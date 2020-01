Narkobaronův levný technický zázrak neexistuje, přišla místo něj kniha

Prozatím vlastně neexistující a pro mnohé velmi překvapivý smartphone Escobar Fold 1 má dostat nástupce. Firma zájemcům o produkt první generace totiž ústy Roberta Escobara, jejího šéfa a bratra nechvalně proslulého narkobarona Pabla Escobara, slibuje, že jim místo typu Fold 1 dodá vylepšený produkt, kterému říká Fold 2. Slibuje u něj Android 10 a podporu 5G sítí, cena zůstává na původní výši, tedy 349 dolarů, v přepočtu asi 8 000 korun. Zájemcům, tedy aspoň některým, to firma sdělila v dopisu.

„Gratulujeme! Zdravíme! Byl jste bezplatně upgradován na Escobar Fold 2. Dodávky produktu jsou plánovány na březen,“ píše firma ve vzkazu, který nám do redakce dorazil namísto první generace telefonu, kterou jsme pokusně objednali. „Mezi tím si zdarma užijte tuto limitovanou edici autobiografické knihy od vašeho nového přítele, pana Roberta De Jesús Escobara Gavirii,“ pokračuje vzkaz, který je natištěný na fotografii se spoře oděnou modelkou v křesle.

V rozkroku modelky je pak umístěn přístroj, který má lákat na podobu druhé generace zatím neexistujícího mobilu. Toto zařízení ovšem až příliš připomíná aktuální Samsung Galaxy Fold, jen se zlatým provedením krytu a logem PE (jako Pablo Escobar) po vzoru původního modelu Escobar Fold 1. Tento fakt vlastně ještě dál podrývá důvěryhodnost celého projektu a pro případné další zájemce by měl být důvodem, proč se do objednávání nepouštět.

Příběh smartphonu Escobar Fold 1 je od začátku neuvěřitelný a mobilní svět snaha Roberta Escobara spíš pobavila. Escobar slíbil v závěru loňského roku dodat zájemcům špičkový smartphone s ohebným displejem za neuvěřitelně nízkou cenu.

V jím nabízeném smartphonu jsme okamžitě rozpoznali přístroj Royole Flexpai, tedy vůbec první smartphone s ohebným displejem, který byl kdy představen. Firma Royole tento smartphone i v současnosti nabízí doma v Číně a to za cenu od 8 999 júanů, v přepočtu necelých 30 000 korun. Escobar chtěl totéž (včetně procesoru Snapdragon 855 a další špičkové výbavy) nabízet za 349 dolarů, tedy asi 8 000 korun. Obojí jsou částky bez daní. A jak už to tak bývá, když něco vypadá příliš dobře na to, aby to byla pravda, nejspíš to pravda nebude.

Přes veškeré nedůvěru budící znaky jsme se ovšem odhodlali vyzkoušet, jak bude firma Escobar Inc. fungovat a se zájemci komunikovat. Při objednávce firma slibovala expedici zboží do tří dnů. Kromě potvrzení objednávky se však nic dalšího nedělo. Po deseti dnech jsme se obrátili na technickou podporu Escobar Inc. s dotazem, jak to s objednávkou vypadá. Dostali jsme odpověď, že vzhledem k velkému zájmu o přístroj trvá zpracování objednávky asi dva týdny a zhruba stejnou dobu bude trvat doprava z Hong Kongu.

O další tři týdny později, kdy jsme stále neměli ani zprávu o expedici zásilky, jsme stav znovu ověřovali. Odpovědí nám bylo, že firma právě chystá systém na sledování objednávek a že brzy obdržíme číslo zásilky. O další dva týdny později, opět po dotazu, jsme dostali zprávu o tom, že na stránkách firmy je již dostupné sledování stavu objednávky včetně sledování samotné zásilky. Zároveň nám zástupci zákaznického oddělení sdělili, že mají příjemné překvapení a že smartphone dostane Android 10, lepší displej a podporu 5G. Dodání se však posouvá na únor.

Kontrola stavu objednávky na stránkách společnosti Escobar nám pak ukázala, že naše objednávka je již na cestě. Pouštou však dorazila místo telefonu kniha od Roberta Escobara se vzkazem o druhé generaci produktu. Mimochodem, knihy má v anglickém vydání údajně existovat dvě stě očíslovaných výtisků, každý z nich osobně podepsaný Robertem Escobarem. Vedle podpisu s notářským razítkem má i otisk prstu bratra narkobarona.

Podle jakého klíče firma tento „dárek“ rozeslala a čím odměnila další z onoho „velkého množství“ zájemců, se nám zjistit nepodařilo. Firma knihu nabízí na svém e-shopu za cenu 99 dolarů za kus, což je údajně sleva z původní ceny 499 dolarů. Skladem má ještě 45 kusů tohoto omezeného vydání.

Zásilka s knihou dorazila z adresy firmy v Beverly Hills, na které se podle Google Streetview nachází kavárna, sushi restaurace, škola jiu-jitsu a pobočka přepravní společnosti UPS (která paradoxně zásilku nepřepravovala).

Při bližším dotazu u zákaznické podpory na detaily o novém přístroji jsme se jen dozvěděli, že bude představen brzy. A firma že uvolní větší množství fotografií. Zároveň jsme obdrželi slib, že v systému pro sledování objednávky se brzy objeví nová položka právě pro druhou generaci telefonu.

Informaci o tom, kolik přístrojů první generace firma zákazníkům dodala (pokud vůbec nějaký dodala), jsme nezískali. Společnost Escobar Inc. plánovala ohebný smartphone ukázat odborné veřejnosti na veletrhu CES v Las Vegas, ovšem samotní pořadatelé veletrhu její účast podle serveru CNET zamítli. Serveru si ústy svého ředitele Olofa Gustafssona firma postěžovala, že její „snahy podkopává establishment v podobě Samsungu a dalších velkých technologických firem“. Společnost však nadále věří ve svůj úspěch. Gustafsson zároveň pro CNET popřel, že by Escobar Fold 1 měl být stejným zařízením jako Royole FlexPai, kterému původně představený přístroj doslova z oka vypadl.

Samotný Escobar Fold 1 pak zatím nikdo z důvěryhodných zdrojů v ruce nedržel. Nedostali se k němu ani novináři, společnost jej neprezentovala jinak než ve svých videích se spoře oděnými modelkami.