Plánovat se nedá, ale vánoční trhy budou, říká šéfka turismu z Innsbrucku

„Hoteliéři jsou momentálně v extrémně nejisté situaci, je to rána pro celý tyrolský turismus,“ říká v rozhovoru vedoucí oblasti marketingu a managementu innsbrucké turistické centrály Innsbruck Tourismus Esther Wilhelmová.

Jaký význam má pro turistickou branži zařazení Tyrolska mezi rizikové oblasti?

Je to velký neúspěch a zvrat k horšímu. Okamžitě jsme ze dne na den zaznamenali, že němečtí hosté masivně stornují svoje pobyty a současně se kompletně zastavily nové rezervace. Je to opravdu velmi špatné. Němci se drží doporučení svých úřadů a necestují do rizikových oblastí. Hoteliéři jsou momentálně v extrémně nejisté situaci, je to rána pro celý tyrolský turismus.

Toto omezení přišlo ke konci letní sezony. Jarní prognózy počítaly s velkými ztrátami v letošním létě. Naplnily se pesimistické scénáře?Ztráty byly nakonec menší, než jaké byly odhady. Za červenec a srpen jsme vyčíslili propad pro oblast Innsbrucku ve výši 36 procent, což je o třetinu méně přenocování než v předchozí letní sezoně. Samozřejmě, samo o sobě je to velká ztráta, ale my jsme počítali s mnohem horším průběhem léta. V porovnání s čísly za celé Tyrolsko vykazuje Innsbruck podstatně nepříznivější výsledky, ale je potřeba si uvědomit, že je to velkoměsto. Stejně jako například v Praze žijeme z kongresového a obchodního turismu, z turistiky napojené na různé kulturní akce a festivaly, ze zaoceánských hostů a tento celý segment kompletně vypadl.

Zaznamenali jste vůbec nějaký pozitivní bod v letní sezoně?

Daná situace nám na druhou stranu pomohla vygenerovat v červenci a v srpnu více přenocování ze zemí, jako je Švýcarsko a Německo, tam jsme zaznamenali lepší výsledky než v roce 2019. A vzhledem k tomu, že jde pro nás o významné zdrojové trhy, jsme spokojeni.

Co Češi? Jezdili jsme do Tyrolska v letní sezoně?

Česko na tom nebylo vůbec tak špatně. Co se týče Innsbrucku, čeští hosté uskutečnili pouze o 24,5 procenta méně přenocování než v předchozím roce. Byli jste v letní sezoně skutečně aktivní.

Máte už nějaké odhady vývoje nadcházející zimní sezony?

To je na základě dosavadních zkušeností s pandemií prakticky nemožné odhadovat. Ještě před tím, než Německo zařadilo Tyrolsko mezi rizikové oblasti, jsme byli velmi optimističtí. V tuto chvíli ale nemůže nikdo z provozovatelů ubytovacích kapacit ani z dalších segmentů turismu nic plánovat. Snahou místních i tyrolské spolkové vlády je udělat maximum pro to, aby Německo co nejdříve toto zařazení odvolalo. Aby ekonomické důsledky nebyly tak masivní a mohli jsme zimu překonat.

V některých rakouských údolích patřila v létě k úspěšným marketingovým nástrojům úprava storno podmínek, které umožňovaly v podstatě nulové storno v případě zrušení pobytu krátce před začátkem. Je totéž v Innsbrucku?

Aktuální stornopoplatky si určují jednotlivá ubytovací zařízení samostatně. Ale snaží se je přizpůsobit aktuální situaci, to je zřejmé, takže se mění krátkodobě podle toho, jak se vyvíjí omezení cestování v souvislosti s pandemií.

Jaká oblast turismu má v oblasti Innsbrucku momentálně největší potíže?

Jednoznačně jsou to ubytovací provozy, zejména hotely, které jsou orientovány na skupinové zájezdy. Ale není to zdaleka jen tato část ekonomiky. Innsbruck je extrémně turistická lokalita, navzdory tomu, že jde o velkoměsto, protože segmentů, které jsou úzce napojeny na cestovní ruch, je tu celá řada. Reklamní agentury, tiskárny, stavební firmy, daňoví poradci a podobně, ti všichni jsou silně závislí na cestovním ruchu. Díky tomu generuje jen Innsbruck sám o sobě celkové ekonomické přínosy 1,2 miliardy eur ročně, což je nejvyšší číslo v celém Tyrolsku.

Přinesla pandemie do turismu v Innsbrucku vůbec něco pozitivního?Zajímavá otázka. Rozhodně bych řekla, že to je markantní posílení lokálního, regionálního trendu. Místní produkty mnohem více nacházejí uplatnění v konkrétním regionu, místní nakupují domácí, lokální produkty, podporují lokální producenty, lokální hospodářské struktury. Je to cítit i v cestovním ruchu. Innsbruck pořádá řadu akcí a do smluv je zařazeno důrazné přání, aby na akce byli najímáni místní dodavatelé. Tím pádem v maximální možné míře dochází k podpoře lokálních podnikatelů a firem.

Stejné to bude například v případě vánočních trhů, které mají v Innsbrucku obrovskou tradici a jsou vyhlášené po celé Evropě. Tento týden bylo rozhodnuto, že se za přísných hygienických podmínek budou konat. Z ekonomického hlediska je to pro turistickou branži velmi důležitý bod a navíc – bude to signál, že život jde dál, že trochu normálnosti se vrací zpátky.