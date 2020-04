iPhone s klávesnicí by byl naprostý unikát. Takový Apple nikdy nevyrobí

0:36 , aktualizováno 11:29

Od představení prvního iPhonu uteklo 13 let. Revoluční produkt Applu změnil mobilní svět. Přišla smartphonová uniformita, postupně vymizely všechny nevšední konstrukce. To se s nástupem flexibilních displejů sice mění, mnohé však zůstávají v zapomenutí. Třeba slide v kombinaci s qwerty klávesnicí. Takto by vypadal coby iPhone.