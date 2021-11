Motorola má zabijáka vlastního top modelu a kopu dalších novinek

Modelová řada Moto G je pro Motorolu stěžejní. K úspěchu s ní zavelela značka ještě v dobách, kdy patřila Googlu, v roce 2013. Tehdejší Moto G byla jakousi odpovědí na agresivní čínskou konkurenci, za cenu v přepočtu okolo pěti tisíc korun nabízela na tehdejší dobu hodně solidní výbavu a čistý Android. A také elegantní design.

Původní Motorola Moto G zaznamenala velký úspěch a tak není divu, že firma modelovou řadu dál rozvíjela, a to i poté, co ji od Googlu koupil čínský gigant Lenovo. Řada Moto G se rychle rozrůstala a stala se z ní celá rodina modelů. A jak Motorola tvrdí, teď přichází již jedenáctá generace Moto G, přičemž se v ní aktuálně představuje rovnou pětice smartphonů.

Soupeř pro vlastní špičku

Tím nejvybavenějším modelem nové série Moto G je smartphone Motorola Moto G200 5G. Je to velmi dobře vybavený smartphone, který disponuje například aktuálně jedním z nejvýkonnějších mobilních čipsetů, pohání ho totiž Qualcomm Snapdragon 888+. V oblasti hrubého výkonu tak může Moto G200 5G vyzvat i ty nejlepší smartphony na trhu, přitom ale stanovila Motorola v Evropě cenu 450 eur, tedy v přepočtu necelých 11 500 korun (české ceny ještě Motorola neprozradila). To je hodně ambiciózní částka, která podkopává třeba i aktuální špičku značky, Motorolu Edge 20 Pro. Ta stojí oficiálně 18 000 korun a navíc ji pohání Snapdragon 870.

Je jasné, že za danou cenu musí Moto G200 5G mít ve výbavě nějaké ty kompromisy. Jsou tu, ale často nemusí nijak vadit. Tak třeba displej s úhlopříčkou 6,8 palce dostal standardní LCD techniku namísto obvyklejší AMOLED, na druhou stranu se chlubí obnovovací frekvencí 144 Hz. Rozlišení je standardní FullHD+. Technika displeje znamená, že telefon nemá čtečku otisků v něm, ta je tedy, stejně jako u ostatních představených novinek, v bočním vypínacím tlačítku. Zároveň tu bude chybět always-on funkce. Jak moc velkým ústupkem displej je, to ukáže až praxe, ale kvalitní LCD panel může odvádět práci skvěle.

Telefon s rozměry 168,1 x 75,5 x 8,9 mm má kompletně plastové tělo, dalším ústupkem je například absence slotu na microSD karty (základní provedení má 128 GB vnitřní paměti a 8 GB RAM). Foťák je trojitý, ale kromě 108megapixelového hlavního snímače (f/1.9) tu je jen osmimegapixelový širokoúhlý foťák (zvládá i makro) a kamerka pro hloubku ostrosti. Baterie má solidní kapacitu 5 000 mAh a rychlé nabíjení s výkonem až 33 W, třeba bezdrátové dobíjení bychom tu ale hledali marně. Motorola také hlásá, že má telefon voděodolnou konstrukci, ale jde pouze o poměrně základní IP52 ochranu. Moto G200 5G má tedy tu nejnutnější výbavu, mnohé detaily navíc vynechává. Mohl by to však být úspěšný recept, elegantní telefon by měl přijít na trh již v následujících týdnech.

Solidní střední třída

Pro koho bude Moto G200 5G stále příliš drahá, ten může sáhnout po další novince, Motorole Moto G71 5G. I tento smartphone střední třídy podporuje, jak název jasně dokládá, 5G sítě, tentokrát díky čipsetu Qualcomm Snapdragon 695 (v kombinaci se 6 GB RAM). Tady už Motorola dodává AMOLED panel, tentokrát má úhlopříčku 6,4 palce, čtečka zůstává na boku. Fotoaparát je opět trojitý, hlavní snímač má tentokrát rozlišení 50 megapixelů (f/1.8), dále je tu osmimegapixelová širokoúhlá kamera a dvoumegapixelový makro foťák.

Baterie opět disponuje kapacitou 5 000 mAh a je tu 30W rychlé dobíjení (na polovinu kapacity se telefon z nuly dobije za 30 minut). Opět by tu měla být aspoň základní odolnost vůči vodě. Opakuje se i absence slotu na paměťové karty, uživatel si tedy bude muset vystačit se 128 GB vnitřní paměti. Cena Moto G71 5G je stanovena na 300 eur, tedy v přepočtu asi 7 500 korun.

Dostupné s 5G i bez

Další tři novinky se pohybují ve velmi podobné cenové hladině. Model Moto G51 5G stojí 230 eur (méně než 5 900 korun), Moto G41 vyjde na 250 eur (necelých 6 400 korun) a Moto G31 na 200 eur (5 100 korun). Typ G51 tu vystupuje z řady podporou 5G sítí, kterou mu zajišťuje čipset Snapdragon 480+. 6,8palcový displej je tentokrát typu IPS, slibjuje ale obnovovací frekvenci 120 Hz. Sestava fotoaparátu je shodná, jako u dražšího typu Moto G71 5G. Stejně jako ostatní novinky i G51 5G má baterii s kapacitou 5 000 mAh a také odolnost vůči vodě. Už tu ale chybí rychlé nabíjení, maximem je výkon 10 W. Naopak mohou uživatelé využít slot na paměťové karty microSD.

Model Moto G41 se už musí obejít bez podpory 5G sítí, je to vlastně taková ne-5G verze typu G71 5G. Má taktéž 6,4palcový AMOLED displej, o pohon telefonu se tentokrát stará procesor MediaTek Helio G85. Sestava foťáku je trojitá, hlavní snímač má 48 megapixelů, pak jsou tu opět osmimegapixelová širokoúhlá kamera a dvoumegapixelová makro kamerka. Překvapí rychlé dobíjení s výkonem 30 W. Je tu i slot na karty.

Nejdostupnější Moto G31 je pak v mnohém opět kopií vybavenějšího modelu, jen s drobnými změnami ve výbavě. Displej zůstává u AMOLED techniky i FullHD+ rozlišení, je tu i MediaTek Helio G85, či slot na karty. Základní uživatelská paměť má kapacitu 64 GB (tedy polovinu typu G41), nabíjení baterie funguje maximálně výkonem 10 W.

Trochu záplava

Motorola svou sestavou novinek zahušťuje už tak hodně nepřehlednou střední třídu smarpthonů. Upřímně, kromě špičkové Moto G200 5G se další modely mnohdy až zbytečně překrývají a Motorola dělá z výběru pro uživatele trochu komplikovanou záležitost. Bohatá možnost volby se může paradoxně negativně podepsat na prodejních výsledcích modelů: když si uživatel nedovede snadno vybrat, raději se poohlédne u konkurence, kde mu to půjde snáz.

Motorola navíc mnohými novinkami „stínuje“ některé velmi podobně vybavené a koncipované vlastní modely uvedené v předchozích měsících. Ano, je možné, že k aktualizaci modelové řady dochází kromě snahy o sjednocení označení modelů třeba i kvůli nedostupnosti některých čipů, nicméně oficiálně má Motorola zejména v nižší střední třídě skutečně nepřeberné množství modelů.