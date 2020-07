Kdysi po čínských mobilech neštěkl pes, teď za ně chtějí i za stovky tisíc

Z mnohých čínských značek se během pár let stali silní hráči na trhu. Důkazem je fakt, že se už nepotřebují podbízet nízkou cenou, své novinky si často cení na dřívější poměry velmi vysoko. Mimo to navazují i spolupráce s předními světovými značkami, a to jak z módního, tak automobilového průmyslu.

Jeden z posledních výsledků takové spolupráce představilo letos v dubnu čínské Oppo, které spadá do koncernu BKK Electronics, kam patří i značky Vivo či OnePlus. Po loňské spolupráci s italskou automobilkou Lamborghini, která dala vzniknout speciální edici smartphonu Find X nesoucí přídomek „Automobili Lamborghini Edition“, se stejně unikátního provedení dočkala i letošní novinka Find X2.

Telefon s prvky a uživatelským rozhraním odkazujícími na vrcholný model italské automobilky, tedy Aventador SVJ Roadster, je dodáván ve speciálním balení s řadou dalších doplňků jako ručně vyrobené ochranné pouzdro, bezdrátová sluchátka či autonabíječka. Například nizozemský T-Mobile speciální edici Find X2 Pro nabízí za 1 595 eur, tedy v přepočtu téměř 42 tisíc korun. To je ovšem v porovnání se sumou, kterou požaduje jeden z prodejců na eBayi, směšná částka.

Podle některých portálů je totiž Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition celosvětově početně omezeno pouze na 35 kusů. Přímo výrobce nicméně takové početní omezení nikde neuvádí, informaci o necelých čtyřech desítkách exemplářů pro celý svět se tak nepodařilo ověřit. Nicméně na onom uváděném striktním početním omezení těží právě prodejci na aukčním portálu eBay. Není tak výjimkou, že speciální lamborghini edici nabízí s v přepočtu patnáctitisícovou přirážkou.

Téměř 57 tisíc za telefon, který oproti sériovému modelu maximálně nese loga italské automobilky a jeho záda imitují karbon, je ve výsledku oproti jednomu prodejci z Velké Británie stále směšná částka. Telefon totiž nabízí za více než sedminásobek jeho běžné prodejní ceny. Čím je jiný než ostatní?

Pouze pořadovým číslem. Jde o sedmý kus z 35. Prodejce se tak opírá právě o „šťastnou sedmičku“. Telefon s tímto pořadovým číslem si cení na 10,5 tisíce liber, tedy v přepočtu téměř 304 tisíc korun.

Jak k této sumě dospěl, je otázkou. Ve výsledku je jedno, co za tento konkrétní kus požaduje, otázkou totiž je, zda vůbec bude někdo ochotný zaplatit takovou sumu jen za to, že jde pouze o kus s konkrétním pořadovým číslem z početně omezené série. Je ovšem pravdou, že na eBayi se to podobnými nabídkami jen hemží. Za statisíce jsou k mání i iPhony první generace. A stejně dlouho, jako jsou tam přeceněné první iPhony, tam bude patrně i v pořadí sedmé oppo v omezené Lamborghini edici.