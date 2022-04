Patnáct minut a můžete jít. Toto jsou nabíjecí rekordmani mezi smartphony

Mobilní výrobci se už u svých vrcholných modelů nezaobírají jen kvalitní fotosestavou, stejně důležitá je pro ně i podpora rychlého nabíjení. Tedy schopnost dobít baterii do její plné kapacity za co nejkratší dobu. Ještě loni bylo 65 W považováno za to nejlepší, s čím mohli mobilní uživatelé počítat. Stále je to výborná hodnota, nicméně vývoj v této oblasti výrazně postoupil. Na trhu je totiž již řada modelů i s více než 100W nabíjením. V současnosti tak k plnému dobití postačí už jen pouhá čtvrthodina.

Přeborníkem v kategorii smartphonů s podporou rychlého nabíjení je zejména čínské Xiaomi. Od loňského března, kdy na trh uvedlo herní modelovou řadu Black Shark 4 obsahující modely 4 a 4 Pro, tato společnost představila už dalších dvanáct modelů s rychlým 120W nabíjením. Vůbec prvním xiaomi podporujícím tento nabíjecí výkon byl model Mi 10 Ultra ze srpna 2020. Loni v září na řadu Black Shark 4 navázala Black Shark 4S (modely 4S a 4S Pro), letos v březnu pak přišla nová Black Shark 5 s hned třemi modely: 5, 5 RS a 5 Pro.

Vybitou baterii prakticky všech xiaomi podporujících 120W nabíjení lze do plné kapacity dobít už za 15 minut. Konkrétně jde nejen o výše zmíněné Black Shark 4, 4S Pro, 5, 5 RS a 5 Pro, ale také modely Mix 4, 11i HyperCharge 5G či Redmi Note 11 Pro+ 5G. Avšak ani ostatní xiaomi spadající do stejné kategorie nijak výrazně nezaostávají. Třeba baterie modelů 11T Pro, Redmi K50 Gaming, Black Shark 4 a Black Shark 4S se do plné kapacity nabíjí o pouhé dvě minuty déle.

Baterie aktuálního top modelu značky, tedy 12 Pro, pak potřebuje 18 minut, další minutu k dobru vyžaduje model Redmi K50 Pro. Ony časové rozdíly dobíjecích časů jsou dány rozlišnou kapacitou baterií jednotlivých modelů. Nicméně i za pouhých deset minut na nabíječce se baterie všech uvedených xiaomi dají dobít natolik, aby průměrný uživatel nemusel několik následujících hodin hledat zásuvku.

Jenže to také něco stojí, nejen u Xiaomi je totiž rychlé nabíjení výsadou zejména vrcholných modelů. Například aktuální Xiaomi 12 Pro vyjde na českém trhu na nemalých 28 tisíc korun, nicméně jeho předchůdce, tedy zhruba půl roku starý, ale stále skvěle vybavený model 11T Pro lze zakoupit za 14 990 Kč, tedy za zhruba polovinu ceny zmíněné novinky.