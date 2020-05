Velmi levný smartphone nabídne tři fotoaparáty a dvojnásobný zoom

Doogee je na českém trhu běžná a dobře známá značka. Firma má dokonce vlastní český e-shop, v něm však zatím tato novinka není, ale v obchodech ji najdete.

Doogee X95 je velmi levný model, ale s cenou je to složitější. Firma ho ve vlastním e-shopu prodává vyloženě za pakatel, vyjde na 59 dolarů nebo 56 euro (asi 1 500 korun), respektive lze získat i kupon na slevu dalších 5 dolarů. Jenže to je cena z čínského skladu, takže je nutné zaplatit dopravu a DPH. Ve výsledku se tak dostaneme na tuzemskou cenu 2 490 Kč. Případně firma prodává přes evropské pobočky Amazonu, pak se opět dostaneme na zhruba 2 500 korun.

Přes nízkou cenu má telefon slušnou výbavu a i designem se drží současných trendů. Displej je téměř přes celé čelo telefonu s přední kamerou v kapce jeho horní části. .S ohledem na cenu nejsou jeho parametry vůbec špatné. Má úhlopříčku 6,52 palce a rozlišení 1 440 x 770 obrazových bodů. Displej je typu IPS.

K dispozici je hned trojice snímačů sestavy hlavního fotoaparátu. Jeden 13megapixelový a dva dvoumegapixelové. Jeden z fotoaparátů s nižším rozlišením je portrétový, u druhého výrobce slibuje dvojnásobný zoom. Ovšem o optickém přiblížení se nezmiňuje.

Přední kamerka je pětimegapixelová. Videa lze nahrávat ve Full HD rozlišení. Výrobce uvádí senzor otisků prstů na zádech telefonu, ale ať se díváme na produktové snímky jakkoliv, žádný tam nevidíme. K dispozici je však i odemknutí obličejem, které by mělo být bleskové.

Výraznou předností je aktuální a čistý Android 10. Procesor MediaTek MTK 6737 je pro danou kategorii telefonu odpovídající a operační paměť 2 GB by měla stačit. Nízká cena se odrazila v dnes již velmi skromné vnitřní paměti 16 GB. Další místo poskytne paměťovka, jen pozor, slot je hybridní: tedy buď paměťovka nebo druhá SIM.

Co jistě potěší, je docela velká baterie s kapacitou 4 350 mAh, což by mělo stačit na dva dny běžného provozu i s rezervou.

Zajímavý je nápis na zádech tohoto smartphonu. Po vzoru iPhonů, které měly na zadní straně napsáno Designed by Apple in California, má nové Doogee nápis Designed by Doogee in Spain. Jenže nové iPhony už nápisy na zádech nemají.

Značka Doogee je totiž původně španělský výrobce založený v roce 2013. Nyní značka patří společnosti KVD International Group se sídlem v Hong Kongu a továrnami v Číně. KVD International Group se zabývá především výrobou smartphonů pro jiné výrobce. A to buď podle jejich návrhu nebo jim navrhnou a vyrobí smartphone na klíč. Jde o takzvanou OEM a ODM výrobu. Značka Doogee se zaměřuje především na odolné smartphony.