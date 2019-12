Fešák mezi obrněnci je pořád docela drahý. Recenze Cat S52

Za cenu okolo třinácti tisíc korun si dnes můžete pořídit opravdu špičkový smartphone. Namátkou třeba nové Realme X2 Pro, Honor 20 Pro, OnePlus 7T, brzy přijde Xiaomi Mi 9 Pro, Asus Zenfone 6 a další povedené kousky. Anebo si můžete koupit Nový Cat S52. Což je na rozdíl od výše zmíněných modelů smartphone s velmi základní výbavou.

Cat S52 má vcelku malý 5,65palcový displej s HD+ rozlišením, MediaTek Helio P35 a 4 GB RAM, jednu čočku hlavního fotoaparátu, 64 GB vnitřní paměti a další vcelku nijak působivé prvky výbavy. A přitom stojí 12 990 korun, zatímco jiné podobně vybavené smartphony získáte za cenu i pod pět tisíc korun. Důvod? Cat S52 je outdoorový telefon, jeho konstrukce je tedy odolnější a drsnější než u běžných modelů.

Vyplatí se ten příplatek?

To je otázka, kterou si klademe prakticky u všech odolných smarpthonů. Cat S52 má drsnější konstrukci s hliníkovým rámem, pogumovanými zády, odolností vůči vodě a prachu dle IP68 a splňuje standard MIL-STD-810G. Má tedy třeba bez úhony přestát pád na beton z výšky 1,5 metru.

Jenže u smartphonů je dnes nejchoulostivější částí displej. A ten u Cat S52 zas o moc odolnější než jinde není. Ano, je tu sklo Gorilla Glass 6, které je velmi odolné vůči poškrábání, čelní plocha má okolo sebe mírně vystouplý rámeček, který displej trochu ochrání při pádu – ale kamínek či jiný cizí předmět stejně při pádu bude znamenat rozbití displeje. Ten vám nicméně Cat v záruce opraví, což je jedna z výhod a jedno ze zdůvodnění vysoké ceny telefonu. V podstatě si v ní uživatel předplácí opravu rozbitého displeje.

Plusy a mínusy Proč koupit? odolná konstrukce

solidní fotoaparát

záruka výměny rozbitého displeje

Proč nekoupit? vysoká cena

slabší hardware

menší displej s nižším rozlišením Kdy? V prodeji Za kolik? 12 990 Kč

Kdo tedy hledá telefon do opravdu drsného prostředí, třeba s vyšší vlhkostí, vysokými či nízkými teplotami, do bahna a obecné nepohody, a k tomu se potýká s vyšším rizikem rozbití displeje, tomu může S52 dávat smysl. Schválně: kolikrát za poslední dva roky jste svůj telefon rozbili tak, že jste ho museli vyměnit?

Líbí se vám?

Inu, zcela subjektivně řečeno, ne. Nelíbí se nám žádný outdoorový telefon. Ale bráno čistě objektivně v rámci kategorie, toto je opravdu mimořádně elegantní zařízení a design určitě zaujme víc než u většiny sourozenců či soupeřů. Rozměry telefonu jsou solidních 158,1 x 76,6 x 9,7 mm, což jsou na danou kategorii také příznivé hodnoty. Hmotnost 210 gramů je opět na běžné poměry vyšší, ale v rámci kategorie to je opět vcelku „muší váha“.

Telefon vcelku dobře padne do ruky a líbí se nám pogumovaná záda, která působí v ruce velmi příjemně a telefon díky nim v ruce neklouže. Upřímně, u kteréhokoli běžného smartphonu se však o stejný pocit postará silikonové pouzdro, které také nabídne alespoň základní úroveň ochrany.

Stačí ta výbava?

Nenáročným uživatelům určitě stačit bude, ale z hardwarového hlediska toho S52 opravdu nenabídne kdoví kolik. Displej s rozlišením 1 440 x 720 pixelů a úhlopříčkou 5,65 palce je relativně malý, za danou cenu bychom čekali alespoň Full HD rozlišení, byť na jemnost a kvalitu obrazu není třeba si stěžovat. Ale mohlo to být prostě lepší. Hardware na pohánění toho menšího množství pixelů vcelku stačí, nezadýchává se, telefon se zdá být docela dobře odladěný.

Ale na druhou stranu procesory MediaTek jsou trochu nevyzpytatelné a časem dle našich zkušeností u přístrojů s nimi dochází k výraznějšímu zpomalování než u snapdragonů. Oceňujeme, že je ve výbavě třeba NFC, které řada podobně vybavených kousků vynechává. Také se nám líbí přítomnost USB-C konektoru. Nechybí třeba ani FM rádio.

Jaký to má systém?

Cat S52 používá operační systém Android 9.0 s plánovaným upgradem na Android 10. Kdy k němu dojde, těžko říct – ale na druhou stranu systém je vlastně čistý, bez výraznějších zásahů, co chtěl výrobce přidat, to přidal hlavně v podobě několika samostatných aplikací. Čistý systém znamená, že lze k ovládání například používat „polovičatá“ gesta s jedním virtuálním tlačítkem ve spodní části displeje – plnohodnotná gesta tu ovšem zatím nejsou, třeba je přinese Android 10.

Jak fotí?

Jedna čočka fotoaparátu nemusí automaticky znamenat diskvalifikaci ze světa špičkových fotomobilů. Ostatně, Cat S52 v tomto případě používá stejný hardware foťáku jako oslavovaný Google Pixel 3 – dvanáctimegapixelový čip má optiku se světelností f/1,8. Jenže na výsledné kvalitě fotek se toho projeví mnohem víc než optika. Tady především slabší hardware, který neumožňuje tak intenzivní zpracování obrazových informací, takže logicky jsou výsledky horší než u slavného jednočočkového fotomobilu.

A to výrazně horší. Na druhou stranu to není tak zlé, jak by se jinak dalo obecně vzhledem k úrovni výbavy očekávat. V dobrém světle fotí Cat S52 až překvapivě dobře, ale má potíže se silnými kontrasty. Automatické HDR to trochu vylepší, ale zdaleka ne tolik, kolik bychom si přáli. V horším světle jsou trochu potíže s vyvážením bílé a opět s kontrasty, ale celkově to není tak špatné. Někdy je nicméně třeba být trpělivý, foťák není z nejrychlejších a nejpohotovějších, občas se objeví potíže s ostřením.

Jaká je výdrž baterie?

Opět vcelku obstojná, ale zase vlastně nijak nevybočuje z obvyklých mezí. Baterie tu má kapacitu 3 100 mAh, což v kombinaci s čistým systémem, nižším rozlišením displeje a základním hardwarem přináší slušnou výdrž. Perný den je samozřejmostí, dvou dnů na jedno nabití se dá dosáhnout docela snadno.

Mám si ho pořídit?

Být to odolný telefon za zhruba sedm, možná osm tisíc korun, Cat S52 bychom vám s chutí doporučili. Jenže cena 13 000 korun je skutečně přemrštěná. Přitom uživatel nedostane kromě několika certifikací žádnou záruku, že telefon přežije i drsné zacházení. Ano, je tu ona záruka na rozbití displeje. Jenže Cat S52 je prostě tak drahý, že když si koupíte lépe vybavený smartphone za 5 000 korun a rozbijete displej u něj, můžete si ho koupit znovu a ještě ušetříte. Podrobnosti o záruce se nám nepodařilo najít, ale předpokládáme, že se vztahuje v záruční době pouze na první rozbití displeje.

Na druhou stranu nemá Cat S52 mezi outdoorovými telefony moc konkurence. Z vlastních řad patří k tomu levnějšímu. Jinde ovšem pořídíte odolné kousky i za méně peněz. Třeba Land Rover Explore s rovněž vcelku elegantním designem vyjde na 7 tisíc korun a má Full HD displej, byť s menší pětipalcovou úhlopříčkou. Čínské Doogee S40 má sice základnější výbavu, ale stojí pouhých 3 300 korun, Aligator RX800 Extremo s výbavou hodně podobnou Catu S52 stojí necelých pět tisíc. Třeba mnohem lépe vybavené Doogee S90 stojí deset tisíc. Žádný ze soupeřů nenabídne takovou záruku, ale rozdíly v cenách jsou značné. Značka Cat je tedy na poli odolných telefonů prémiovým zbožím.