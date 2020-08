Dvě díry v telefonu ukazují chytré řešení, jak neztratit sluchátka

Samsung do svého notu vkládá dotykové pero, Xiaomi chce do svých telefonů podobně vkládat bezdrátová sluchátka. Alespoň to tvrdí nizozemský portál LetsGoDigital, který na patent čínské společnosti upozornil již v červnu. Tehdy ovšem nebylo jasné, k čemu dva výstupky na vrchu telefonu slouží. Nyní je záměr Xiaomi víceméně jasný: mít sluchátka kdykoli po ruce a zároveň eliminovat riziko jejich ztráty tím, že dokovací stanicí bude přímo mobil.

To samozřejmě ponese zvýšené nároky na baterii. Zde se tak nabízí otázka, jak to má společnost vymyšlené po stránce rozvržení útrob telefonu. Výrobci se i přes použití velkých displejů snaží docílit co možná nejkompaktnějších smartphonů, hardware je tak v nich mnohdy natěsno a větší baterie v kombinaci s dvěma otvory pro uložení sluchátek nejde s tímto příliš ruku v ruce.

Už z patentových nákresů je zjevné, že jedna ze „zdířek“ je při pohledu na záda telefonu situována za hlavní fotosestavu. To by znamenalo patrně nutnost výrazně vystouplého fotomodulu, přitom už u běžných smartphonů tyto moduly vystupují nad povrch zad.

A pak jsou tu sluchátka samotná. Je zjevné, že jde jen o úvahu, že by někdy takovéto řešení mohlo prorazit. Sluchátka sice obsahují ohebný kloub, který umožní část s membránou překlopit do pravého úhlu vůči jejich „nožičce“, nicméně v uchu by v této podobě patrně nedržela.

Schází jim jakýkoli gumový špunt, který by je ve zvukovodu zafixoval. Je otázkou, jak by tuto skutečnost Xiaomi vyřešilo. Navíc by takto provedená sluchátka byla opravdu drobná. Jinak by musel být telefon opravdu tlustý, a to o dost oproti současné produkci, aby do něj mohla být takto uložena bezdrátová sluchátka obvyklých rozměrů.

Nápad je to jistě zajímavý, nicméně v podobě, v jaké jej Xiaomi prostřednictvím patentové přihlášky prezentuje, víceméně nereálný. Vývoj by si vynutil minimálně přepracování vnitřních komponent, pro které by v takovémto pojetí bylo výrazně méně prostoru než u běžných smartphonů. A pak je tu ten do očí bijící velikostní rozdíl oproti běžným bezdrátovým sluchátkům. Nizozemský portál navíc upozorňuje také na stránku hygieny, kdy takto uložená sluchátka by se třeba při nošení telefonu v kapse kalhot zanášela nečistotami.