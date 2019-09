Největší šílenost roku, konstruktéři se nepoučili u konkurence

Nejdřív k samotnému telefonu. LG G8X je telefon nejvyšší třídy, ale v hierarchii značky zamíří pod model G8s (oba s dovětkem ThinQ). Rozdíly nejsou zásadní, novinka má větší displej: 6,4 palce proti 6,1 palce, ale má menší rozlišení: QHD+ u G8s a FHD+ u novinky. LG G8X pak má čtečku otisků v displeji. Procesor dostal nový model stejný, je jím Snapdragon 855 a v prodeji bude jediná paměťová varianta v konfiguraci 6 GB operační a 128 GB uživatelské paměti.

V této chvíli nevíme, kdy se telefon začne globálně prodávat, výrobce nezveřejnil ani cenu a je otázkou, jestli se vůbec dostane na český trh. Jen o trochu starší příbuzný G8s se totiž začal prodávat nedávno v červenci a hned za několik týdnů zlevnil o výrazných 5 tisíc korun na aktuálních 12 990 korun. Což je velmi atraktivní částka. Jenže je velmi pravděpodobné, že o něco hůře vybavená novinka by startovala na vyšší částce, než je cena G8s. A to by byla sebevražda.

Případné zájemce tak můžeme rovnou nasměrovat na současný model G8s, čekání se na novinku se podle nás nevyplatí. Pokud tedy LG nesáhne k výjimečně agresivní cenotvorbě. A nebo pokud si zákazník nechce pořídit k telefonu druhý displej...

Což je asi největší letošní mobilní šílenost, kterou bychom čekali od nějakého neznámého čínského výrobce, nikoliv od giganta v podobě LG.

Onen druhý displej není úplná novinka, LG ho slibovalo už na jaře a dodává ho už nějaký čas k modelu V50 ThinQ. V případě novinky je kryt s druhým displejem trochu jiný, nejsou s výše zmíněným záměnné.

Především, pouzdro s druhým displejem je velké a opravdu těžké. Celek s vloženým telefonem má hmotnost 326 gramů a na tloušťku má 1,5 centimetru. Navíc je pouzdro dost nevzhledné a působí neohrabaně.

Jeho součástí je druhý displej, umístěný po otevření vlevo, vpravo se pak vkládá samotný telefon, který se s pouzdrem spojí přes USB-C konektor. Druhý displej je stejný jako u telefonu, tedy FHD+ plus panel úhlopříčkou 6,4 palce. A je natolik stejný, že má i výřez v horní části, přitom v něm není žádná kamerka ani jiný senzor.

V pouzdře není žádná přídavná baterie, což samozřejmě ovlivní výdrž samotného telefonu. Ten má článek s kapacitou 4 000 mAh, což je na samotný mobil docela dost, na dva displeje tak akorát, zmiňuje výrobce. Zrcadlové čelo krytu pak ukrývá ještě jeden displej, je malý v horní části a monochromatický. Zobrazuje čas a stavové informace s upozorněními. Jenže to zobrazování mu moc nejde, není dost dobře čitelný.

Nevzhledné pouzdro jako konkurence skládacích smartphonů

LG tuto bláznivou konstrukci vymyslelo proto, aby konkurovalo skládacím telefonům, které touto dobou už dávno měly být na trhu. Což zatím neplatí, takže si jihokorejská značka mohla tento pokus odpustit a nic by se nestalo. Přitom se mohla inspirovat propadákem Axonu M. Ten představila čínská značka už koncem roku 2017. Axon M je přímo dvoudisplejový mobil, ale v podstatě stejný koncept jako kryt s druhým displejem u LG.



Axon M ukázal, že koncept dvou samostatných displejů nefunguje a zákazníci po takovém monstru netouží. Co však vyžadují, je multitasking, tedy více funkčních oken na displeji. To už dnes umí mnohé telefony na jednom (obvykle co největším) displeji, logicky většinou v rozdělení na dvě okna vedle sebe. První rozkládací Samsung Fold umí čtyři okna a s obrovským displejem to už dává smysl a i to docela dobře funguje.

To teoreticky zvládne i LG, jenže to by musel mít kryt doladěný software, protože někdy to funguje, jindy ne. Třeba při psaní na šířku na jednom displeji zůstává ten druhý na výšku. Někdy to odladěné je, třeba v některých hrách, je to trochu loterie.

Než LG kryt DualScreen představilo, tak se spekulovalo, asi na základě informací z firmy, že rámečky obou displejů budou tenké a že tak budou displeje vedle sebe působit jako spojené. Realita je taková, že mezi displeji je mezera na palec a je dost rušivá.

Cenu krytu neznáme, bude v prodeji v posledním letošním čtvrtletí. Za tisícikorunu by byl zajímavý na hraní her, jenže cena bude s největší pravděpodobností mnohem vyšší. A to už smysl nedává ani v nejmenším.