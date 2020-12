Chtějí zkusit, co jiní odpískali. Oživují modulární smartphone

Čínská značka spadající do koncernu BBK Electronics si nechala patentovat smartphone s odnímatelným fotomodulem. Patent byl podle portálu 91mobiles zveřejněn na webu Světového úřadu pro duševní vlastnictví (WIPO) začátkem prosince. Modul s fotoaparátem by mohl být také zcela samostatně použitelnou součástí jinak standardního smartphonu.

Podle patentu je opatřen i vlastní lithiovou baterií. Nejen k jejímu nabíjení by sloužil výklopný USB-C konektor, kterým je modul opatřen. Díky němu by bylo možné jej použít i jako selfie fotoaparát, Oppo by tedy nemuselo přistupovat na technologicky náročnější trend, kterým je umísťování čelního snímače pod plochu displeje.



Nákresy, které jsou součástí patentové dokumentace, mimo jiné prozrazují, že společnost počítá s osazením modulu dvěma fotosenzory a LED bleskem. Avšak v případě zařazení takového smartphonu do běžné produkce by do budoucna mohla nabízet i další moduly, třeba s početnější nebo kvalitnější sestavou senzorů.



Modulární oppo by tak uživatelům mohlo v základu nabídnout jen modul se dvěma snímači, což by se příznivě podepsalo na ceně telefonu. Další vylepšení by již bylo na rozhodnutí daného uživatele – ať už v závislosti na jeho finančních možnostech, nebo potřebě lepší fotosestavy. Moduly by navíc nemuselo prodávat jen Oppo, ale i jiní výrobci.

Dodejme, že podle čínské společnosti je fotomodul opatřen i technologiemi pro vzdálenou komunikaci, a to konkrétně wi-fi připojením, Bluetooth či NFC. Jestli se ovšem dalšího pokusu o alespoň částečně modulární smartphone vůbec dočkáme, to je v současnosti ve hvězdách. Předchozí nebyly až na výjimku příliš úspěšné.

Google svůj na první pohled zdárně rozjetý projekt Ara ukončil dříve, než se coby reálný produkt vůbec mohl dostat na trh (více viz Legomobil nebude. Project Ara byl oficiálně zastaven). První v podstatě modulární smartphone tak na trh uvedlo jihokorejské LG, zůstalo ovšem jen u jediného modelu: LG G5. To Motorola byla úspěšnější, myšlenku modulárního smartphonu při životě udržovala čtyři roky: poslední modulární smartphone řady Moto Z, tedy model Moto Z4, představila loni v červnu.

Nicméně Oppo není jediným čínským výrobcem, který s odnímatelným fotomodulem koketuje. Značka Vivo, která rovněž spadá do koncernu BBK Electronics, v říjnu představila koncept Ifea s vysouvacím čelním fotoaparátem. Na první pohled nic neobvyklého, jde ovšem o odnímatelný a samostatně použitelný modul.

V první řadě jde tedy o možnost kreativního focení, ale Vivo nezapomnělo ani na možnost upgradu, tedy výměny standardního modulu za kvalitnější, co se použité optiky týče (více viz Vytahovací selfie foťák vyfotí i cyklisty na stole u stromů z brokolice).

Všeobecně čínští výrobci se modularitě patrně nebrání. Naznačuje to další patent založený na myšlence modulárního smartphonu. V srpnu jej získala společnost Xiaomi, nechala si totiž patentovat mobil s vyjímatelným a samostatně fungujícím displejem. Velmi netradiční myšlenka, která se ovšem může stát přínosem při nechtěném poškození displeje. Ten by bylo možné snadno vyměnit, v podstatě jen kus za kus (více viz Modulární smartphone možná není minulostí. Xiaomi na to jde ovšem jinak).