Xiaomi chce smartphone s odnímatelným displejem. Jen se pořádně neví proč

Aktuální patent čínského výrobce je překvapením. Všechny dosavadní snahy o modulární smartphone, tedy telefon, jehož aktuální vlastnosti bude ovlivňovat sám uživatel výměnou jednotlivých modulů, vzaly za své.

Google svůj Project Ara, který měl být modulárním smartphonem v tom pravém slova smyslu, poslal k ledu už před čtyřmi roky. LG se oproti Googlu snažilo sice o poznání více, zůstalo nicméně u jediného počinu: model G6 totiž unikátní vlastnost svého prodejně nepříliš úspěšného předchůdce, tedy modelu G5, nepřevzal. Jedinou značkou, která se tuto myšlenku snažila udržovat nejdéle, byla Motorola. Nicméně i ta poslední model Moto Z představila loni v květnu, nutno ovšem zmínit, že tehdy šlo o již čtvrtou generaci modulární řady.

Xiaomi patentovou přihlášku podalo u čínského úřadu pro duševní vlastnictví až letos v březnu. Podle informací nizozemského portálu LetsGoDigital byla schválena začátkem srpna. Patent se týká čistě designu přístroje, který je v něm podán jako „dvousložkový telefon“. Tedy telefon skládající se z hlavní části, jakéhosi pouzdra, a z oddělitelné části, kterou je displej.

Zajímavostí je, že část s displejem je zjevně prosta jakýchkoli rámečků, ty totiž vytváří až pouzdro poté, co je do něj displej vložen. Propojení obou dílů je zajištěno skrze dva konektory na jejich rubových stranách. Displej nicméně postrádá jakýkoli průstřel či výřez, veškeré standardní senzory včetně selfie kamery jsou v zádovém dílu.

Není tedy zřejmé, zdali čelní snímač „vidí“ skrze displej, nebo by bylo nutné displejový díl před focením autoportrétů nejprve vyjmout z pouzdra. Každopádně je nutné zmínit, že může fungovat zcela nezávisle na zádovém modulu, v takovém případě mezi nimi probíhá spojení bezdrátově.



Jenže jaký má takováto koncepce smysl? O praktičnosti nemůže být de facto řeč. K čemu bude uživateli displej bez hlavní části? Nebo naopak hlavní část bez displeje?



Pokud by však displejová část nebyla pro čelní fotoaparát průhledná, tak by nefungovaly ani běžné senzory, které jsou, jak již bylo výše zmíněno, umístěny rovněž na zádovém dílu. Navíc displej vyjmutý z hlavní části by mohl snadno přijít k úhoně, v takovém případě by třeba při nechtěném pádu nebyl nikterak chráněn.

V úvahu připadá leda možnost snadné výměny displeje v případě jeho poškození. Uživatel by nemusel mířit do servisu, za nový by si displej vyměnil sám během okamžiku. Je ovšem otázkou, jestli by takovéto řešení bylo ekonomičtější než obvyklá servisní výměna prasklého krycího skla. Jaké má Xiaomi s z dnešního pohledu poněkud nestandardním konceptem plány, ukáže až čas.