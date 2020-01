Xiaomi vymýšlí novou koncepci smartphonu, displej přeteče až na záda

Loňský koncept Mi Mix Alpha vzbudil velký poprask. Od Xiaomi se tehdy spíše očekávalo, že po vzoru konkurence představí finální podobu vlastního skládacího smartphonu. Na ten lákala už začátkem roku 2019, od ostatních chystaných modelů se lišil především dvojím překládáním (více viz Skládací smartphone od Xiaomi ohnete dvakrát. Vypadá senzačně). Bylo to něco jiného, než na čem tehdy pracovali ostatní mobilní výrobci.

Dosud ovšem zůstalo jen u pár demonstrací funkčnosti neobvyklého skládacího xiaomi. Společnost se nyní zjevně soustředí především na rozvinutí myšlenky konceptu Mi Mix Alpha. Tedy smartphonu, který vlastností flexibilního displeje využívá zcela jinak, než se v očekává.

Xiaomi nově získalo od Světového úřadu duševního vlastnictví (WIPO) patent na hned dva smartphony, jejichž záda z převážné většiny zaujímá displej. U jednoho z nich je přitom zjevná příslušnost s výše uvedeným konceptem. Jenže zatímco u netradičního Mi Mix Alpha se displej z čelní plochy na záda přelévá přes oba boky telefonu, tak nově Xiaomi pracuje s myšlenkou pouze jednoho přehnutí displeje.

Takové řešení by jistě snížilo výrobní náklady, to by ve výsledku znamenalo nižší cenu, než je ta, kterou Xiaomi avizovalo u konceptu Mi Mix Alpha (více viz Toto bude nejšílenější smartphone roku. Displej má na bocích i zádech). Stejně jako v jeho případě zůstal i u nové varianty na zádech pás s hlavním fotoaparátem se třemi snímači. Ten ovšem tentokrát není „sevřen“ displejem, ale nachází se tradičně při levém okraji zad.

Druhý design pak ukazuje odlišné uchopení stejné myšlenky. Tentokrát se totiž displej ohýbá přes horní hranu telefonu a vyjma drobné „brady“ zaujímá téměř celou zadní plochu. Jistou vadou na kráse je ovšem výrazný průstřel pro dvojitý fotoaparát. Tento detail by si jistě zasloužil decentnější provedení, to stávající působí velmi rušivě.

Proč Xiaomi s myšlenkou takové konstrukce přišlo? Důvodem může být nesporná výhoda v podobě eliminace čelního průstřelu či výřezu. Selfie fotoaparát díky displeji na zádech plně zastoupí hlavní fotosestava. Čelní plochu tedy nic neruší. Samozřejmě se nabízí i možnost umístění snímače pro selfie pod displejovou vrstvu, je však otázkou, která z těchto možností je technologicky méně náročná. Nutno dodat, že Xiaomi není jediným výrobcem, který uvažuje o „oboustranném“ smartphonu. Patent na takový telefon má i Samsung.

Stejné myšlenky lze přitom dosáhnout mnohem jednodušeji. Ukazuje to čínská Nubia, která už v říjnu 2018 představila model X. Ten se od běžné produkce lišil použitím druhého plnohodnotného displeje na zádech (více viz Dva displeje a dvě čtečky otisků prstů. Nubia X je unikátní smartphone). Že nešlo jen o pouhý výkřik do tmy dokázala Nubia o rok později, loni v srpnu totiž představila nástupce, model Z20. Není přitom jediným výrobcem, který se vydal touto cestou, vzpomeňme i model Nex Dual Display od společnosti Vivo (více viz Nový trend? Fantastickému smartphonu přidali druhý displej).

V jednom má ovšem řešení Xiaomi přeci jen navrch, část displeje na hraně telefonu může sloužit pro zobrazování notifikací. Například dámy by tak kvůli kontrole, kdo jim píše, nemusely telefon vůbec vyndavat z kabelky. Stačilo by jej pouze vhodně natočit.