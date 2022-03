Na záda smartphonu můžete kreslit. Obraz vydrží chvíli, ale je to efektní

V době, kdy Samsung chystá start prodeje nástupce svého prodejního hitu A52, modelu Galaxy A53 5G, přichází čínské Vivo s telefonem, který může být novému potenciálnímu hitu od Samsungu zajímavým soupeřem. I Vivo V23 5G, jak se zajímavá novinka jmenuje, totiž cílí především na mladší a „dynamické“ publikum, byť zbraně k tomu používá trochu jiné.

V designu totiž vsadili ve Vivu více na nádech luxusu, u fotoaparátu kladou důraz na selfie snímky. A kdo chce, může mít skutečně hravou variantu telefonu, se kterou si může na pomíjivé okamžiky měnit vzhled přístroje, kdy se mu zachce. Kromě konzervativnější černé barevné varianty totiž přichází Vivo V23 5G na trh i v provedení, které bychom mohli na první pohled popsat jako zlaté. Jenže tak tomu není.

Chameleona mezi smartphony koupíte i v Česku, navíc se slevou Vivo V23 5G není jediným smartphonem, jehož zadní kryt reaguje na UV záření. Zhruba s měsíčním předstihem se na českém trhu začalo prodávat Realme 9 Pro+, které má kryt s podobnými schopnostmi. Realme 9 Pro+

Materiál zad má totiž hodně proměnlivou barvu. Základem je sice zlatá, ale najdeme v ní pigmenty i dalších odstínů, takže už v běžné situaci můžeme z různých úhlů pohledu a podle množství dopadajícího světla pozorovat proměnu a odlesky zelené, modré nebo třeba fialové barvy. A když telefon vezmeme na sluníčko, rázem se barva změní. A to doslova, není to jen optický klam.

Záda totiž reagují na UV světlo, a to barvu krytu promění, z oné základní zlaté právě k barvám, které v původním stavu tak nějak pod onou zlatou „problikávají“. Vivo výslednou barvu po proměně nazývá pobřežní zelenou (základní zlatá je slunečně zlatá), my v tom vidíme odstíny modré, zelené, ale někdy také fialové barvy.

Zajímavé je, že kryt reaguje na světlo docela rychle. Když sluníčko skutečně svítí intenzivně, tak i teď při stále ne tak „žhavých“ jarních paprscích telefon barvu promění během několika sekund, nejdéle během desítek sekund. Záda rychle projdou různými odstíny a zůstanou u oné zeleno-modré barvy. Když telefon třeba schováte do kapsy, trvá změna zpátky trochu déle – řekněme v řádu několika minut. S takovým krytem se dá užít spousta legrace, pomocí zastínění částí krytů lze snadno vytvořit různé obrazce.

Ty však nebudou mít dlouhého trvání: když část krytu zastíníte a zbytek vystavíte světlu, po odebrání onoho stínění bude obrazec vidět jen chvilinku. Prodloužit tuto dobu lze tím, že na telefon nasadíte v balení dodávaný silikonový kryt, ten na slunci funguje jako lehký UV filtr, a tak se obrazec do oné modro-zelené barvy bude zbarvovat pomaleji – ale i tak to budou maximálně desítky sekund. Naopak pokud na zádech vytvoříte obrazec a s telefonem se „schováte“ z dosahu intenzivnějšího slunečního svitu, postupně se celá záda zbarví zpět k původní zlaté barvě, to bude trvat několik minut.

Na záda lze také „kreslit“ třeba UV lampičkou, výsledek opět bude velmi pomíjivý. V tom je ovšem vtip celého řešení, je to zábavné ozvláštnění vzhledu telefonu, které si můžete užít v podstatě v libovolném okamžiku.

Solidní střední třída

Vivo V23 5G ale není jen o zádech s proměnlivou barvou, byť je to (ne)podstatný detail, kterým dovede telefon rozhodně zaujmout. Navíc Vivo nikoho nenutí tuto nezvyklou „funkci“ využívat, komu se nápad měnících se barev telefonu nelíbí, může si pořídit standardní černou verzi, která barvy nemění.

V obou případech však dostane uživatel velmi solidní a vcelku prémiový smartphone střední třídy. Telefon má třeba 6,44palcový AMOLED displej s obnovovací frekvencí 90 Hz a vestavěnou čtečkou otisků prstů, je tu baterie s kapacitou 4 200 mAh a rychlé 44W dobíjení. Ve verzi, ve které bude Vivo V23 5G u nás v prodeji, má telefon procesor MediaTek Dimensity 920 s podporou 5G sítí a k tomu 12 GB RAM a 256 GB uživatelské paměti. Slot na paměťové karty rovněž nechybí, je hybridní, takže si lze vybrat, zda chce uživatel mít druhou SIM, nebo paměťovku.

Zadní foťák má vcelku běžnou konfiguraci: je tu hlavní 64megapixelový snímač, ten je doplněn osmimegapixelovým širokoúhlým foťákem a dvoumegapixelovou kamerou pro makro. Zajímavá je však situace vpředu: tady jsou dva fotoaparáty a Vivo přidalo k hornímu okraji telefonu po stranách foťáků diody, u kterých si navíc může uživatel nastavovat teplotu barev. To znamená, že se Vivo hodně soustředí na kvalitu selfie snímků. Hlavní snímač pro selfie tu má 50 megapixelů, k tomu je tu osmimegapixelový širokoúhlý.

Pro nejrychlejší bezdrátová sluchátka

Telefonu chybí 3,5mm jack pro sluchátka, ale redukci z USB-C najde uživatel v balení s telefonem. V něm je i nabíječka s oním výkonem 44 W, kabel, zmíněný silikonový kryt a také ona drátová sluchátka. Bezdrátová sluchátka mohou získat ti, kteří si telefon zakoupí jako jedni z prvních. Do 18. dubna nabízí Vivo k telefonu zdarma bílá bezdrátová sluchátka Vivo TWS 2e. Samotný telefon pak vstupuje do prodeje za cenu 11 999 korun, což zhruba odpovídá tomu, co si za své modely žádá jiná prémiová konkurence. Proti té samozřejmě rádi Vivo V23 5G postavíme v redakčním porovnání, přineseme i podrobný test smartphonu.