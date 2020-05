Mobil viděl skrz oblečení. Funkci se teď výrobce chystá deaktivovat

O zajímavém filtru fotoaparátu modelu OnePlus 8 Pro, který umožňuje vidět třeba skrze plasty či tenké látky, jsme již informovali minulý týden (viz článek Technologická kouzla? Foťák nového mobilu vidí skrz plasty i oblečení). Teď se v podstatě naplnilo to, čeho jsme se obávali: přeci jen existuje riziko zneužití této funkce. Někdo by ji mohl totiž využít například k pořizování fotografií lidí, kterým je díky filtru vidět pod oblečení.

OnePlus se proto nejprve na sociální síti Weibo svým zákazníkům omluvil a prohlásil, že funkci barevného filtru dočasně deaktivuje. Aktualizace systému, která možnosti fotoaparátu lehce omezí, dorazí majitelům modelů 8 Pro v následujících dnech. Avšak vzhledem k tomu, že uživatelé musí aktualizaci nejprve manuálně odsouhlasit, si technicky mohou „šmírovací filtr“ ponechat tak dlouho, jak chtějí. Podmínkou je ovšem neinstalovat ani jakékoliv další aktualizace.

Zástupci OnePlusu nutnost této aktualizace odůvodnili tak, jak se dalo čekat: za velice specifických podmínek totiž mohl filtr fotoaparátu skutečně vidět skrz tenké látky, což by podle nich mohlo vést k narušování cizího soukromí. Firma ovšem dodává, že taková situace je jen „velmi málo pravděpodobná“.

Filtr zůstane deaktivovaný po dobu nezbytně nutnou k opravě, ta by měla definitivně znemožnit zneužití této funkce, a to zejména k focení hanbatých fotek nic netušících lidí. O takových možnostech fotoaparátu svědčí fakt, že šlo skrze optiku fotoaparátu například číst nápisy na papíře skrytém právě pod obyčejným tričkem (viz původní článek výše).

Reakce výrobce je vcelku pochopitelná. Je však potřeba myslet i na zákazníky, kteří tak budou ochuzeni o jednu z funkcí telefonu, za který zaplatili poměrně vysokou částku. Je tedy potřeba jednat hbitě a filtr opravit tak, aby stále sloužil k pořizování zajímavých fotografií, ale už jej nešlo zneužít. Jinak by technicky mohlo zpětné zamykání funkcí vést i k požadavkům na vrácení peněz.