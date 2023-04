Podívejte se, co dostanete za necelých šest tisíc. Není to vůbec špatné

Je to loňský model, ale žádný dědeček, vlastně je jen půl roku starý. Původní cena byla vysoká, po slevě už je však poměr ceny a výbavy velmi dobrý. Motorola G72 je dobrým příkladem, co dostanete za výbavu do šesti tisíc korun. Chybí v podstatě jen jedna funkce.