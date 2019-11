Apple začal v Indii vyrábět nejprodávanější smartphone tohoto roku

Indie je druhým největším odbytištěm smartphonů vůbec a podle analytiků prodeje v zemi nadále porostou. Jedná se tedy o region s velkým potenciálem, čehož se výrobci snaží maximálně využít.

Není žádnou novinkou, že Indové preferují především levné smartphony. Takový přívlastek iPhonům přiřadit nelze, Apple však přesto potřebuje v zemi zvrátit trend klesajícího odbytu. Namísto masivních slev vsadil na produkci některých modelů přímo na území Indie. V produkčním centru Foxconnu na území města Čennaí se už sestavovaly modely 6, 6s nebo SE. Teď tamní linky kompletují také loňský XR, který byl v první polovině letošního roku nejprodávanějším smartphonem vůbec.

Montáž na území Indie pro Apple znamená osvobození od importní daně, kterou hotová zařízení při dovozu podléhají. Tento ekonomický benefit nakonec pocítí koncoví uživatelé, iPhony s nálepkou „Assembled in India“ jsou totiž v porovnání s dováženými kusy levnější.

Indické iPhony XR jsou od tohoto týdne v prodeji u mnoha velkých obchodních řetězců, jako je Amazon India, Flipkart nebo Croma.

Zatímco loni při uvedení byl telefon k dostání za 77 tisíc rupií (aktuálně asi 22 700 korun), současná cena je necelých 50 tisíc rupií (16 600 korun). Tamní Amazon navíc aktuálně přístroj nabízí s 10procentní slevou a k nákupu zájemcům proto stačí 45 tisíc rupií (14 600 korun).

Cena iPhonu XR v zemi ještě zřejmě klesne

Server India Today uvádí, že by cena modelu XR mohla díky místní produkci dále klesnout. Ostatně, v akci už byl telefon k dostání i za 36 000 rupií, což je v přepočtu 11 700 korun. Konkurence v podobě Xiaomi, Samsungu, Viva a Oppa sice umí být při srovnatelné výbavě ještě citelně levnější, jenže Indové Apple zbožnují a jsou ochotni za iPhony něco připlatit (více v článku: Apple trefil jackpot. Levnější iPhone 11 je prodejní trhák).

Rozšiřování výroby mimo území Číny, kde se dosud sestavuje většinové procento produkce Applu, je součástí dlouhodobější strategie, kterak zmírnit dopady Trumpovy administrativy. Washington totiž v září uvalil importní daň na zbylý čínský import, který v poslední vlně zasáhl právě i produkci kalifornské společnosti (více v článku: USA uvalily importní cla na produkci Applu. iPhonů se dotknou v prosinci).

O zahájení produkce modelu XR v Indii se mluvilo už v červenci s tím, že by se produkce mohla rozběhnout během srpna. Spuštění výrobních linek však nakonec nabralo zpoždění. Rozšířením produkčního portfolia o loňský bestseller to však nekončí, v Čennaí jsou prý připraveni zahájit také kompletaci loňských topmodelů XS a XS Max. I tyto typy by tedy mohli Indové brzy nakupovat za nižší ceny než v současnosti.