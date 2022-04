SOUTĚŽ: Pošlete fotku s jarním motivem a vyhrajte jeden z pěti smartphonů Vivo

Po šedivé zimě je jaro plné jasných a zářivých barev. Pro fotografování to je učiněný ráj. Ať už to jsou motivy spjaté s Velikonocemi nebo momentky z přírody, jaro k fotografování vyloženě láká.

Pošlete nám snímek s vaším oblíbeným jarním motivem (nezapomeňte na popisek) a zapojte se do soutěže o pět smartphonů značky Vivo. Autor vítězného snímku získá smartphone Vivo V23 5G, autoři dalších čtyř snímků v pořadí smartphony Vivo Y20s. O vítězných fotografiích rozhodnou čtenáři iDNES.cz v hlasování.

Své snímky včetně popisku, co fotografie znázorňuje, můžete do soutěže nahrávat do 18. května 2022 23:00.

Poté redakce vybere snímky, které splňují zadání soutěže a mají kvalitu odpovídající zveřejnění a zařadí je do do soutěžní galerie v článku, o vítězích rozhodnou čtenářky a čtenáři iDNES.cz svým hlasováním.

Hlasování začíná v pátek 20. května v 15:00 a končí ve čtvrtek 26. května ve 23:00. Vítěze vyhlásíme v pátek 27. května 2022 v 12:00.

Každý soutěžící může do soutěže zaslat jen jednu fotografii.

Autoři nejlépe hodnocených fotografií získají jeden z pěti smartphonů Vivo. Pro autora nejlépe hodnocené fotografie máme připravený smartphone Vivo V23 5G. Ten zaujme krytem se speciální úpravou, která mění barvu podle dopadu slunečního svitu nebo jiného zdroje ultrafialového záření. V podstatě si tak na kryt telefonu můžete kreslit. Telefon má špičkový displej, silný procesor a velmi bohatě dimenzovanou operační i uživatelskou paměť. Hlavní fotoaparát telefonu má rozlišení snímače 64 Mpix.

Vivo V23 Pro Vivo Y20s

Smartphone Vivo Y20s je prakticky vybavený smartphone, kterému ve výbavě nechybí nic podstatného. Jeho hlavní snímač fotoaparátu má rozlišení 13 Mpix.



Pravidla soutěže najdete zde.