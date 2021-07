Nováček na trhu ukázal, že umí skvělé smartphony. Test Vivo X60 Pro

Ve své nabídce má Vivo aktuálně ještě jeden nadupanější kousek, nicméně model X60 Pro+ se v Česku neprodává. Nicméně zákazníci moc smutnit nemusí, „pluskový“ model se liší v podstatě jen výkonnějším procesorem a trochu bohatší sestavou fotoaparátu. Přitom ovšem už teď námi zkoušený typ X60 Pro má výkonu na rozdávání a jeho fotoaparát, který se chlubí značkou Zeiss, také docela stojí za to.

Vzhledem k trochu střídmější výbavě je samozřejmě model X60 Pro o něco dostupnější, než jeho úplně nejvybavenější sourozenec. O kolik, to samozřejmě vzhledem k nedostupnosti modelu + u nás nevíme, nicméně vzhledem k tomu, že ani X60 Pro není úplně levný kousek, rozhodně nehrozí, že by o zákazníky s konkurencí bojoval cenou.

Je drahý?

Plusy a mínusy Proč koupit? povedený fotoaparát

tenký design

vyvážená výbava

Proč nekoupit? vyšší cena

nemá bezdrátové dobíjení a konektor na sluchátka

Kdy? V prodeji Za kolik? 19 990 Kč

Jak se to vezme. Vivo při uvedení na trh telefon chvíli prodávalo za akční cenu 16 999 korun a ta nám přijde poměrně adekvátní, teď se však cena zvýšila na 19 999 korun a to už je docela dost. Zákazník totiž dostává přístroj s procesorem Snapdragon 870 a 12 GB RAM, což je jistě výkonný hardware, ale konkurence umí nabídnout za méně peněz i víc. Samozřejmě má také někde ústupky, v tom je Vivo X60 Pro poměrně vyvážený kousek. Hodně nám svou filosofií připomíná například loňský Samsung Galaxy S20 FE, který byl nejlevnějším zástupcem modelové řady S20 a přitom nabídl všechny důležité funkce špičkových modelů a celkově vyvážený mix výbavy.

S20 FE, který má přeci jen oproti Vivu slabší hardware, foťák i třeba „jen“ plochý displej místo zahnutého, oficiálně pořád stojí 16 990 korun, což odpovídá zaváděcí ceně typu X60 Pro – ta tedy byla skutečně zajímavá, protože zákazník tu oproti Samsungu dostal dost více věcí navíc. Teď stojí X60 Pro stejně jako S20 FE v jeho 5G verzi a jelikož má Vivo samozřejmě také podporu 5G, je cena stále konkurenceschopná, nicméně už ne tak lákavá. Navíc Samsung často nabízí různé slevy, takže jeho „výhodný top model“ lze sehnat často za mnohem lepší cenu.

Chápeme, že nová značka se cenou podbízet nechce, nicméně boj proti zavedeným vládcům nebude mít s danou cenovou politikou úplně snadný a to i když produkt je skutečně lákavý.

Co vás na něm láká?

Jak jsme již řekli, je to především ona vyvážená sada vlastností. Vivo X60 Pro sice nesahá na samotnou špičku, ale nic mu nechybí, nemá žádné zásadní ústupky a nedostatky, které by měly zákazníka odradit. Ne, není to dokonalý smartphone, ale svým způsobem je určitému ideálu blízko. Výbava je veskrze moderní, kromě zmíněného procesoru a spousty RAM nechybí podpora 5G sítí, telefon dostal efektní 6,56palcový displej s relativně tradičním rozlišením 2 376 × 1 080 pixelů a AMOLED technikou, obnovovací frekvencí 120 Hz a se zahnutím na stranách, od kterého třeba Samsung v poslední době upouští.

Ano, uznáváme, že zrovna zahnutí je takový malicherný detail, který spíš než z praktického hlediska telefonu pomáhá po stránce designové, X60 Pro se díky tomu přeci jen malinko od záplavy konkurentů odlišuje. Zahnutí také znamená, že je pocitově i opticky telefon hodně tenký, ostatně samotná tloušťka 7,6 mm znamená, že telefon patří k tomu tenčímu na trhu a zahnutí displeje i zad telefon ještě opticky zeštíhluje. Vivo X60 Pro tak působí velmi lehce a svěže a docela dobře padne i do ruky. Hmotnost 179 gramů je takový standard, půdorysné míry telefonu jsou 158,6 × 73,2 mm a rámečky nad a pod displejem jsou skutečně malé. Docela originálně působí i zadní sestava fotoaparátů s velkým okem hlavního objektivu.

Jaký je ten fotoaparát?

Foťák je určitě jednou z předností smartphonu Vivo X60 Pro. Nemíří prvoplánově na absolutní špičku, nežene se za množstvím čoček, extrémním zoomem i dalšími parametry, ale eso v rukávu má. Hlavní objektiv se snímačem o rozlišení 48 megapixelů má totiž onu velkou optiku s gimball stabilizací a ta funguje opravdu výborně. Znamená to, že Vivo X60 Pro je mistrem při stabilizaci videa, zároveň ovšem pomůže gimball i v horších světelných podmínkách. Foťák má velmi atraktivní podání barev, přitom se nesnaží být přehnaně živý, troufáme si říci, že ve Vivu zvolili správnou míru přizpůsobení vkusu širokého publika a zachování relativně věrného podání barev.

Přesto má při nočním fotografování Vivo X60 Pro jeden výrazný nedostatek: v opravdu horším světle prostě nezaostří a i když by noční režim jinak z fotografie vytáhl docela slušné výsledky, je snímek úplně na nic. Je potřeba použít blesk, jenže to pak zase znamená trochu nepřirozené barvy a také nerovnoměrné osvětlení scény s velkým důrazem na střed. V nočních fotografiích také můžeme vidět nerovnoměrný barevný gradient v některých částech scény (typicky obloha).

Ale zpět k pozitivům: hlavní snímač vytváří standardně dvanáctimegapixelové snímky s dobrou úrovní detailů a poradí si se všemožnými kontrasty i akcí ve scéně. Díky gimballu je tu i několik kreativních režimů, třeba širokoúhlý záběr poskládaný z několika snímků. Přitom širokoúhlý snímač telefon má samostatný s rozlišením 13 megapixelů – ten nabídne ještě širší záběr, ale ne s takovou úrovní detailů. Skvěle funguje u hlavního snímače bokeh efekt a celkově mají snímky mnohdy velmi zajímavou hloubku.

Samostatný širokoúhlý snímač za tím hlavním v kvalitě snímků trochu zaostává, ale i tady se potvrzuje, že je Vivo X60 Pro vyvážený přístroj: onen deficit není tak dramatický, jako u některých konkurentů. A totéž vlastně platí i pro zoom, který je ale jen dvojnásobný, takže zaostává za většinou konkurentů. Dvojnásobné přiblížení dnes mnozí zvládnou skládáním pixelů a využitím AI z běžných snímků, ocenili bychom, kdyby byl zoom aspoň trojnásobný, to už je oproti běžnému záběru trochu výraznější rozdíl. Pokud tedy často fotíte se zoomem, Vivo X60 Pro pro vás nebude ideálním řešením. Jestliže naopak kladete důraz na možnosti kreativity s hlavním snímačem, pak můžeme X60 Pro vřele doporučit.

Má nějaké nedostatky?

Ano, určitě u telefonu najdeme některé ústupky a nedostatky. Tím prvním je absence slotu pro paměťové karty, přístroj nabízí 256 GB vnitřní paměti a tu prostě nijak dál nerozšíříte. Je to škoda, X60 Pro určitě nemusí být telefon jen na rok nebo dva a s daným důrazem na fotoaparát paměť rychle zaplníte. Dalším prvkem, co tu chybí, je sluchátkový konektor, na to už jsme ovšem zvyklí, výrobci se ho ve vyšších třídách smartphonů zbavují čím dál častěji.

Trochu kritiky si zaslouží i fólie na displeji, kterou má telefon z výroby nalepenou. Alespoň nějaký stupeň ochrany je fajn, ale fólie se hodně snadno poškrábe, takže ji nejspíš stejně brzy vyměníte za jinou. Ovšem co se displeje týče, když Vivo X60 Pro koupíte do konce srpna a během úvodních tří měsíců používání se vám podaří displej rozbít, Vivo vám ho vymění zdarma.

Pozastavit se musíme malinko i nad použitým provedením operačního systému Android: je tu verze 11, což je samozřejmě dobré, Vivo ovšem používá svou grafickou nadstavbu Funtouch OS, která se ale od čistého Androidu zase tak moc neliší – takže vlastně tak nějak postrádáme její význam, co Vivo chtělo telefonu dodat navíc, mohlo dodat třeba prostřednictvím nějaké vlastní aplikace a namísto úprav systému tu mohly být rychlejší aktualizace. U nové značky na trhu by to bylo určitě něco, co dovede zaujmout víc, než určitá nejistota ohledně příchodu nových verzí Androidu.

Jaká je výdrž baterie?

Vivo X60 Pro má v tenkém těle relativně solidní baterii s kapacitou 4 200 mAh, takže o výdrž se není třeba obávat. Obvykle je vhodné dobíjet každý den, ale dva dny na jedno nabití jsou v klidnějším režimu provozu možné. Výhodou je vcelku výkonné dobíjení: 33 W znamená, že telefon na nabíječce mnoho času strávit nemusí. Na druhou stranu tu chybí třeba bezdrátové dobíjení, které bychom za danou cenu očekávali.

Mám si ho pořídit?

Vivo X60 Pro je velmi povedený smartphone, ovšem za cenu 20 000 korun s danou výbavou, která nesahá na úplnou špičku, také docela drahý. Ano, vyvážený mix funkcí a elegantní „lehký“ design z něj dělají velmi příjemného každodenního společníka, ale pořád si myslíme, že adekvátní by byla spíš cena na úrovní té zaváděcí, tedy zhruba 17 tisíc korun.

V konkurenčním mixu najdeme kromě v úvodu zmíněného Samsungu Galaxy S20 FE především modely dalších především čínských značek. Je tu třeba dumpingová záležitost Realme GT 5G, které stojí 13 tisíc korun a přitom má výkonnější Snapdragon 888, ale menší porci (8 GB) RAM i vnitřní paměti (128 GB). Jeho foťák není tak vyladěný, jako u Viva, ale cenový rozdíl je veliký.

OnePlus nabídne svůj model OnePlus 9, i ten lze sehnat bez problémů levněji, než Vivo, typicky zhruba za 16 500 korun. A takové skutečně nadupané Xiaomi Mi 11 5G zase není o moc dražší, než Vivo – vyjde na 21 500 korun. Zajímavý a výkonný Asus Zenfone 8 stojí 19 tisíc, za 21 tisíc koupíte Samsung Galaxy Note 20, možná poslední generaci samsungu s dotykovým perem.