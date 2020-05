Sametový smartphone klame tělem. Tváří se jako špička, ale míří níž

Korejské LG je na poli chytrých telefonů tak trochu otloukánkem, jeho často povedené přístroje si získávají jen malý zájem publika a podobně jako třeba Sony se firmě u zákazníků nijak extra nedaří. Přesto to na rozdíl třeba od tchajwanského HTC LG nevzdalo a každý rok připravuje svůj nový smartphone, kterým se snaží konkurovat těm nejlepším.

V uplynulých letech dokonce LG vsadilo na strategii dvou top modelů. Kromě řady G (loni už v osmé generaci s modely G8) se už pár let setkáváme i s typy řady V (loni byl špičkou V50 ThinQ a letos míří na vrchol V60 ThinQ 5G). Jenže tato strategie právě moc nefunguje a tak přichází změna. Vedle typu V60 ThinQ se tak nepostaví (alespoň prozatím) další model řady G, namísto toho přichází nové LG Velvet. A to má překvapivě trochu jiné zaměření.

Velvet se totiž nebude snažit zaujmout absolutně nadupanou výbavou, tuhle výsadu ponechá typu V60, zákazníky bude ale lákat atraktivní kombinací funkcí a designu. Vzhled novinky určují hladké a lesklé povrchy kombinované s jemnými zaobleními.

LG tvrdí, že se v designu inspirovalo přírodou – například sestava fotoaparátu na zadní straně je uspořádána tak, aby navozovala efekt padajících kapek deště. Z čelní strany se snaží LG docílit maximální symetrie, na stranách je displej zaoblený, nahoře i dole je symetricky vypadající proužek a v horní části displeje je uprostřed jen drobný výřez na kameru ve tvaru písmene U.

Displej novinky má úhlopříčku 6,8 palce a je to P-OLED panel s klasickým FullHD+ rozlišením a poměrem stran 20,5 : 9. I k LG Velvet si budou moci zájemci pořídit druhý displej DualScreen se stejnou úhlopříčkou, který je trochu dostupnější odpovědí LG na zatím příliš drahé telefony s ohebným displejem.

Hardware, který oba displeje bude pohánět, je solidní, ale zároveň nemíří na absolutní vrchol. Snapdragon 765 5G přináší podporu sítí páté generace a kombinován bude se 6 GB RAM. Uživatelská paměť má kapacitu 128 GB, nechybí slot na MicroSD karty, baterie disponuje 4 300 mAh energie a je tu rychlé dobíjení a překvapivě také dobíjení bezdrátové. U telefonu této třídy také příjemně potěší odolnost vůči vodě a prachu podle IP68 a drobnosti jako stereo reproduktory a čtečka otisků prstů v displeji.

I fotoaparát by měl zaujmout, byť u něj musí zájemci zapomenout na zoom. Hlavní snímač má rozlišení 48 megapixelů a optiku se světelností f/1.8, širokoúhlý snímač je osmimegapixelový a má optiku s f/2.2. Třetí do party je pětimegapixelový senzor pro hloubku ostrosti, čelní kamera je šestnáctimegapixelová.

Telefon pohání Android 10 a na domácím trhu v Koreji by se měl dostat do prodeje již brzy s tím, že postupně se bude dostupnost rozšiřovat i na další trhy. Kdy se dočkáme v Česku, zatím není jasné, ale snad by to nemělo být dlouho. Otazník visí nad cenou: LG Velvet nebude drahý super-smartphone, na to nemá výbavu, na druhou stranu tipujeme, že agresivní cenu také příliš očekávat nemůžeme. LG si nechá zaplatit za přítomnost 5G a všemožných drobností ve výbavě.

Spíš než na dostupnou střední třídu to tak tipujeme na prémiový model této kategorie, stejně jako u obdobně zaměřených smartphonů Nokia 8.3 5G, Motorola Edge nebo Xiaomi Mi Note 10. Očekávali bychom tedy cenu zhruba okolo patnácti tisíc korun, ale zatím se musíme nechat překvapit. Každopádně vypadá LG Velvet jako velmi zajímavý smartphone vyšší třídy, který by skutečně mohl LG pomoci k většímu zájmu u uživatelů.

I když firma patří k častým technickým průkopníkům (patří jí historicky mnoho prvenství), my jsme vždy považovali za povedenější její modely, které se zároveň nebály vsadit na design (LG Prada včetně androidího Prada 3.0, G4, které nabídlo kožená záda, nebo prohnuté modely LG G Flex a G Flex 2). Pokud by mělo LG Velvet úspěch, mohla by pak firma získat odvahu i k nějakým těm skutečným technickým inovacím, třeba na poli již zmíněných ohebných displejů.