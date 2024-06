Nad GSM sítí se pomalu smráká. Mobilní fosilie přijdou o signál

Povinnost udržovat 2G sítě, na kterých běží hlasové a textové služby a díky nimž je tak možné v současnosti využívat i letité mobilní telefony nepodporující některou z nejnovějších technologií (LTE, 5G), mají tuzemští operátoři uloženou Českým telekomunikačním úřadem v souvislosti se spektrálním přídělem. Nejstarší v současnosti provozovaná GSM technologie tu s námi bude ještě (minimálně) čtyři roky, to však neznamená, že jsou operátoři v této souvislosti nečinní.

„Můžeme potvrdit, že máme závazek daný spektrálním přídělem udržovat 2G síť až do poloviny roku 2028. To znamená, že se na vypínání 2G v tuto chvíli pozvolna připravujeme,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz tisková mluvčí T-Mobilu Patricie Šedivá s tím, že vypnutí zastaralé technologie bude operátor aktivně a včas komunikovat široké veřejnosti.

Uživatelé letitých přístrojů tak budou mít dostatek času zajistit si náhradní řešení. Stejně jako u jiných technologií, které skončily (např. analogový televizní signál či DVB-T), totiž staré telefony nepodporující žádnou z nejnovějších technologií (LTE, 5G) po vypnutí GSM sítě podle Šedivé po jejich zapnutí s nejvyšší pravděpodobností nenaleznou signál.

Nebude je tedy možné nadále používat, nepřihlásí se totiž do žádné mobilní sítě. „V některých zemích už tato situace nastala,“ dodala mluvčí.

Problém může podle T-Mobilu nastat také u telefonů, které sice podporují LTE, ale neumí VoLTE (Voice over LTE, tedy volání v síti LTE). Byť se podpora podle specialisty T-Mobilu postupně rozšířila na všechny telefony/výrobce, tak někteří mobilní uživatelé mohou stále používat telefon, který volání v síti LTE neumí. I ti by tak po vypnutí 2G měli problém. Takový mobil se totiž pro odbavení volání odhlašuje od LTE, přechází právě do 2G, vyřídí hovor a poté přejde zpět do LTE. Specialista T-Mobilu dodal, že do 2G přechází i telefon s podporou LTE (nebo 5G) pokud nemá LTE signál. A to z důvodu, aby byla zachována možnost volat a odesílat/přijímat zprávy.

Nicméně podle tiskové mluvčí O2 Veroniky Zachariášové je vzhledem ke skutečnosti, že do skončení uložené povinnosti zbývají ještě čtyři roky, velmi předčasné předjímat dopady případných změn v síti pro běžné rezidentní zákazníky.

„S ohledem na technologickou neefektivitu a klesající poptávku není vyloučeno, že bude v daném horizontu smysluplnější zvolit jiné technologické řešení se srovnatelnou schopností pokrývat venkovské oblasti jakožto náhradu této nejstarší provozované mobilní technologie,“ vysvětlila s tím, že svou roli bude hrát také globální trh a podpora dodavatelů.

„Ve světě již 2G síť některé země vypnuly, jiné mají již stanoveny termíny vypínání. Teprve další roky ukáží, zda budou v budoucnu nadále existovat dodavatelé, kteří budou schopni zajistit výměnu a obnovu technologie GSM,“ dodala Zachariášová.

Jak ovšem naznačil Ondřej Luštinec z Vodafonu, problém po vypnutí 2G nebudou mít jen letité mobily bez podpory nejnovějších technologií. Mezi používaná 2G zařízení podle něj totiž zdaleka nepatří jen mobilní telefony.

„Velmi výrazný podíl ve 2G sítích dnes mají zařízení jako alarmy, čidla apod. Tedy dopad vypnutí sítí 2G bude složitý právě v takových případech, kdy je nutné někam dojet a vyměnit/obměnit relativně specializované zařízení,“ upřesnil tiskový mluvčí Vodafonu.

Reálně později, podle úřadu ovšem i dříve

Stejně jako Patricie Šedivá z T-Mobilu, podle níž v současnosti nelze s jistotou tvrdit, že k vypnutí nejstarší funkční GSM sítě dojde opravdu v polovině roku 2028, tiskový mluvčí Vodafonu očekává, že 2G sítě budou v Česku provozovány déle, než ukládá závazek z přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2100 MHz.

„Jako Vodafone jsme už podnikli kroky, aby bylo síť 2G možné postupně opouštět, právě pokud mluvíme o M2M zařízeních (třeba zmíněná čidla),“ informoval Luštince s odkazem na před rokem spuštěnou mobilní síť pro internet věcí (IoT) Cat-M.

Zároveň podotkl, že postupná obměna telefonů nadále snižuje počet těch, které využívají 2G. „Rádi výhledově pásmo uvolníme pro broadbandové služby, které dokážou jednotlivé příděly využít mnohem efektivněji,“ nastínil tiskový mluvčí Vodafonu.

Nicméně podle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) může být současná povinnost udržovat 2G do poloviny roku 2028 ze jeho strany za určitých podmínek zrušena. „Určujícím parametrem pro zjištění poptávky po GSM službách bude počet koncových uživatelů využívající maloobchodní GSM služby v průměru za předcházejících šest měsíců,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz tisková mluvčí ČTÚ Tereza Meravá.

„Za zanedbatelnou poptávku ČTÚ považuje podíl koncových uživatelů využívajících maloobchodní GSM služby pod 5 % všech koncových uživatelů využívající maloobchodní mobilní služby v České republice,“ dodala.

Byť jsou tedy tuzemští operátoři (O2, T-Mobile i Vodafone) povinni podle úřadu poskytovat svým jménem komerční maloobchodní a velkoobchodní služby mobilního hlasového volání a SMS ve standardu GSM s pokrytím a dostupností těchto služeb nejméně pro 99 % obyvatel České republiky do 30. června 2028, tak v případě, že analýza úřadu potvrdí zanedbatelnou poptávku po GSM službách, může ČTÚ ke konci kalendářního roku povinnost zrušit.

„Avšak ne dříve než k 31. prosinci 2026,“ dodala Meravá.