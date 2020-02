Kupujte, za chvíli nebudou. Legendární smartphony BlackBerry končí

Smartphony BlackBerry zmizí ze světových trhů. Podle oznámení zveřejněného na twitterovém účtu BlackBerry Mobile, jež provozuje čínská TCL, je přestane právě TCL Communications vyrábět 31. srpna 2020. I když to firma přesně nezmiňuje, důvodem je nejspíš neprodloužení licenční smlouvy na použití značky. Výroba totiž nebude ukončena okamžitě, což by svědčilo o naprostém nezájmu zákazníků. Byť je pravdou, že prodejní hit modely nebyly, určitý úspěch na trhu zaznamenaly. Poslední telefony pod značkou BlackBerry může TCL vyrobit až do zmíněného data.

V textu prohlášení se také píše o intenzivní spolupráci, která byla potřeba k tomu, aby firma stvořila sérii smartphonů Key, které byly hlavním tahákem novodobé inkarnace BlackBerry. Čínská firma za tímto účelem intenzivně spolupracovala s kanadskou BlackBerry Limited, která je držitelem značky a veškerých práv s někdejšími telefony souvisejícími. BlackBerry Limited se podílela na vývoji uživatelského prostředí novodobých telefonů BlackBerry s Androidem a také na jejich zabezpečení. Zdá se tedy, že kanadská společnost nemá na pokračování spolupráce s TCL zájem.

O tom se vlastně spekulovalo už delší dobu: poslední mobilní novinkou BlackBerry pro světové trhy byl smartphone Key2 LE, tedy odlehčená verze lépe vybaveného modelu Key2. Oba tyto modely pochází z roku 2018. TCL teď alespoň uživatelům, kteří přístroj mají nebo si ho ještě zakoupí, slibuje podporu až do 31. srpna 2022, případně do doby, kterou požadují zákony v místě zakoupení přístroje. Firma děkuje BlackBerry Limited za spolupráci, děkuje i fanouškům a celé komunitě BlackBerry za podporu.

Jaký bude další osud smartphonů BlackBerry, je ve hvězdách. S největší pravděpodobností se ale BlackBerry Limited rozhodla, že se jí nevyplatí vyvíjet nadále řešení pro konkrétní telefony s Androidem a možná pro smartphony celkově. Firma už loni na konci května vypnula slavný BlackBerry Messenger. Její další aplikace, pomocí kterých si lze telefon BlackBerry vytvořit z prakticky každého smartphonu, zatím v Google Play najdeme, ale ani to nemusí mít vzhledem k aktuálnímu prohlášení dlouhého trvání. Firma se obecně v poslední době soustředí spíše na bezpečnost „v pozadí“ a na oblast autoprůmyslu než na koncová zařízení.

Zůstává ale i určitá naděje, že se kanadská firma dohodla na nějakém jiném partnerství, byť je podle nás mizivá. Příběh smartphonů BlackBerry je totiž v posledních letech hodně zamotaný. V roce 2013 kanadská firma s modely Z10 a Q10 uvedla na trh nový operační systém BlackBerry 10, který jsme velmi chválili a zaujal i kompatibilitou s Android aplikacemi. Jenže to nestačilo a kvalitní systém se v konkurenci iOS a Androidu neprosadil.

BlackBerry Limited tak poslední modely se svým systémem uvedla v roce 2015. V tomtéž roce uvedla vysouvací model Priv s Androidem a bohatou vlastní sadou aplikací. Pak už ve spolupráci s TCL přišly modely DTEK50 a DTEK60, ale stále to byla „kanadská“ BlackBerry. V prosinci 2016 pak oficiálně získala práva na užívání značky BlackBerry ve smartphonech právě TCL a v následujícím roce představila model KeyOne s qwerty klávesnicí.

TCL ale nebyla s licencí sama. V Indonésii se ve spolupráci se společností BB Merah Putih prodával model Aurora (2017) a v Indii ve spolupráci s Optiemus Infracom pak dvojice modelů Evolve a Evolve X (2018). Od roku 2018 ale žádný nový model se značkou BlackBerry nevznikl, takže se zdá, že s licencováním je jednoduše konec.

Čínská TCL pak nejspíš obecně své licenční snahy utlumuje. Firma je především známa díky telefonům Alcatel, tuto značku si dnes trochu paradoxně licencuje od finské Nokie (té patří někdejší Alcatel-Lucent). V poslední době ale firma tlačí ve vyšších třídách smartphony pod svou značkou a Alcatelu nechává jen segment nejlevnějších přístrojů, je tedy otázkou, jak to bude v budoucnu. TCL také drží licenci na značku Palm, tu si pronajímá od HP, ale jediný podivný malý přístroj se úspěchu nedočkal a zatím to na další snahy na tomto poli nevypadá.