně jen do počtu.



Mám si OnePlus Nord pořídit?

U značky OnePlus jsme si už tak nějak zvykli na kvalitu, která je s ní spojená. A jelikož jde o převážně prémiovou značku, logicky tedy počítáme i s prémiovými telefony. Proto nás u modelu Nord těší, že ani po razantnímu snížení ceny se tato filozofie značky příliš nezměnila.

Nord seženete buď v 8/128GB paměťové variantě za 10 999 korun, nebo 12/256GB verzi za 13 999 korun. Od uvedení jsme však již zaznamenali i drobné slevy. Zejména první verze může hezky posloužit jako vstup do fanklubu značky OnePlus, jelikož za poměrně přijatelnou cenu dostanete slušně vybavený telefon s parádním displejem, čistým designem, podporou 5G a dobrým hlavním fotoaparátem.

Druhé paměťové variantě nicméně celkem krátce po uvedení na trh hodil klacky pod nohy sourozenecký model OnePlus 8T, který je jen o pár tisíc dražší a má ještě výrazně lepší výbavu. V případě zájmu tak obraťte pozornost spíše k verzi 8/128 GB, která má smysl pro ty, kteří si chtějí nad rámec střední třídy trochu připlatit za nějaký lepší uživatelský zážitek.

Nedostatkem nordu je převážně absence slotu na paměťovou kartu a právě až na hlavní fotoaparát trochu nemastný zbytek fotoaparátové sestavy. Baterie by mohla být také ještě o chlup větší. Jinak mu ovšem není moc co dalšího vytýkat.

Moc konkurentů vlastně ani nemá, od Xiaomi mu nejvíce zatopí model Mi Note 10 Lite, který má větší baterii, ale jinak je na tom po stránce hardwaru i softwaru spíše hůře. Jen o tisícovku dražší je pak aktuálně Realme X3 SuperZoom, které má výrazně lepší výkon a také fotoaparát s optickým zoomem. Nepodporuje však sítě 5G. Nejblíže jsou každopádně telefony Google Pixel, jenže ty se do Česka oficiální cestou nedovážejí.