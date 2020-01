Americká mobilní nuda. V obchodech si skoro nevyberete

Ve Spojených státech existuje v podstatě jediný celostátní velký řetězec s elektronikou. Když však navštívíte některou pobočku Best Buy, tak nečekejte žádný velký výběr. Nabídce dominují Samsung, Apple a Google s pixely. Ty mají vždy vlastní místo v příslušné sekci obchodu. Další značky jsou pak seřazené do jednoho regálu a většinou je to tato sestava: Motorola, Nokia, LG, Sony, ZTE a BLU.

Tedy nic moc nabídka. Ani u jednotlivých značek není výběr modelů příliš široký. Má to několik důvodů. Prvním je ten, že USA jsou takzvaným operátorským trhem, kdy operátoři přístroje dotují, respektive je nabízejí k tarifu za zvýhodněnou cenu a na splátky. Takže zákazníci jdou často pro nový přístroj ke svému operátorovi.

I v prodejnách s elektronikou je však větší část nabídky podmíněná úvazkem. A pozor, telefony s úvazkem jsou blokované; volně prodejné přístroje jsou speciálně označené. Dříve velmi široká nabídka předplacených sad s často pro Evropany exotickými telefony z obchodů v posledních několika letech v podstatě zmizela.



Druhým důvodem je samotná struktura trhu. Tomu dominuje online obchod Amazon (tedy přímo tento obchod, ale i mnoho dalších prodejců přes něj prodávajících), který je největším severoamerickým (USA a Kanada) prodejcem elektroniky (prodejny a online). Podle dat serveru Statista za rok 2018 za ním s odstupem následuje již zmíněný Best Buy a skoro stejnými výsledky se mohou chlubit značkové prodejny Applu. Následuje univerzální Walmart, počítačové firmy a další specializované prodejny či velkoobchodní distributoři. Mobily z nich nabízejí v maloobchodním prodeji v podstatě jen Walmart a Target.

Na trhu jsou sice i menší prodejci, ale není jich rozhodně tolik jako v Evropě nebo v Asii. A spíš nabízejí příslušenství, servis nebo použité přístroje. Existují i lokální řetězce, třeba Fry’s, který má nejvíce obchodů na západním pobřeží USA. Jenže konkrétně u něj si zákazníci už několik měsíců stěžují, že nedoplňuje zboží a v obchodech to vypadá jako před zavřením.



Nabídka mobilů v americkém Fry’s

O čemž jsme se mohli přesvědčit i my v lasvegaské pobočce. Ta je obrovská a ještě v minulých letech byla plná zboží. Teď v lednu však připomínala retro výstavku neprodejných zbytků a velkých regálů plných jednoho druhu zboží. Kloudný smartphone, vyjma několika špičkových samsungů, v této obří prodejně koupit nešlo. Firma však uzavření poboček popírá, prý připravuje reorganizaci prodejen.

Kdo si nevybere z omezené nabídky modelů v Best Buy, musí na Amazon. Tam samozřejmě najdete mnohem víc modelů, včetně těch od Huaweie a Honoru. Což jsou značky, jak je dobře známo, americkým úřadům značně nepohodlné. Přesto si je Američané mohou bez problémů koupit. Stejně jako mnohé další telefony čínských výrobců. Není problém ani s doručením po USA do druhého dne. Takže to není žádný import z Asie nebo Evropy.

Jenže podle statistik trhu vládnou jiní výrobci. Absolutní jedničkou podle agentury Counterpoint za třetí kvartál loňského roku je Apple, který drží 42 procent trhu, což je extrémní dominance. Druhý Samsung má 25 procent trhu a třetí LG (jaký rozdíl oproti situaci značky v Evropě) má podíl 12 procent. A velmi podobné výsledky mají tyto značky v USA v dlouhodobém horizontu. Čtvrtou pozici drží Lenovo, tedy primárně jím vlastněná Motorola s podílem osm procent. Ostatní výrobci drží jen 14 procent trhu.

Když tyto výsledky porovnáme s celosvětovými, tak na předních místech chybí Huawei, což je logické, ale i Oppo, Vivo nebo Xiaomi. Counterpoint vydává statistiky i za Evropu (opět 3Q/2019), kde vede Samsung s 35 procenty trhu, následovaný Huaweiem (včetně Honoru) s 26 procenty, Applem s 22 procenty a Xiaomi se čtyřprocentním podílem. Agentura pak rozlišuje i východní a západní Evropu, kde se pořadí nemění, jednotlivé podíly však ano. V té východní, kam počítá i Česko, vede Samsung s 35 procenty, Huawei má 29 procent, Apple však již jen 9 procent a naopak Xiaomi už 7 procent trhu.