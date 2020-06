Rozkládací smartphone od Microsoftu zastaral. Prodej už nelze odkládat

Microsoft jako gigant na poli počítačů v segmentu smartphonů pohořel. Sice byl průkopníkem se systémem Windows Mobile, ale jeho reakce na moderní smartphony s následujícím systémem Windows Phone se neprosadila a společnost se z této oblasti stáhla. Prodala i překotně získanou Nokii.



Už v říjnu loňského roku ale Microsoft překvapivě představil model Surface Duo, který lze pokládat za návrat na pole chytrých telefonů. O smartphonu sice přímo nehovoří, svým konceptem ale do této třídy zcela jasně zapadá. Jde však o netradiční přístroj, který už ale v současné době nijak nešokuje.

Surface Duo je přístroj s konstrukcí, která byla v loňském říjnu s přimhouřením obou očí ještě relativně čerstvá. Jenže nyní jsou už na trhu technologicky daleko vyspělejší konkurenti. Surface Duo má rozevírací konstrukci, ovšem displej není ohebný, ale jde o dva nezávislé panely spojené kloubem. Samsung přitom už chystá nástupce rozevíracího ohebného Galaxy Foldu a Huawei má model Mate X.

Konstrukce Surface Duo nebyla revoluční ani v době představení. Podobné řešení nabízelo zcela zapomenuté ZTE Axon M a LG už delší dobu jako příslušenství nabízí druhý připojitelný displej pro své vrcholné modely. Bude ho mít i nové LG Velvet. Surface Duo má však mít unikátní způsob práce s telefonem, kdy mají být dva displeje využity pokročilým způsobem.

Microsoft a Android. To jde dohromady

Smartphone nesmartphone od Microsoftu nebude používat žádný vlastní systém. To by se Microsoftu nevyplatilo, a tak použije rozšířený Android. Ovšem unikátní způsob práce na dvou displejích bude především výsadou aplikací od Microsoftu. U aplikaci třetích stran bude nutná úprava, která asi nebude pro okrajový produkt příliš rozšířená.

Surface Duo by mohl nahradit notebook i smartphone v jednom. Podporováno bude dotykové pero Surface Pen a displeje bude možné převrátit o 360 stupňů. Nahradí tak i tablet. Přitom bude návrat Microsoftu do mobilního byznysu kompaktní. Jeden displej má mít tloušťku jen 4,8 milimetru. V zavřeném stavu tedy Surface Duo bude mít jen 9,6 milimetru.

Microsoft už prozradil i rozměry a rozlišení displejů. Každý bude mít úhlopříčku 5,6 palce a rozlišení 1 800 x 1 340 obrazových bodů. Celkem tedy bude k dispozici plocha 8,3 palce. Ovšem rozdělená viditelným předělem kloubu. Displeje budou typu OLED s poměrem stran 4:3.

Podle posledních informací však výbava na tak ambiciózní přístroj nijak převratná nebude. Právě naopak. Svojí specifikací bude zastaralá jako jeho konstrukce. A proto se ho podle informací serveru Windows Central podle všeho dočkáme dříve, než bylo původně plánováno. Microsoft ho chtěl začít prodávat letos před Vánoci, a tak to stále uvádí na svých stránkách.

Místo Vánoc léto

Jenže je dost možné, že se přístroje dočkáme už v létě. Na druhou stranu je nutné počítat s aktuálními okolnostmi, současná koronavirová krize plány skoro všech významných výrobců převrátila vzhůru nohama. Problémy jsou například s dodavatelským řetězcem součástek z Činy. Ale Microsoft s uvedením Surface Duo otálet nemůže. Podle Windows Central už zaměstnanci používají finální verzi přístroje, který je prakticky připraven k prodeji.

Microsoft plnou specifikaci dosud nezveřejnil. Už je známo použití procesoru Snapdragon 855. Očekávalo se, že finální produkt dostane letošní procesor Snapdragon 856. Microsoft by ale pro použití nového procesoru musel vše „překopat“, proto loňský čip od Qualcommu.

Výjimečně velká nebude ani operační paměť, má mít 6 GB. To je u současných běžných smartphonů s Androidem lepší průměr. Pro přístroj typu Surface Duo by to nemuselo stačit. Existovat budou dvě verze lišící se úložištěm. Ani uživatelská paměť nebude trhat rekordy, v základu nabídne podprůměrných 64 GB, za příplatek pak bude 256 GB. Microsoft spoléhá na cloudovou službu OneDrive, takže slot na karty v přístroji nebude.

Průměrná výbava

Fotoaparát bude pouze jeden s rozlišením 11 megapixelů. Umístěn bude nad pravým displejem a poslouží jako autoportrétová kamerka například pro videohovory a po překlopení i jako hlavní fotoaparát. Tedy žádné extra fotografické schopnosti očekávat nelze. Ale Google se staršími Pixely dokázal i s jedním fotoaparátem skvělé snímky.

Na koncepčně náročný přístroj se dvěma displeji má mít baterie kapacitu pouze 3 460 mAh. Bezdrátové nabíjení přítomno nebude, ale rychlonabíjení přes USB-C port ano. Ve výbavě má chybět podpora technologie NFC. Zabezpečení bude probíhat pomoci senzoru otisků. Při začátku prodeje bude použit Android 10. Aktualizace na chystaný Android 11 má být rychlá. Cenu zatím výrobce nezveřejnil.