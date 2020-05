Vzhlédlo se Oppo v podivném LG? Místo displeje chce zkusit klávesnici

Píšete na smartphonu často e-maily? Často se na drobné virtuální klávesnici přehmátnete? Oppo má na takový problém možná řešení. Byť poněkud netradiční. Zatímco totiž někteří designéři popouštějí uzdu své fantazii a navrhují smartphony s dnes již zapomenutou fyzickou qwerty klávesnicí, čínská značka koketuje s konstrukčně podstatně jednodušším řešením. Inspirací mu dost možná bylo jihokorejské LG.

To totiž model G8X ThinQ dodává s poněkud netradičním ochranným pouzdrem. Kromě toho, že má předcházet mechanickému poškození samotného telefonu, je opatřeno druhým displejem. Ten je zcela totožný s tím, kterým je osazen telefon (více viz Největší šílenost roku, konstruktéři se nepoučili u konkurence). Oppo nicméně uvažuje o jiném, pro mnohé mobilní uživatele praktičtějším využití.

Namísto druhého displeje by totiž pouzdro čínského výrobce mělo být opatřeno integrovanou elektronickou qwerty klávesnicí. Splnilo by tím přání řady uživatelů, pro které byla fyzická klávesnice u někdejších mobilních telefonů nepostradatelným pomocníkem třeba při psaní textovek či e-mailů. Podobného řešení se měli před časem dočkat i majitelé motorol řady Z. Avšak ze zamýšleného přídavného modulu s qwerty klávesnicí sešlo.

Oppo by tak v tomto ohledu bylo jediným výrobcem smartphonů, který by takové příslušenství nabídl. Jediné, které fyzickou klávesnici u chytrých zařízení navzdory trendům zachovávalo, bylo původně americké BlackBerry. Avšak tato legendární značka, která od roku 2016 spadá pod křídla čínské společnosti TCL, bude brzy minulostí (více viz Kupujte, za chvíli nebudou. Legendární smartphony BlackBerry končí).

Patentovou přihlášku na speciální kryt pro smartphone podalo Oppo již koncem předloňského roku, patent byl udělen letos v dubnu. To ovšem neznamená, že jeho výrobu zrealizuje. Ani to, pro kterou jeho modelovou řadu by bylo určeno. Jedno je nicméně jisté: pokud by některý mobilní uživatel po qwerty klávesnici opravdu zatoužil, musel by sáhnout právě po telefonu této čínské značky.