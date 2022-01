V Česku to raději nezkoušejte. Proč jdou v Androidu vypnout 2G sítě?

Nové telefony, které už v základu dostanou verzi operačního systému Android 12, budou mít možnost zablokovat používání 2G sítí. To z důvodu, že bezpečnost 2G sítí není zdaleka na tak dobré úrovni jako u moderních LTE a 5G technologií. To přitom představuje jistou hrozbu pro většinu moderních smartphonů, které s 2G sítěmi stále umějí pracovat.

Nezisková organizace Electronic Frontier Foundation například upozorňuje na to, že 2G sítě mají velice slabé zašifrování přenosu dat mezi zařízením a vysílačem, které lze prolomit v reálném čase a zachytit data či odposlouchávat hovory. 2G vysílače navíc postrádají systém autentifikace zařízení, což v praxi znamená, že se dá funkce takového vysílače simulovat a nechat telefony se k němu připojit jako k jakémukoliv jinému vysílači.

Na světě již existují země, které se 2G sítí zcela zbavily (např. Kanada, Japonsko, Jižní Korea či Tchaj-wan), naopak jinde jako třeba v Evropě či Jižní Americe se vypínání 2G sítí plánuje až za několik let. Africké země pak dokonce nemají ani ještě jasně stanovené datum vypnutí 2G sítí. Nová funkce Androidu tak v podstatě dává smysl jen v některých světových regionech, jinde ji zatím lidé používat spíše nebudou.

Funkce každopádně na telefonech s Androidem 12 přibyla do systémových nastavení, i když práci s 2G sítěmi vypnete, telefon vás upozorní, že může těchto sítí stále využít v případě nouzového volání. To má vždy výjimku a telefony jsou tak už dlouho navrženy, aby v případě takových situací nestavěly překážky: nouzové volání lze vedle toho učinit i třeba z telefonu bez SIM nebo se zamčeným systémem.

V Česku každopádně tuto funkci určitě nedoporučujeme vypínat. 2G sítě jsou stále standardem v odlehlejších lokalitách po celé zemi. Český telekomunikační úřad v rámci obnovení přídělu frekvencí v pásmu 2 100 MHz operátorovi O2 uložil povinnost udržet provoz těchto sítí. A to minimálně do roku 2028, pokud podíl všech uživatelů, kteří tuto technologii využívají, neklesne dříve pod pět procent (Z mobilů bez LTE si u O2 zavoláme minimálně dalších sedm let. Pak se uvidí).