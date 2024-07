Příští hodinky od Applu budou přelomové, klíčová věc však zůstane stejná

Je již prakticky jasné, že se příští model chytrých hodinek ze série Apple Watch dočká designové obměny. Hodinky koneckonců vypadají prakticky stejně už po tři předchozí generace, Apple v podstatě pouze vylepšuje softwarovou a hardwarovou výbavu, design nechává stejný. S modelem Series 10 (či snad Series X?) se to však změní. K příležitosti deseti let od uvedeních chytrých hodinek na trh totiž Apple plánuje několik změn.

Novinka bude výrazně větší, a to proto, že Apple chce využít větší displeje. U většího modelu půjde o dvoupalcovou dotykovou obrazovku, což je oproti současnému maximu 1,7 palce u Series 9 docela značný nárůst. Standardní model bude mít tak dokonce větší obrazovku, než aktuální hodinky Apple Watch Ultra 2, které nabízejí 1,9palcový displej.

Novinka by tedy měla dorazit ve dvou velikostních verzích. Menší bude mít 45mm pouzdro, větší pak 49mm pouzdro (aktuální nabídka velikostí je buď 41 nebo 45 mm, případně 49mm u modelu Ultra 2). Příznivci aktuálního menšího 41mm modelu budou mít zřejmě s nástupem příští generace smůlu a budou se tak muset spokojit s větším zařízením, nebo zůstat u toho stávajícího, pokud jim velké hodinky nevyhovují.

Podle uniklých renderů, které zveřejnil portál 91mobiles to však vypadá, že jinak zůstanou hodinky koncepčně podobné tomu, co na zápěstí nosí někteří uživatelé už dnes. Chystaná novinka bude stále obdélníkového tvaru a stále nebude chybět ani tlačítko a otočná korunka na pravém boku pouzdra.

Doposud se spekulovalo o tom, že hodinky budou mít tenčí tělo, což si vyžádá změny v systému uchycení řemínků, který měl být nově magnetický. Nově uniklé rendery to však vyvrací a chystaný model Series 10 bude zřejmě mít stále stejný systém, jako doposud. To znamená, že majitelům široké kolekce řemínků se uleví, nebudou si muset celou svou sbírku pořizovat znovu.

Co se hardwarových novinek týče, vedle lepšího displeje s technologií MicroLED (o tom se spekulovalo již dříve) by model Series 10 měl nabídnout i integrovaný senzor měření krevního tlaku. To bude poměrně zásadní novinka, díky které budete moci ještě přesněji sledovat své zdraví. Jak taková věc bude přesně fungovat ovšem zatím jasné není.