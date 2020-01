Vyzkoušeli jsme výhodnou SIM na cesty. Funguje, ale naše měla mouchy

Není nic otravnějšího, než po příletu na dovolenou či služební cestu mít jako první na programu shánění lokální SIM s daty za rozumné peníze. Existuje nicméně celá řada služeb, které vám ještě před cestou dopraví patřičnou SIM domů a ještě budete mít z čeho vybírat. Odpadnou vám tak navíc starosti, které by na vás čekaly hned po přistání.

Během naší redakční cesty na veletrh CES v Las Vegas jsme vyzkoušeli službu TravSIM, která se na první pohled jeví jako velice přívětivá a funkční. Výběr máte skutečně velice volný, k mání jsou služby vázané na konkrétní kontinent, stát nebo skupinu států. Vybrat si můžete i různé objemy dat, volných minut a SMS a také třeba to, který operátor v dané lokalitě vám je zprostředkuje.



Samozřejmě je potřeba porovnávat ceny – někdy nemusí být TravSIM nejvýhodnější volbou. V našem případě pro USA jsou ceny konkurenceschopné. Zajímavé jsou třeba i nabídky SIM pro Čínu, kde sice lze s čínskou kartou dosáhnout na nižší ceny, ale třeba nabídka SIM thajského operátora AIS má nespornou výhodu v tom, že v Číně funguje v roamingu a jsou tak dostupné internetové služby, které byste jinak používali jen obtížně (Google, Facebook a další).

Specifickou výhodou pro Česko je fakt, že TravSIM je německou firmou, takže k vám SIM po objednání doputuje v horizontu několika dní. Doručení karty bylo opravdu velice rychlé. Pak stačí jen vyčkat, až se přiblíží datum odletu a kartu pomocí jednoduchého formuláře na internetu aktivovat: zadáte datum, od kterého chcete, aby byla SIM aktivní, a opíšete její číslo. TravSIM vás o celém procesu detailně informuje e-maily, tedy že přijali vaši žádost o aktivaci, že aktivaci zpracovávají a že je proces aktivace dokončen. Z praxe je dobré požádat o aktivaci o den dříve, než kartu budete skutečně potřebovat.

My jsme zvolili tarif od amerického T-Mobilu s 50 GB dat na dobu 10 dní za celkem sympatických 33 dolarů (zhruba 750 korun). Při krátkodobém pobytu je to dobrá cena, ale pokud byste chtěli data na celý měsíc, je už vhodnější alternativou návštěva místního operátora. Ještě loni jsme běžně na prodejně amerického T-Mobilu kupovali tarif 10 GB dat na měsíc za 40 dolarů (900 korun), u TravSIM by vyšel měsíc s 50 GB na 77 dolarů (1 740 korun). Záleží pak jen na vás, kolik mobilních dat reálně na měsíc potřebujete a využijete. Dají se však zakoupit i levnější balíčky s nižší datovou porcí, respektive nižší ceny platící pro kratší dobu.

Co nabízí v USA Různých předplacenek použitelných během návštěvy země najdeme ve Spojených státech velké množství. Pokud zůstaneme u T-Mobilu, tak základem je měsíční předplacenka za 40 dolarů (asi 900 korun) s 10 GB dat a neomezeným voláním a SMS v rámci USA. Jsou i dražší varianty s neomezenými daty od 60 dolarů (zhruba 1 350 korun). Platí, že při koupi více SIM dává operátor zajímavé slevy. Sdílení dat by mělo fungovat, u některých s omezením na horší technologii než 4G. T-Mobile nabízí i předplacenky pro turisty, ale ty jsou od operátora Ultra Mobile. Nejlevnější je za 19 dolarů (430 korun) s 1 GB dat, neomezená data vyjdou na 49 dolarů (1 100 korun) za měsíc. Výhodou je, že v ceně je i volání do zahraničí. Jenže loni nám v prodejně T-Mobile tuto kartu nedokázali nabídnout a v obchodech jsme ji nenašli. Na webu operátora však prodejní místa uvedená jsou. Oproti TravSIM musíte počítat se zdržením, a to jak při hledání prodejny, tak při aktivaci. Obvykle nám koupě s aktivací právě v prodejnách T-Mobilu zabrala půl hodiny.

Na orientaci v nabídce TravSIM je každopádně nutné dát si nějaký čas, neoznačili bychom ji totiž zrovna za příliš přehlednou. Aspoň že nabídky rozděluje na regiony, v nich už pak vybíráte konkrétní nabídky. Vždy máte ovšem na výběr mezi vícero operátory, službami a jejich objemem, někdy se vám zkrátka čas investovaný do pátrání po nejvýhodnějším tarifu vyplatí. Doporučujeme si tak proklikat všechny nabídky pro danou zemi.

Dobře tedy: zaplaceno, doručeno, aktivováno. Teď už jen zbývá vložit SIM do telefonu a po příletu do dané destinace aktivovat data. Měli byste ještě po připojení do sítě obdržet potvrzovací SMS s vaším lokálním číslem a v tu chvíli už zkrátka využíváte mobilní data, hovory a SMS podle vaší potřeby. Tak má to vlastně nějaký háček?

V našem případě bohužel ano: rychlost internetu. Opět používáme příklad naší cesty do USA, kde jsme SIM po příletu používali v Los Angeles, přilehlých oblastech a následně několik dní v Las Vegas. Pokud máte SIM vloženou do vašeho primárního telefonu a využíváte datové služby, očekávejte v podstatě standardní připojení 4G, samozřejmě v závislosti na pokrytí dané lokality. Ovšem běda, pokud potřebujete mobil využívat jako přenosný hotspot.

V takovém případě TravSIM sice neuvádí žádná omezení (našli jsme pouze poznámku o limitu 7 GB dat pro tethering, která jsme ovšem zdaleka nevyčerpali), ovšem v praxi se sdílení dat nedá označit jako použitelné. Rychlost je v takovém případě někde pod 0,48 MB/s, což mnohdy nestačí ani na obyčejné zobrazení webových stránek, natož třeba používání map nebo streamování hudby.

Oslovili jsme přímo zástupce TravSIM, kde nám pouze stroze sdělili, že problém bude na straně amerického T-Mobilu a máme jej tedy řešit s ním. Dál se s námi už nikdo bavit nechtěl. Podle webu T-Mobilu by sdílení dat jeho předplacené karty měly podporovat, v minulých letech nám to i fungovalo. Jenže takovou nabídku, jakou nabízí TravSIM, jsme na jeho webu neobjevili.

A jaké je tedy ponaučení? Služba TravSIM skutečně funguje a zejména proces zařizování je až na výběr služby poměrně jednoduchý. Nicméně funkčnost v destinaci závisí na tom, zda vám stačí využívat SIM pouze pro váš telefon, nebo si potřebujete připojení nasdílet mezi více lidmi/zařízeními. V takovém případě následuje jen velké zklamání.