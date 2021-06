Supernabíječka od Xiaomi nabije baterii za neuvěřitelných osm minut

Už dlouho se výrobce Xiaomi pyšní extrémně rychlými nabíječkami, ačkoliv to doposud byla často záležitost jen prototypů. Novou nejrychlejší technologii 200W nabíjení pojmenovalo Xiaomi HyperCharge a i to zatím ukazuje pouze na videu v laboratorním prostředí. To samé platí i o 120W bezdrátovém režimu.

Test provedlo Xiaomi na speciálně upraveném smartphonu Mi 11 Pro s 4 000 mAh baterií, kterou 200W HyperCharge pomocí kabelu nabije už za osm minut, bezdrátově s výkonem 120W je hotovo pak za minut patnáct. Polovina kapacity baterie přitom s 200W nabíječkou je plná už za neuvěřitelné tři minuty, bezdrátově pak za sedm minut.



Jako obvykle Xiaomi neupřesnilo, kdy se této vysněné superrychlé nabíječky dočkáme v běžných smartphonech. A může to trvat ještě pořádně dlouho. Výrobce aktuálně nabízí pouze dva smartphony se 120W drátovým nabíjením, Black Shark 4 a Mi 10 Ultra. Ani jeden z nich se přitom v Evropě neprodává. A co víc, 120W nabíjení Xiaomi slibuje už od první poloviny roku 2019, ale jak vidíme, je to stále velice okrajová záležitost.

Problém zároveň mimo laboratorní podmínky bude představovat také přehřívání telefonu (respektive akumulátoru), které je údajně komplikací už u 120W modelů. Rychlejší nabíjení tak tyto obavy může ještě prohloubit. Na tom všem by si mělo dát Xiaomi pořádně záležet, než začne takovou technologii běžně prodávat.