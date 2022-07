Šéf čínské Motoroly prozradil nové skládací véčko Razr

První novodobé véčko s ohebným displejem představila Motorola a dala mu legendární jméno Razr. Následoval mírně vylepšený model s podporou 5G, ale i ten se dnes už dávno neprodává a čeká se na třetí generaci telefonu.

Ta se zřejmě ukáže už brzy. Potká se tak na trhu s chystaným Samsungem Z Flip 4, jehož předchůdce kategorii véček s ohebným displejem zcela dominuje. Nemá totiž v podstatě žádnou konkurenci. Zmíněný Razr 5G už v prodeji není a jediný další telefon stejné koncepce Huawei P50 Pocket je sice docela čerstvý produkt, ale nese si omezení daná americkým embargem na celý koncern Huawei.

Razr byl úplně prvním véčkem s ohebným displejem na trhu. Zaujal designem, který odkazoval na legendární véčka Razr ještě z éry obyčejných mobilů. Jenže výbava byla spíš slabší, respektive odpovídala tehdejším modelům vyšší střední třídy, s čímž nekorespondovala cena okolo 40 tisíc korun.

Samsung změnil situaci až loni s modelem Z Flip 3, jehož cena výrazně klesla na 26 990 Kč a dnes se telefon doprodává ještě levněji. Lze očekávat, že nástupce Z Flip 4, který se představí začátkem srpna, bude stát podobně, takže i Motorola se musí nové situaci na trhu přizpůsobit. Což podle úniků informací vypadá reálně, cena by se měla vejít pod 30 tisíc korun.

Termín premiéry znám ještě není, ale s trochou představivosti se už můžeme podívat na design novinky, která by se měla jmenovat Razr 2022. Vzhled ve videu prozradil šéf čínské mobilní divize Lenova (který značku Motorola vlastní) Čchen Ťin na čínské sociální síti Weibo. Respektive se videem pochlubil i oficiální profil Motoroly na stejné síti. Čchen Ťin následně ukázal i dvě fotografie, ale z těch už mnoho poznat nejde.

Telefon by měl být tenčí a zaoblenější než původní razry. Přijde o charakteristickou bradu ve spodní části, což byl právě odkaz na půdní modely Razr z předminulé dekády. Větší mají být oba displeje. Ten vnější zásadně, i když rozměry a rozlišení zatím známo není. Ale patrné to je i z videa.

Vnitřní displej by měl mít úhlopříčku 6,7 palce, původní model Razr měl 6,2palcový panel. Měl by to být P-OLED panel s maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Výkon zajistí aktuální top procesor Snapdragon 8+ gen 1 a vrcholné provedení by mělo mít 12 GB operační a 512 uživatelské paměti.