Nokia 2.2: moderní design, velký displej a čistý Android pod tři tisíce

Velké displeje nejsou ani v třídě nejlevnějších přístrojů žádnou vzácností a Nokia 2.2 to potvrzuje. Polykarbonátové tělo totiž obepíná 5,7" obrazovku typu IPS s rozlišením HD+ (720 × 1 520 pixelů). Panel má tedy poměr stran 19:9 a jemnost zobrazení 295 PPI.

Okraje okolo displeje nejsou nijak zanedbatelné, v kapkovitém výřezu se nachází 5MPix fotoaparát. Rozměry jsou poměrně kompaktní: 70,6 × 146 × 9,3 milimetrů a hmotnost je 153 gramů.

Mozkem telefonu je čipová sada MediaTek Helio A22 (MT6761), která je vyráběna 12nm procesem. Má čtyřjádrový procesor architektury Cortex-A53 frekvence až 2 GHz, roli grafické jednotky pak plní PowerVR GE832.

Výkonu bude dostatek, ale chce to 3 GB paměti

Touto sadou vybavené smartphony dosahují v testu AnTuTu skóre okolo 50 tisíc bodů, benchmark GeekBench pak vykáže hodnocení okolo 800 respektive 2 500 bodů (jednojádrový respektive vícejádrový režim).

Android 9.0 Pie bude mít k dispozici 2, nebo 3 GB operační paměti a od toho se odvíjí velikost úložiště. Může mít kapacitu 16, nebo 32 GB a přestože prostor pro uživatelská data není díky microSD slotu konečný, rozhodně doporučujeme sáhnout po vyšší specifikaci. 2 GB RAM jsou totiž opravdu hodně málo.

Android One = tři roky jistých aktualizací OS

Nokia 2.2 je další nokií programu Android One, systém se tak uživateli servíruje prakticky v čisté podobě bez jakýchkoli dodatečně nainstalovaných aplikací, jež jsou mnohdy zbytečné a pouze ujídají drahocenný datový prostor.

Logo Android One na těle dále znamená také záruku softwarových aktualizací na tři roky. Právě nejnovější verze OS po garantovanou dobu je velkou výhodou takových telefonů.

Hlavní fotoaparát má 13MPix snímač a jeho objektiv clonové číslo 2,2. Čip má velikost 1/3“ a jeho jednotlivé buňky (pixely) měří 1,12 mikronu.

Optika umí automatické ostření a kromě snímků zaznamená také videa, a to maximálně v rozlišení FHD (1 920 × 1 080 pixelů) při 30 snímcích za sekundu. Střídmou fotografickou výbavu doplňuje blesk, tu multimediální pak završuje 3,5mm jack a přijímač FM rádia.

Prstem telefon neodemknete. Snímač chybí

Viditelný snímač otisků prstů byste na těle hledali marně a vestavěný v displeji vzhledem k ceně novinky být nemůže. A právě absence tohoto rychlého a bezpečného způsobu autorizace uživatele je bezesporu hlavním neduhem nové nokie.

Čelní kamerka sice nabízí odemykání skenováním obličeje, ovšem samozřejmě pouze ve 2D režimu a nikoli pokročilém a skutečně bezpečném 3D módu. Není pochyb, že by v tomto případě šlo kameru obelhat pouhou fotografií, což se koneckonců potvrdilo i u mnohem dražších modelů.

Baterie má kapacitu 3 000 mAh a k jejímu dobíjení slouží microUSB konektor na spodní hraně. Standard USB-C v této kategorii prozatím nelze očekávat.

Nokia 2.2 v černém a šedém provedení půjde v Indii do prodeje už 11. června. Základní verze 2/16 GB bude stát 6 999 rupií (necelých 2 300 korun), 3/32GB varianta pak 7 999 rupií (cca 2 600 korun). Podle serveru GSMArena by měl být telefon později k dispozici i globálně, a to za cenu 99 eur (zhruba 2 500 korun). Nicméně datum uvedení mimo Indii není známo.