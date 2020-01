Už to začíná, přicházejí první levné smartphony s 5G

Coolpad nepatří mezi velké a významné výrobce spotřební elektroniky a v Evropě není příliš aktivní. V USA se však snaží a tak svůj první telefon s podporou 5G představuje právě na veletrhu CES v Las Vegas. Model se jmenuje Legacy (5G) a na americkém trhu bude stát 400 dolarů, což je v přepočtu a po připočtení DPH asi 11 000 korun.

To je mnohem méně, než kolik doposud běžně telefony s 5G stojí. Důvod je prostý: poptávka po nich zatím není na většině trhů příliš velká, protože sítě 5G se teprve rozjíždějí a třeba v Česku zatím vůbec nefungují. I proto u většiny výrobců, pokud nějaký 5G smartphone vůbec nabízejí, je to to nejlepší z portfolia a tomu pak odpovídá i cena takového přístroje.

Jenže jak přibývá po světě 5G sítí, tak operátoři potřebují telefony i pro zákazníky, kteří by si drahé top modely nekoupili. Jednou z podmínek snižování cen je dostupnost levnějších čipů s podporou 5G. A taková situace nastává právě až teď, kdy Qualcomm začne svým odběratelům dodávat nový čip Snapdragon 765, který představil na začátku prosince loňského roku. Ten je prvním čipem výrobce s integrovaným 5G modemem. A jelikož je to procesor sedmé řady, je cenově dostupnější než špičkové čipy vyšší osmičkové řady (více viz S novým snapdragonem už 5G smartphony nebudou stát majlant).

Coolpad Legacy (5G) bude jedním z prvních modelů na trhu, který tento čip dostane. Prodávat se začne ve druhém čtvrtletí letošního roku a vzhledem k ceně bude patřit mezi nejlevnější smartphony s podporou sítí páté generace.

Novinka má vcelku slušnou výbavu, která odpovídá střední třídě. Celkově nebude patřit mezi nejvýkonnější přístroje ve své cenové kategorii, jenže výjimečná podpora 5G z něj udělá velmi zajímavé zboží. Právě v USA operátoři s pokrýváním 5G neotálejí a zákazníci si budou chtít koupit telefon s podporou této technologie.

Je ovšem otázkou, jestli si vyberou právě coolpad, protože novinka se pravděpodobně objeví jen na volném trhu a nikoliv u některého z amerických operátorů. Dostupnost na evropském trhu neznáme. Aktuálně se telefony této značky v Česku neprodávají, ale dřív na českém trhu byla značka aktivní.

Design není nikterak výjimečný, spíš naopak konzervativní. Full HD displej má v horní části kapkovitý výřez, dole pak poměrně výrazný pruh, jinak se výrobce snažil a rámečky zmenšil na obvyklé minimum. Vzadu je čtečka otisků a dvojitý fotoaparát. Telefon má sluchátkový konektor a dvojici reproduktorů ve spodní části.

Běží na Androidu 10. Jak jsme již zmínili, o pohon se stará moderní procesor Snapdragon 765, operační paměť bude různá, výrobce připravuje více variant. Základem budou 4 GB. Zmíněný dvojitý zadní fotoaparát má rozlišení 48 a 8 MPix, přední je pak šestnáctimegapixelový. Vcelku velká baterie má kapacitu 4 000 mAh a telefon má nejnovější specifikaci Bluetooth 5.0.