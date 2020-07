Velmi netradiční smartphone Xiaomi bude mít dohromady jen jeden foťák

Čínské Xiaomi umí, co se inovací týče, poslední dobou velmi mile překvapit. Začalo to bezrámečkovým modelem Mi Mix, začátkem loňského roku pak po sociálních sítích kolovalo video s konceptem ohebného smartphonu, který se překládá po obou stranách (více viz Skládací smartphone od Xiaomi ohnete dvakrát. Vypadá senzačně), a v září firma představila designový unikát v podobě konceptu Mi Mix Alpha s displejem obtékajícím téměř veškerou plochu těla. A Xiaomi tím zjevně nekončí.

Podle nizozemského portálu LetsGoDigital si totiž nechalo patentovat další na dnešní poměry neobvyklý smartphone. Jde tak trochu proti současným trendům. Respektive značně proti nim. Je víceméně pravidlem, že každá nová generace daného smartphonu dorazí s kvalitnější fotosestavou. A to buď se snímači s větším rozlišením, anebo s ještě více snímači, než měl předchůdce daného modelu. V tomto ohledu se může zdát patent Xiaomi jako zpátečnický.

Předmětem patentu je totiž 5G smartphone s jediným fotoaparátem. Dobře, ani dnes nejde o nic neobvyklého, vztahuje-li se ovšem toto početní omezení výhradně na hlavní fotoaparát. Jenže v případě čínského výrobce je řeč skutečně o jediném snímači v celém telefonu. Ten je tedy prostý i běžného čelního snímače pro pořizování autoportrétů. Patent tedy počítá s jediným snímačem, a to Ai Super Camera s 108Mpix rozlišením a zoomem.

Připomeňme, že právě Xiaomi bylo prvním výrobcem, který ve smartphonu použil 108Mpix senzor. Jde o aktuální model Mi Note 10 Pro, který používá čip HMX od Samsungu. Druhým v současnosti „nejmegapixelovatějším“ smartphonem je pak Samsung Galaxy S20 Ultra používající vylepšenou verzi čipu HM1 (více viz Jsou to stejné objektivy s ultra rozlišením. Rozdíl v ceně je 19 000 Kč). Xiaomi se nicméně nechalo slyšet, že příští vlajkovou loď vybaví neuvěřitelným dvanáctinásobným optickým a stodvacetinásobným digitálním zoomem. Zda má tyto vlastnosti právě patentovaný smartphone, je otázkou – týká se totiž především designu.

Ten je mimochodem z pohledu současné produkce také zvláštností. Nebývá zvykem, že jsou patentové přihlášky doplněny o barevné obrázky. Nicméně právě díky nim můžeme v případě patentovaného designu Xiaomi vidět jakoby průhledné tělo smartphonu. Celou čelní plochu zaujímá rozměrný displej přetékající do obou boků telefonu, onu „průhlednost“ pak zajišťuje sekundární displej umístěný ve spodních třech pětinách zadní plochy.

Zadní displej má vzhledem k jedinému fotosnímači své opodstatnění. Slouží totiž coby hledáček fotoaparátu, který je, jak patentové nákresy naznačují, „vyjížděcí“. Při zoomování tedy vystupuje nad povrch telefonu. Vzhledem k přetékajícímu čelnímu displeji nemá telefon obvyklá fyzická tlačítka pro ovládání hlasitosti. Nahrazovat je budou pravděpodobně virtuální tlačítka přímo na displeji. Vypínací tlačítko se pak nachází na vrchu telefonu, vespod je dvojitý reproduktor a nabíjecí USB-C konektor. Telefon tak postrádá hudební 3,5mm jack konektor.

Zajímavým designovým prvkem je také průhledná plocha okolo fotoaparátu. Zdali jde ovšem o skutečně průhledné sklo vystavující na odiv reálné komponenty pod ním, nebo jen náhražku pro potěšení oka po vzoru dřívějšího modelu Mi 8 Pro Explorer Edition (více viz Jeden z nejvýkonnějších smartphonů se chlubí falešným procesorem), není jasné. „Průhledné“ verze se dočkal i nadcházející model Mi 9, v případě „desítky“ na ni Xiaomi opět lákalo, nakonec ovšem na trh uvedena nebyla.