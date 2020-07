Jednou vyprodaný, podruhé vyprodaný. Zajíce v pytli můžete koupit teď

Přestože se ve dvou předprodejních akcích Nord okamžitě vyprodal, tak výrobce o telefonu vlastně nic zásadního neprozradil. Vlastně ani samotnou cenu telefonu, přesto byl zájem o něj značný. A asi bude i v posledním kole předprodeje, které začne dopoledne ve středu 15. července a potrvá 24 hodin.

OnePlus je značka patřící do koncernu BBK Electronics a specializuje se na online prodej v Evropě. To je i případ poslední akce, ovšem nedávno značka získala českého distributora a její dostupnost na trhu bude mnohem širší.

OnePlus Nord by měl být cenově dostupný telefon s bohatou výbavou. Firma by se tak vrátila na počátek své existence, kterou spojila s heslem „Zabiják drahých smartphonů“. Což v praxi znamenalo, že za cenu střední třídy nabídne zboží s výbavou top modelů.

Postupně však výbava i ceny modelů OnePlus rostly a dnes se již blíží top třídě. Model Nord by to měl změnit, spekuluje se o ceně pod 500 dolarů, tedy asi

12 000 korun. Jenže co za to nabídne, je zatím neznámou. Jasný je jen procesor Snapdragon 765G s podporou 5G a čtyři objektivy hlavního fotoaparátu, ovšem bez zoomu a dvojitou čelní kamerkou. Procesor prozradil výrobce, foťák je jasný z uniklých obrázků a tweetu výrobce.



Co nakonec model Nord bude zač, se dozvíme 21. července, kdy ho firma představí speciálně v prostředí rozšířené reality. Hodně zájemců nečekalo a už má na telefon voucher, poslední možnost ho získat, bude ve středu 15. července.

Voucher v rámci všech tří kol předprodeje stojí 20 euro, tedy asi 500 korun a bude ho možné v plné výši využít na koupi telefonu, a to přednostně. Je totiž možné, že zpočátku bude telefon dostupný právě jen pro majitele voucherů, ostatně u OnePlus je záměrná nedostupnost obvyklým prodejním prostředkem. Jako bonus dostanou majitelé voucheru ještě dárek a nálepky. Dárek není specifikovaný, výrobce je bude zasílat podle vlastního výběru. Zájemci z prvních dvou kol předprodeje dostali ještě reklamní materiály.