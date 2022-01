Apokalypsa se nekoná. Ze starých blackberry si zavoláte, i tak jsou na nic

Nejmladší z modelů Blackberry, kterých se týká aktuální ukončení podpory a „vypnutí“ řady funkcí, letos oslaví své sedmé narozeniny. Přístroje z roku 2015 a starší přišly v úterý čtvrtého ledna i o ty poslední zbytky podpory ze strany původní kanadské společnosti Blackberry (původně Research in Motion) a některá média o vypnutí posledních serverů referovala jako div ne o apokalypse pro jejich majitele. Ti se z přístrojů údajně nově nemusí dovolat třeba ani na tísňovou linku.

Pravda je ovšem trochu někde jinde. Kanadská společnost o výše uvedeném datu ukončení podpory původních přístrojů, které vydávala ještě ve své vlastní režii bez jiných partnerů a které využívaly její vlastní verze operačního systému, informovala už v září 2020. Jednotlivé služby, které byly kdysi zásadní součástí ekosystému kanadské firmy, přitom začala společnost vypínat už dříve (slavný Blackberry Messenger třeba skončil pro nefiremní uživatele už v roce 2019). Aktuální zprávy o tom, že jsou tedy přístroje s původními systémy Blackberry OS 7.1, novějším Blackberry 10 i Blackberry Playbook OS k ničemu, tedy vlastně nepřinášejí nic nového.

A nové není ani tvrzení, že si majitelé takových přístrojů ze svých telefonů od prvního úterka roku 2022 nezavolají. Jenže je to tvrzení zkreslené. Ve svém původním prohlášení kanadská firma napsala: „Od tohoto data nebudou zařízení využívající tento původní softwaru a služby, ať už skrze wi-fi připojení nebo datovou konektivitu u operátorů, fungovat spolehlivě.“ Za tímto prohlášením následuje dovětek, který říká, že spolehlivě nemusí fungovat datové přenosy, hlasové hovory, SMS ani volání na tísňovou linku (specificky je zmíněna severoamerická 911).

Mezi „nebudou fungovat spolehlivě“ a „nebudou fungovat“ je samozřejmě rozdíl, nicméně v praxi je ještě potřeba rozlišit právní jazyk Blackberry (firma se od případných potíží starých telefonů distancuje) a technickou praxi. Technických důvodů, proč by u starších telefonů Blackberry po vypnutí serverů zajišťujících některé původní služby mělo přestat fungovat telefonování nebo posílání zpráv, je pramálo. Je možné, že v některých zemích či u některých operátorů a zákazníků bylo přihlášení telefonu do sítě podmíněno nějakým ověřením na serverech Blackberry, které teď byly vypnuty, ale v našich končinách tomu tak není.

Funkčnost jsme ověřili i v praxi. Volat a posílat SMS by šlo i z dvacet let starého Blackberry 5820, jenže nemáme k dispozici odblokovaný kousek, který by fungoval se SIM některého z českých operátorů. A tak jsme volání a posílání SMS ověřili třeba na starých modelech 6720 a 7290 z let 2003 a 2004, vyzkoušeli jsme kdysi oblíbený Bold 9700 a dotykový Storm2 9520 z roku 2009 i modernější přístroje Blackberry Classic a Passport, které mají systém Blackberry OS 10 a patří k posledním z přístrojů z dílen kanadské firmy. Všude volání a SMS fungovaly bez problémů.

Milovníci nostalgie tak mohou, stejně jako my teď, čas od času své staré blackberry i nadále vytáhnout ze šuplíku a trochu ho „provětrat“. Nicméně pro každodenní používání se dnes už tyto stroje příliš nehodí. I starý smartphone Blackberry tak dnes lze využívat jako běžný hloupý mobil. Fungovat mohou i datové přenosy, byť tady už často může jít o záležitost pro pokročilé uživatele, kteří musí datové profily nastavit ručně, pokud to vůbec u daného modelu jde (to jsme pro účely tohoto článku nezkoušeli).

Vzhledem k předchozímu postupnému útlumu všech pokročilejších služeb Blackberry pak věříme, že uživatelů, kteří se dodnes na své starší smartphony tohoto výrobce spoléhají, je minimum a důvody, proč u nich zůstávají, jsou pro ně velmi specifické. Pro tyto uživatele se s definitivním koncem serverů kanadské firmy v podstatě nic nemění.

Stačí se vrátit na začátek – i uživatelů, kteří dnes používají sedm let starý telefon s Androidem, nebude příliš – a pokud takový mobil mají, nejspíš nepoužívají a nikdy nepoužívali jeho pokročilé funkce. Vždyť v loňském roce většina tvůrců významných aplikací oznámila ukončení podpory pro Android 5.1, který vyšel v březnu roku 2015. Zbavují se tím nejen přebytečné zátěže, ale také se připravují na to, že Google ukončí podporu tohoto systému nadobro (stát by se tak mohlo letos). I tyto telefony tedy přijdou o řadu svých pokročilých funkcí (přístroje se čtyřkovými verzemi Androidu už o většinu přišly) a bavíme se tu v podstatě o stejném časovém horizontu jako v případě zmíněných přístrojů Blackberry.

Nejmladším modelem, kterého se aktuální „apokalypsa“ týká, je typ Leap z dubna 2015, známější jsou ovšem již výše zmíněné přístroje Passport a Classic ze závěru roku 2014 nebo Z10 a Q10 z roku 2013. To vše jsou modely s „moderním“ Blackberry OS 10, kterým firma právě v roce 2013 reagovala na dramatický nástup iOS a Androidu (dnes víme, že neúspěšně). Nejmladším modelem se systémem z původní větve, která skončila u Blackberry OS 7.1, je typ 9720, ten také pochází z roku 2013. Podpora takto starých zařízení v podstatě ani nedává v dnešním rychle se měnícím digitálním prostředí smysl.

Ve stínu aktuálních zpráv pak trochu zůstává fakt, že na kdovíjakou podporu se nemohou těšit ani majitelé novějších telefonů Blackberry s Androidem. Společnost TCL, která těchto novodobých blackberry vyrobila většinu, je přestala vyrábět v srpnu 2020 a zároveň oznámila, že podporu bude držet jen do konce srpna letošního roku. V tomto případě jde však zejména o podporu z hlediska bezpečnostních aktualizací systému než o nějaké funkce a služby. Moderní přístroje Blackberry už, zejména s ohledem na útlum ostatních původních aplikací a služeb kanadské firmy, totiž fungují jako „každý jiný“ smartphone s Androidem. Volat, datovat a stahovat do těchto telefonů aplikace tedy ještě nějakou dobu půjde, nicméně vzhledem k chybějícím bezpečnostním záplatám to nebude úplně bezpečné.