Už dokážou nabíjet mobil vzduchem a mají stejnou technologii jako Apple

Rychlé nabíjení je jedním ze současných trendů, v němž se výrobci předhánějí. Jejich cílem je dosáhnout co nejkratší doby potřebné k plnému, nebo alespoň částečnému dobití baterie smartphonu, které bude dostatečné pro zajištění několikahodinové výdrže. Nejde přitom o žádnou marketingovou fintu, ale o reálně přínosné vylepšení, které uživateli usnadní život.



V Česku lze aktuálně pořídit smartphony, které podporují až 65W rychlonabíjením. Avšak například Xiaomi letos představilo superrychlou 200W nabíječku (více viz Supernabíječka od Xiaomi nabije baterii za neuvěřitelných osm minut).

A právě čínští výrobci se v poslední době pasují do role inovátorů. Dokazuje to třeba i značka Oppo, která v těchto dnech představila řadu inovativních technologií, a to i na poli nabíjení. Na letošním ročníku čínského veletrhu Smart Industry Expo totiž odhalila vlastní technologii magnetického nabíjení s názvem MagVOOC, čímž se zařadila po bok Applu s jeho technologií MagSafe či Realme s letos v srpnu představeným magnetickým konektorem MagDart (více viz Androidí konkurent magnetického konektoru Applu. Nabíječka je brutální).



Řada MagVOOC obsahuje celkem tři produkty: bezdrátovou powerbanku, ultratenkou bezdrátovou nabíječku a bezdrátový nabíjecí stojánek. Powerbanka využívající systém magnetického vyrovnávání disponuje kapacitou 4 500 mAh, telefon nabíjí výkonem 20 W a díky podpoře Qi zvládne nabít i chytré hodinky či bezdrátová sluchátka. Samozřejmě nechybí ani možnost připojit telefon pomocí kabelu přes USB-C.

Přednost powerbanky tedy nespočívá v ultrarychlém nabíjení, ale zejména v kompaktních rozměrech, které usnadňují její přenášení. Ty jsou přednosti i ultratenké nabíječky MagVOOC se srovnatelným výkonem (20 W). Stejně jako powerbanka podporuje i technologii Qi, a to s výkonem až 10 W. Nejvyšším výkonem z nové produktové řady Oppa tak disponuje vertikální magnetický stojánek, ten dosahuje 40 W. Samozřejmostí je podpora standardu Qi, tentokrát s výkonem 15 W.

Oppo kromě vlastní technologie magnetického nabíjení představilo i prototyp bezdrátového nabíjení vzduchem Oppo Air Charging, které uživateli nabídne komfort v podobě možnosti telefon během nabíjení používat běžným způsobem. Technologie totiž dokáže telefon nabíjet na malou vzdálenost pod různými úhly. Výkon nabíječky dosahuje 7,5 W. Není však známo, kdy a zda vůbec Oppo svou technologii Air Charging uvede na trh. Termín není znám ani v případě produktů MagVOOC.

Nový snímač či pětiosá optická stabilizace

Značnou pozornost věnuje Oppo i mobilnímu fotografování, respektive zobrazovacím technologiím smartphonů. Zaměřuje se na vlastní vývoj a optimalizaci základních zobrazovacích technologií. Novinky na tomto poli společnost představila během online akce Future Imaging Technology Launch Event 2021. Ve zkratce se týkají modernizaci snímačů, modulů a algoritmů.

Novinkou je například RGBW snímač s výrazně vyšší světelnou citlivostí. Té dosahuje díky zavedení bílých subpixelů (W), technologii izolace pixelů DTI a vlastnímu algoritmu pixelů 4 v 1. Díky tomu zachytí o 60 % více světla než předchozí snímače, současně dosahuje až 35% snížení šumu, i za zhoršených světelných podmínek tak produkuje jasnější a čistší snímky.

Technologie izolace pixelů DTI na novém snímači zabraňuje subpixelovým přeslechům a zlepšuje kvalitu obrazu. Algoritmus pixelů typu 4 v 1 pak pomáhá zvýšit barevný výkon snímače a předcházet problémům typu nepřesných barev či moaré efektu, který se projevuje barevnými pruhy nebo kruhy. Nový RGBW snímač bude ve smartphonech Oppo komerčně dostupný od letošního čtvrtého čtvrtletí.

Další novinkou je kontinuální optický zoom v rozsahu 85 až 200 mm. Modul fotoaparátu podle výrobce poprvé využívá pro technologii čočky kombinaci skla a plastu. Zavádí rovněž dvě ultratenké, vysoce přesné asférické skleněné čočky, které minimalizují rozptýlené světlo. Přesnější a stabilnější pohyb čoček v modulu pak umožňuje použití tunelového magnetorezistivního snímače (TMR). Vylepšení se dočkal i motor vodící hřídele. Nová technologie má zabránit běžným problémům, jako jsou přeskakování, nepřesnost vyvážení bílé barvy nebo zkreslení barev, které se mohou vyskytnout u zoomu v systémech s více fotoaparáty.

V neposlední řadě Oppo představilo pětiosou optickou stabilizaci (OIS), která najde uplatnění zejména u nočních snímků či snímků pořízených při pohybu. Data o pohybu z gyroskopu jsou předávána dvěma pohyblivým součástem: objektivu a obrazovému snímači. V případě relativně malého pohybu jsou snímky stabilizovány především pomocí OIS s posunem objektivu. Optická stabilizace s posunem snímače (zahrnuje horizontální posun, vertikální posun a natáčení) se spolu s kompenzací pomocí algoritmu využije v případě, že amplituda pohybu je relativně vysoká.



Úhel stabilizace činí ±3 °, což je třikrát více než u tradiční technologie optické stabilizace používané ve smartphonech, a zároveň se snímač může posouvat s přesností 2 μm. S ostrým nasazením pětiosé optické stabilizace Oppo počítá v prvním čtvrtletí příštího roku.

Vlastní řešení pro fotosnímač pod displejem

Přesunout čelní fotoaparát pod displejovou vrstvu se snaží nejeden mobilní výrobce. Často však naráží na technologické překážky, které se projevují nekvalitními snímky z takového snímače. Oppo tuto problematiku hodlá vyřešit řadou zobrazovacích algoritmů pro lepší optimalizaci kvality obrazu fotoaparátu pod displejem, které využívají technologii umělé inteligence. Pomocí desítek tisíc snímků společnost model umělé inteligence vycvičila tak, aby vyřešil problémy způsobené difrakcí u zdroje světla a umožnil tak uživatelům pořizovat jasnější a přirozeněji vypadající snímky (více viz Oppo se chlubí, že našlo optimální kompromis. Ukázalo foťák pod displejem).

V neposlední řadě Oppo představilo i novinky z oblasti možností připojení smartphonu v automobilu. A to včetně digitálního klíče, díky kterému lze přes Bluetooth odemknout svůj vůz pomocí smartphonu Oppo, nebo možnosti dálkového ovládání vozu pomocí hodinek Find X3 či Watch 2, kdy uživatel prostřednictvím speciální aplikace může na dálku zapnout třeba klimatizaci či vyhledat svůj vůz zatroubením na dálku.

A ještě jednou na skok k tématu rychlého nabíjení, tuto technologii dokáže Oppo dostat totiž i do automobilů. Během jízdy tak lze mobilní zařízení nabíjet pomocí technologii VOOC s výkonem až 65 W. To platí v případě připojení přes USB, u bezdrátového nabíjení je to „jen“ 45 W. Důvodem, proč Oppo neopomíjí ani automobilový průmysl, je podle společnosti fakt, že v budoucnu se smartphony stanou řídicím centrem automobilů.