Prémiový a dostupný díky skrytým kompromisům. Test smartphonu Vivo Y76 5G

V našich prvních dojmech jsme Vivo Y76 5G docela chválili a ani v této recenzi to od nás telefon nijak zásadně „neschytá“. Ale pravdou je, že nějaký ten čas s novinkou strávený a možnost telefon trochu lépe zasadit do kontextu ostatních smartphonů na trhu přeci jen odhalil některé slabiny.

Náš test v podstatě zdůrazňuje, že je Vivo Y76 5G především stylový smartphone za řekněme přijatelnou cenu. Smartphone, který má určité někdy i trochu skryté kompromisy – skryté v tom smyslu, že nejsou na první pohled vidět, ne že by se je Vivo snažilo kdovíjak maskovat a ty pak uživateli připravily nepříjemné překvapení.

Jaké jsou ty kompromisy?

Například se Vivo Y76 5G nežene za kdovíjakým výkonem. Pohání ho procesor MediaTek Dimensity 700 s podporou 5G sítí v kombinaci se solidní porcí 8 GB RAM. To není hardware, kterým by telefon chtěl jakkoli vybočovat z řady, ostatně stejnou sestavu má i starší typ Vivo Y72 5G, který namísto 7 500 korun za Y76 pořídíte za 5 500 korun – a to už je pořádný rozdíl.

On vlastně tento stájový kolega vypadá jako největší problém Y76 5G – o dva tisíce levnější telefon má prakticky totožnou výbavu, někdy i vlastně lepší. Tak třeba baterie má kapacitu 5 000 mAh namísto 4 100 u Y76 a v sestavě tří fotoaparátů je tu širokoúhlý osmimegapixelový foťák, zatímco Y76 má jen dvoumegapixelové makro a dvoumegapixelový bokeh snímač. Displej dostanou uživatelé za své peníze stejný (IPS, 6,58 palce, 2 408 x 1 080 pixelů), totéž platí pro čelní foťák (16 megapixelů) a mnoho dalších prvků výbavy (včetně NFC nebo 3,5mm jacku pro sluchátka).

Plusy a mínusy Proč koupit: elegantní design

tenká konstrukce

rychlé nabíjení (s nabíječkou v balení) Proč nekoupit: jen průměrná výdrž baterie

vyšší cena

jen průměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 7 499 Kč

Zdá se tedy, že bychom recenzi mohli poměrně rychle ukončit a říct, že je lepší, když si pořídíte starší model Vivo Y72 5G. Ale tak jednoduché to asi není – jednak jsme Y72 5G v redakci netestovali, takže nemůžeme hodnotit, jak některé jeho „lepší“ složky výbavy fungují v praxi. A také je tu přeci jenom pár drobností a zajímavostí, kterými novější typ Y76 5G zaujmout dovede a umí jimi oslovit určité typy zákazníků?

A koho tedy osloví?

Především ty, kdo vyžadují od smartphonu styl. Ne že by jej typ Y72 postrádal, ale model Y76 jde v tomto ohledu přeci jenom o trochu dál. Od řekněme trochu zastaralého jednoduchého barevného přechodu přešlo Vivo u novinky k řešení s krytem, který mění barvy podle úhlu a intenzity dopadu světla. Náš telefon v barvě Cosmic Aurora tak může chvíli vypadat až jednoduše stříbrný, ovšem jindy hraje barvami kdekoli mezi spektrem modré, zelené a fialové, se správným úhlem světla se do toho ještě přidají žluté a oranžové tóny. Efekt přitom není extrémně silný tak, aby telefon působil jako barevné pozlátko, naopak, působí elegantně a vytváří skutečně prémiový dojem z telefonu. A to i přesto, že je tělo kompletně plastové a lesklý rám imitující kov nemusí působit na každého úplně moderně.

Styl potvrzují i rozměry telefonu, Y76 5G je docela tenký smartphone: jeho míry jsou 163,8 x 75 x 7,8 mm, zatímco starší typ měří 164 x 75,3 x 8,5 mm. Na první pohled to nevypadá jako významný rozdíl a přímé porovnání nemáme, nicméně obvykle to bývá tak, že dovedou i malé změny rozměrů zapůsobit poměrně významně.

Pravda, onen pokles tloušťky jde ruku v ruce s jedním významným ústupkem, kterým je ona kapacita baterie. Ale Vivo Y76 5G má v tomto ohledu i jeden zajímavý trumf v rukávu.

Jaký trumf v rukávu?

Na danou třídu telefonů nabídne Vivo Y76 5G docela rychlé nabíjení, maximální výkon je 44 W, kdy se baterie dobije na 70 % kapacity asi za 32 minut. Starší a levnější model má jen 18W nabíjení. To je významný rozdíl, který dovede částečně kompenzovat v praxi trochu horší výdrž smartphonu. Ne, že by byla tragická: den v provozu dá Y76 5G vcelku bez problémů, ale při intenzivním používání není problém baterii vybít za půl dne. Vivo Y76 5G tedy rychlým nabíjením osloví ty uživatele, kteří telefon běžně třeba tolik nevytěžují a když na to přijde, nemají nikdy daleko k nabíječce. Pravda, my bychom raději o něco tlustší telefon s větší baterií, ale nemusí to být preference všech.

Mimochodem, potřebnou nabíječku dostanete s telefonem v balení, tady se tedy nešetřilo. V krabičce jsou také sluchátka a průhledné silikonové pouzdro na telefon.

Má ještě nějaké výhody?

Vivo Y76 5G dostalo Android 12 s vlastní grafickou nadstavbou Funtouch OS 12 – jestli má model Y72 k dispozici tuto novější verzi systému nevíme. V praxi se nám líbí na boku umístěná čtečka otisků prstů, která funguje rychle a spolehlivě. A docela dobře na nás působí i fotoaparát.

A jak fotí?

Fotoaparát má podle nás výhodu v tom, že uživatele nemate přítomností množství různých objektivů a soustředí se na hlavní snímač. Ten přináší solidní kvalitu snímků za širokého rozsahu podmínek. Zvládne dobře i ostré kontrasty, byť je tu potřeba pamatovat na manuální aktivaci HDR módu – foťák totiž nedisponuje automatickým HDR, což je poměrně značná nevýhoda. Na druhou stranu HDR může zůstat zapnuté téměř pořád a v situacích, kdy není potřeba, to nijak zásadně snímky negativně neovlivní.

Fotoaparát nabízí uživateli dvojnásobné přiblížení – není to optický zoom, jde o zoom digitální, ovšem vzhledem k přebytku megapixelů hlavního snímače (má jich 50) má pořád i tento výřez z čeho brát a výsledek působí docela kvalitně. Na druhou stranu tady už občas HDR nestíhá a je vidět, že větší výběr pixelů vede k lepším snímkům. Fotit jde i v plném padesátimegapixelovém rozlišení, to doporučujeme v situacích, kdy víte, že budete ze snímku chtít dělat výřez s detailem: třeba pro makro. Telefon má totiž dvoumegapixelový makro snímač, ale snímky z něj neohromí, takže je mnohdy lepší udělat fotku v plném rozlišení a z ní tedy výřez kýženého detailu.

Zní to, jako spousta práce a trochu to popírá naše úvodní konstatování o tom, že foťák uživatele nemate. Ale stále si za tím stojíme: běžnému uživateli v podstatě stačí v aplikaci fotoaparátu jen klikat na spoušť a výsledek bude překvapivě obstojný. V šeru má však foťák své limity i kvůli absenci optické stabilizace obrazu.

Mám si ho pořídit?

Vivo Y76 5G podle nás není telefon pro každého. Nežene se za kdovíjakou výbavou, na druhou stranu to, co dělá, dělá docela dobře. Je to v mnoha ohledech zcela průměrný smartphone, který se přitom prodává za vyšší cenu. Nabídne však styl a docela rychlé nabíjení. Pokud jsou tohle dvě věci, které vám na smartphonech imponují, pak pro vás může být Y76 5G tou pravou volbou.

Mnozí soupeři ve střední třídě pak nabídnou podstatně víc: třeba AMOLED displej, vyšší obnovovací frekvenci, nebo větší baterii. I bohatší sestavy fotoaparátů, někdy i s daleko lepší šancí na atraktivnější výsledné snímky. Prostě: do Y76 5G se musíte z nějakého důvodu zamilovat, nebo počkat na slevu, pak by mohl dávat telefon větší smysl.

Pravda, když porovnáme Vivo třeba s modely střední třídy od Samsungu, proti kterým svým stylem asi dost míří, má navrch. Galaxy A32 v běžné verzi stojí 7 tisíc korun a má trochu slabší hardware a chybí mu 5G (zato má zajímavější sestavu foťáků), typ A32 5G má zase osekanou výbavu v čele s displejem s nízkým rozlišením (a stojí také asi 7 000 korun). Za lepší modely řady A52 je potřeba trochu připlatit a jejich ceny se pohybují mezi osmi a deseti tisíci korunami.

Je tu ovšem spousta soupeřů, kteří jsou cenově výhodnější, než samsungy. Třeba Realme 9 Pro má 120Hz displej a baterii s kapacitou 5 000 mAh, výkonem dobíjení 33 W na Vivo zas tak moc neztrácí. A stojí stejně, tedy 7,5 tisíce. Za sedm tisíc můžete mít i trochu starší, ale pořád hodně zajímavé, Realme GT Master Edition 5G se silnějším procesorem, 120Hz displejem a nabíjením o výkonu dokonce 65 W. Honor 50 Lite nabídne podobnou výbavu jako Vivo Y76 5G, jen bez podpory 5G sítí – ale stojí 6 500 korun. Dobře vybavené Xiaomi 11 Lite 5G vyjde na osm tisíc. Pravdou je, že taková Nokia X20 5G se Snapdragonem 480 a cenou 7 700 korun oproti Vivu nemá zrovna moc co nabídnout. Zajímavou alternativní volbou může být třeba i Motorola Moto G71 za 7 600 korun nebo možná i levnější Moto G41 za 6 900 korun.