Xiaomi letos zlomí nabíjecí rekord. Hádankou je, ve kterém modelu

S informací přišel čínský zdroj Digital Chat Station, který má obvykle dobré informace. Xiaomi by podle něj mělo letos v druhé polovině roku představit telefon, který bude mít 200W nabíjení. Baterii s kapacitou

5 000 mAh by měla dodávaná nabíječka nabít za zhruba čtvrt hodiny až 20 minut.

Pokud se tak stane, tak to bude absolutní rekord. Ten předchozí drží také Xiaomi s loňským modelem Mi 10 Ultra, který má 120W nabíjení. V tomto případě trvá nabití článku s kapacitou 4 500 mAh 23 minut. Na stejný výkon se omezený počet konkurentů dostal až letos a je málo pravděpodobné, že by Xiaomi mohl někdo letos předehnat.

Xiaomi Mi 10 Ultra je špičkový přístroj, který v době premiéry platil za nejlepší fotomobil na trhu a zaujal i dalšími parametry ze své výbavy. Problém byl v tom, že Xiaomi tento model neposlalo do světa, dostupný byl a je jen na domácím trhu. Zájemci si ho mohou koupit přes čínské obchody, ceny se pohybují od 20 000 korun podle verze a bez daně.

Únikář Digital Chat Station neuvedl, který model od Xiaomi by výkonné nabíjení měl dostat. Nabízí se, že by to mohl být nástupce zmíněné desítky ultra, tedy Xiaomi Mi 11 Ultra. Ten zatím představen nebyl, ač základní model ze stejné řady se už prodává, nebo se podle trhu v nejbližší době prodávat začne.

Skvěle vybavený telefon

Úniky týkající se Xiaomi Mi 11 Ultra ukazují nadupaný telefon s velmi neobvyklou sestavou hlavního fotoaparátu. Hlavní snímač má mít rozlišení 50 Mpix a sekundují mu dva 48Mpix snímače. Jeden širokoúhlý a druhý periskopový teleobjektiv s desetinásobným optickým a až 120x digitálním přiblížením. To nejzajímavější však leží vedle objektivů, je to malý displej.

Jenže podle všeho by se tento model měl dostat na trh, alespoň ten čínský, nejdříve v druhé polovině roku, ač loňský předchůdce měl premiéru v srpnu. Je možné, že telefonem s 200W nabíjením bude jiný model. Jedna ze spekulací uvádí, že by to mohl být model Mi Mix 4, nástupce ve své době výjimečného modelu Mi Mix 3.

Ale mnoho se o něm zatím neví, jednou z možností je, že to bude skládací mobil s ohebným displejem. Jeho premiéra by měla proběhnout na podzim. Což by víc odpovídalo informaci od Digital Chat Station.