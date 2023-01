Smartphonový trend 2023: jednu funkci přidáme, tři ošidíme

To, že by novinka měla mít stejnou specifikaci pro čínský i globální trh, dokládá třeba předchozí model G51, který se v Číně stále prodává a s globální verzí je identický. Ostatně, Motorola sice v Číně některé modely značí odlišně, ale s globálními verzemi jsou stejné.

Model G53 logicky navazuje na modely G52 a G51, které se oba stále prodávají i na českém trhu. První zhruba za 3 900 korun, druhý (ten starší) za 4 500 korun. Ale to má logické vysvětlení, starší model podporuje 5G a má vlastně lepší výbavu. Navíc starší je zde nutné dát do uvozovek. Motorola model G51 představila na konci roku 2021, takže je to stále vlastně jen rok starý telefon.

Číselně na sebe telefony navazují, ale G51 měla 5G, G52 nikoliv a G53 opět dostane 5G. Navíc je nutné připomenout, že Motorola tradičně na trhu nabízí několik generací modelů a ty si navzájem konkurují, protože výbava je velmi podobná. Takže ideově je G53 nástupcem modelů G51 a G52, ale je možné, že se opět bude výbavou křížit s dalšími letošními novinkami.

Jak jsme již uvedli, novinka se vrací k podpoře 5G a používá k tomu stejný procesor jako předminulý model G51. Je to Snapdragon 480. Oproti minulé Motorole G52 je to jasné plus, podpora 5G je dnes dost důležitá. Bez ní se telefon jen těžko dostane do nabídky operátorů.

Jenže to je vlastně poslední dobrá zpráva. Paměť hodnotit nemůžeme, v Číně bude maximem 8 + 128 GB, ale verzí bude víc. Ale co hodnotit můžeme, je displej. Sice podporuje maximální obnovovací frekvenci 120 Hz, ale má jen HD+ rozlišení. Což je prostě u telefonu této třídy bída. Oba předchůdci mají FHD+ rozlišení a G51 i se stejnou maximální obnovovací frekvencí. Úhlopříčka je zde 6,5 palce, stejná jako u G52, starší G51 má 6,8 palce.

Radost nedělá ani sestava fotoaparátu, kde chybí 8Mpix širokoúhlý snímač oproti oběma předchůdcům. Zbytek je stejný, tedy hlavní snímač s rozlišením 50 Mpix a dvoumegapixelové makro. Menší rozlišení pak má selfie kamerka vpředu. Má rozlišení 8 Mpix, předchůdci mají 13 a 16 Mpix.

Baterie má obvyklou kapacitu 5 000 mAh, nabíjení je 18W, ale dodávaná nabíječka tolik neumí. Telefon má stále sluchátkový konektor, což už dnes běžné není. Celkově je prostě výbava ošizená, takže Motorola by nemusela zdražovat. Čínská cena (v přepočtu s daní zhruba 4 300 Kč) dokonce naznačuje, že by se model mohl prodávat i levněji.