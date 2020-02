LG má letošní top model, opět mu připravilo prapodivnou konstrukci

Top modely LG mají jednu dobrou vlastnost. Krátce po uvedení na trh jejich cena začne klesat a často se tak řadí mezi velmi zajímavé koupě. Příkladem může být loňský model G8s, který krátce po uvedení na trh zlevnil o pět tisíc korun.

Jestli to bude platit i o aktuální novince V60 Thinq, to se teprve uvidí, zatím LG neuvedlo cenu telefonu ani datum zahájení prodeje. Původně měla firma přístroj představit na veletrhu MWC, jenže ten byl zrušen, a tak premiéra proběhla jen virtuálně na internetu.

Novinka má velmi bohatou výbavu a parametry, které ji řadí mezi současné top modely na trhu. V některých ohledech však zaostává, v jiných má zcela originální „přednosti“. LG se loni snažilo konkurovat Samsungu a Huaweii, kteří představili skládací telefony s ohebným displejem. Přímo takový telefon však firma nebyla schopna nabídnout, a tak LG vymyslelo levnější náhradu.

Tou je speciální kryt DualScreen, který obsahuje druhý displej. Poprvé tuto možnost LG uvedlo u modelu V50 Thinq, na podzim podobný kryt připravilo pro model G8X. Tuto kombinaci můžete stále koupit na českém trhu, aktuálně i s telefonem za 18 990 Kč, což je o čtyři tisíce méně, než když na podzim sestava přišla na trh.

Stejnou vymožeností vybavil i letošní novinku V60 Thinq. A jak to funguje? Telefon vložíte do krytu, který obsahuje stejný displej jako telefon. Vznikne tak sestava dvoudisplejového smartphonu. Samozřejmě s velkou mezerou mezi displeji, ale s možností mít najednou otevřených více oken. Tedy to, na co lákají luxusní smartphony s ohebným displejem. Nedostatky jsou zřejmé, výhoda nižší ceny také, vyjde to ani ne na polovinu.

Nás celek v případě modelu G8X vůbec nezaujal. Komplet je extrémně těžký, hmotnost skoro 330 gramů je opravdu hodně a celé je to velmi neohrabané. Ale své zákazníky si to jistě najde, jinak by s tím LG nepřišlo znovu.

Dobrá odolnost i vysoká hmotnost

Podívejme se na samotné LG V60 Thinq. Telefon má klasické tvary, pokud pomineme výše zmíněný kryt DualScreen, tak samotný mobil je docela konzervativní. To však neznamená, že není pohledný. Má velký 6,8palcový displej s FHD+ rozlišením a integrovanou čtečkou otisků.

Přístroj je poměrně těžký, hmotnost je 218 gramů. To kompenzuje odolnost podle normy IP68 a podle vojenského standardu Mil 810G. Telefon pohání aktuálně nejsilnější procesor od Qualcommu, tedy Snapdragon 865, což znamená podporu sítí 5G, ale není jasné, jestli vždy, nebo jen u některých variant. Operační paměť má hodnotu 8 GB, uživatelská paměť pojme 128 GB a dále je k dispozici paměťová karta.

Dnes je jednou z nejdůležitějších vlastností telefonů fotoaparát. V případě V60 Thinq překvapí absence teleobjektivu, což je u top modelů obvyklá výbava. Telefon má tři objektivy, jeden pro hloubku ostrosti TOF, širokoúhlý snímač s rozlišením 13 Mpix a hlavní snímač s rozlišením 64 Mpix. Ten má i optickou stabilizaci. Přední kamerka ve výřezu displeje má rozlišení 8 Mpix. Video pak může být nahrávané až v rozlišení 8K.

Zajímavostí jsou čtyři mikrofony pro potlačení ruchů a šumu při nahrávání zvuku. Baterie s kapacitou 5 000 mAh se zdá být na první pohled dobře dimenzovaná, ale bude muset pohánět i druhý displej na přídavném krytu. Ten totiž baterii nemá. Pak je kapacita baterie tak akorát. Telefon umí rychlonabíjení a krmit telefon energií lze i bezdrátově.