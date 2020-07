Koronavirový turismus. Do některých zemí neodjel z Česka téměř ani živáček

T-Mobile zveřejnil data za první dva červencové týdny. V tomto období v porovnání s minulým rokem zaregistroval o 13 procent méně přihlášených SIM v zahraničí. To na první pohled není zase tak výrazný propad, s ohledem na situaci by se dala čekat ještě horší čísla.

V každém případě se však výrazně změnila struktura zemí, kam turisté z Česka vyrazili. Samozřejmě, že statistika operátora počítá jen s jeho zákazníky, ale s ohledem na to, že T-Mobile je největším operátorem na trhu, lze očekávat, že data budou poměrně přesná.

Není překvapením, že mimo země Evropské unie se vydalo jen minimum turistů z Česka. Museli by do karantény po návratu, a to se logicky nikomu nechce. T-Mobile tak hlásí pokles o 95 procent u obvykle velmi oblíbeného Turecka a téměř 100 procent u dalších dvou oblíbených destinací na severu Afriky, kterými jsou Tunisko a Egypt.

Ovšem dramatický pokles turistů z Česka nastal i u mnoha oblíbených zemí v rámci Evropské unie. Podle T-Mobilu se v uvedeném období přihlásilo do mobilních sítí v Řecku o 78 procent turistů méně než loni. Stejná čísla reportuje i pro Španělsko. Itálie je na tom o fous lépe, pokles je v jejím případě „jen“ 75 procent. Ještě hůř je na tom Portugalsko s poklesem 85 procent a neunijní Srbsko, kam nevyjel skoro žádný zákazník operátora.

Top pět destinací zákazníků T-Mobilu Pořadí 2020 2019 1. Německo Německo 2. Rakousko Slovensko 3. Slovensko Polsko 4. Polsko Rakousko 5. Chorvatsko Chorvatsko

Snížení počtu turistů v destinacích Středozemního moře je tedy obrovské, ale s ohledem na situaci očekávatelné. Relativně dobře je na tom jen Chorvatsko, kde operátor zaregistroval o třetinu méně svých zákazníků, než tomu bylo loni.



Celkový pokles přitom není tak výrazný, takže je jasné, že do některých zemí cestují turisté z Česka víc než loni. Je to především Polsko, kam podle operátora vyrazilo o 51 procent lidí víc než loni. Nárůst zaznamenalo i Slovensko, a to o sedm procent, data za Německo operátor neuvádí, ale loni i letos je pro jeho zákazníky cestovatelskou jedničkou. Naopak do Rakouska vyjelo o 12 procent lidí méně. Tabulka ukazuje, že se nejoblíbenější destinace meziročně nezměnily, jen se mírně přeskládalo pořadí.