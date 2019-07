Oprašují zapomenutou koncepci. Bytelný unihertz zaujme fyzickou klávesnicí

Právě blackberry jsou totiž považovány za poslední záchvěv éry mobilů s fyzickou klávesnicí. Stejnojmenný výrobce si i navzdory trendům na poli smartphonů zakládal na modelech kombinujících menší displej s qwerty klávesnicí. Jeho odkaz sleduje i současný vlastník původně kanadské značky, čínské TCL. Zatím posledním takovým modelem je loňské Key2 LE. Zanedlouho už ovšem nebude oním osamělým jezdcem.

Zaslouží se o to čínská značka Unihertz s novým modelem Titan, u nějž nelze inspiraci smartphony BlackBerry popřít. Široké tělo, jehož čelní ploše dominuje qwerty klávesnice v kombinaci se čtvercovým displejem. Je jím IPC LCD panel s úhlopříčkou 4,5" a rozlišením 1 440 x 1 440 pixelů. Výrobce se nebojí svou novinku označovat za jedinečný smartphone. V jednom ohledu má pravdu.

Již její název v sobě totiž odráží fakt, že je to odolný smartphone. Podle Unihertzu dokonce nerozbitný. V tomto tvrzení bychom byli ovšem trochu opatrnější. Telefon sice působí bytelně, je odolný prachu, vodě (IP67) a nárazům, ale že by měl ustát opravdu hrubé zacházení, to si nejsme jisti.

Na druhou stranu své příznivce si bezesporu najde. Po designové stránce je totiž podstatně umírněnější než mnohé jiné odolné smartphony. Navzdory své odolnosti se tak Titan snaží být spíše elegánem. A to se mu daří.

Na bližší specifikace je nicméně výrobce prozatím skoupý. Chlubí se vesměs jen obří baterií, jejíž kapacita má být 6 000 mAh. Nebude scházet podpora dvou SIM, globálního LTE, NFC a bezdrátového nabíjení. Čtečka otisků prstů je samozřejmostí, svá data v telefonu může uživatel chránit i pomocí rozpoznání obličeje. Titan má běžet na nespecifikované verzi Androidu. Ještě dodejme, že telefon bude možné použít i jako vysílačku.

A co za to bude Unihertz chtít? Ti nejrychlejší získají Titan za pouhých 199 dolarů, tedy v přepočtu za zhruba 4,5 tisíce korun. Vzhledem k ceně tak nelze očekávat kdovíjakou hardwarovou výbavu, na druhou stranu je to přece jen méně známá značka. A takové mnohdy dokážou překvapit zajímavým poměrem cena/výkon.

Na oficiální prodejní cenu si bude nutné ještě počkat. Telefon není totiž v současnosti ještě k mání a termín zahájení prodeje výrobce neoznámil. Na svých internetových stránkách Unihertz pouze informuje, že se tak stane již brzy. A to prostřednictvím startupového portálu Kickstarter, na kterém tato čínská značka své projekty pravidelně startuje.

Titanem se vydává do pro ní dosud neprobádaných vod. Zatím se totiž prezentovala coby výrobce miniaturních mobilů, v nabídce měla dva modely. Jeden z nich, model Jelly Pro jsme podrobili i redakčnímu testu (více viz Nejmenší smartphone světa má vše, ale běžně moc používat nejde). Tím druhým je pak nejmenší odolný 4G smartphone na světě, Unihertz Atom. Model Jelly Pro stojí 125 dolarů (necelých 2 900 korun), Atom pak 260 dolarů (téměř 6 tisíc korun).