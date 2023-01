Motorola nezdražuje, ale novinky nižší střední třídy jsou obětí úspor

Vedle modelů G53 a G73 výrobce představil i základní G13, G23 a zcela jednoduchý model E13. Těm se však budeme věnovat v samostatném textu. Je to docela nečekaná smršť novinek, v minulých letech Motorola modely řady G představovala postupně a v podstatě tak měla novinku skoro každý měsíc.

Samotné modely G53 a G73 však překvapením nejsou. První z nich totiž Motorola už ukázala na čínském trhu a o druhém se zmiňovalo několik úniků. Teoreticky oba modely navazují na loňské Motoroly G52 a G72, ale ve skutečnosti je to trochu jinak. Obě novinky totiž podporují 5G, což loňské modely neuměly a 5G bylo výsadou o číslo vyšších modelů G62 a G82. Ty zatím nástupce nemají.

A aby to bylo ještě trochu nepřehlednější, tak pokud půjdeme o generaci dozadu, tak modely G51 a G71 5G podporovaly, a vlastně to až tak staré telefony nejsou (představené na konci roku 2021), stále je koupíte. Důvod, proč loni v pětkové a sedmičkové G řadě chybělo 5G, zřejmě souvisel s nedostatkem vhodných 5G procesorů na trhu, ale také je to možná jen specifická strategie výrobce.

V každém případě za 5G musíme výrobce pochválit, stejně tak nezvýšil ceny. Modely G51 a G52 startovaly na částce 5 990 Kč, což je i cena nové Motoroly G53. A Motoroly G71 a G72 stály při uvedení na trhu zhruba 7 000 až 7 500 korun, novinka bude stát 7 299 Kč. Jenže to jsou asi jediná pozitiva, možná bude pozitivně hodnocený i design, alespoň podle tiskových snímků to telefonům sluší.

Začít můžeme u displejů. Oba modely dostanou IPS panel s úhlopříčkou 6,5 palce, přitom třeba G72 měla AMOLED displej. Vyloženě ostudou je u G53 rozlišení jen HD+, což je u telefonu za šest tisíc docela rarita (alespoň zatím), vyšší model už má FHD+. Mimochodem, výrobce rozlišení u G53 ve specifikacích raději neuvádí. Oba panely mají maximální obnovovací frekvenci 120 Hz.

Výkon u levnějšího modelu zajišťuje procesor Qualcomm Snapdragon 480, tedy stejný čip jako v o dvě generace starší Motorole G51. Vyšší model G73 pohání Mediatek Dimensity 930, ve starší G71 to byl Snpadragon 695. V tomto druhém případu má procesor novinky vyšší výkon. S pamětí je to složitější, nevíme přesně specifikaci modelů za uvedené ceny, ale G53 má 4 až 8 GB operační paměti, G73 pak 6 nebo 8 GB. U uživatelské to je 64 nebo 128 GB, respektive 128 nebo 256 GB paměti.

V případě fotoaparátů došlo k redukci počtu snímačů. V případě G53 se šetřilo, chybí širokoúhlý snímač, telefon má jen hlavní 50Mpix senzor a pak už jen snímač hloubky ostrosti. U G73 se nešetřilo, jeho širokoúhlý 8Mpix snímač zvládá i makro a hloubku ostrosti. Hlavní pak má taktéž rozlišení 50 Mpix. Vpředu je v prvním případě 8Mpix foťák, v druhém s rozlišením 16 Mpix.

Oba telefony mají 5 000mAh baterii, vyšší model s 30W nabíjením, levnější s 10W nabíjením. Oba mají stereofonní reproduktory, sluchátkový konektor, nebo NFC. Motorola G53 dostala Bluetooth ve specifikaci 5.1, dražší model má Bluetooth 5.3. V Česku bude v prodeji dříve model G53, a to od února. Druhá novinka se začne prodávat v březnu. Obě v jediné modré barvě, v prvním případě to je inkoustová modrá, v druhém pak půlnoční modrá.