PŘEHLEDNĚ: Česko zapnulo semafor. Nad třemi regiony svítí červená

Zelená Nízké riziko

Čeští občané a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v České republice nemusejí při návratu z těchto zemí předložit negativní test na koronavirus ani nastoupit karanténu.

Do zemí jako Estonsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko a z většiny Polsko mohou občané ČR cestovat bez udání důvodu.

Bulharsko, Island, Kypr budou Čechům také otevřeny, svá omezení, týkající se předloženého negativního testu na covid či povinné karantény, ale mají.

Do Dánska, Finska, Irska, Malty, Norska, Rumunska a Španělska nelze cestovat bez udání důvodu. Některé z těchto států požadují po příjezdu povinnou čtrnáctidenní karanténu.

Oranžová Střední riziko

Čeští občané a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem nemusejí při návratu z těchto zemí předložit negativní test na ani nastoupit karanténu. Pro cizince přijíždějící z těchto zemí ale povinnost testu nebo karanténu platí, stejně tak pro české občany s trvalým či dlouhodobým pobytem v těchto státech. Cizincům z těchto zemí není povolen vstup za účelem turistiky, pouze na základě výjimek stanovených ministerstvem zdravotnictví.

Pravidla pro vstup cizinců do těchto zemí:

Belgie - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Velká Británie - Do země nelze cestovat bez udání důvodu. Od 8. června platí čtrnáctidenní karanténa pro všechny cestující ze zahraničí (s výjimkou Irska, Normanských ostrovů a Ostrova Man), i když mají negativní test.

Evropa se zazelenala. Aktualizovali jsme tzv. semafor, který určuje pravidla pro návrat do ČR. Ve většině zemí je nízké riziko nákazy. Češi se od 15.6. budou muset prokázat negativním testem jen při příjezdu z Portugalska, Švédska a Slezského vojvodství. https://t.co/7kpP4MqSMs pic.twitter.com/7hUHbi3bNF — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) June 12, 2020





Červená Vysoké riziko

Při návratu z těchto zemí je při vstupu do České republiky až na i dříve platné výjimky nadále potřeba předložit negativní test, nebo nastoupit do čtrnáctidenní karanténu. To platí i pro cestující ze států mimo EU a schengenský prostor. Cizincům není povolen vstup do Česka za účelem turistiky, pouze na základě výjimek stanovených ministerstvem zdravotnictví. Do polského Slezska, Portugalska a Švédska lze jinak cestovat bez udání důvodu.

V případě Polska panují pochybnosti o tom, jak prokázat, že tamní občan je z rizikového Slezska, protože v pase nebo novém občanském průkazu nejsou údaje o trvalé adrese.